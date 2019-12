HEFTIG VÆR: Slik så det ut fra «Lance» lørdag kveld da skipet var på sin ferd fra Svalbard mot iskanten: 16 sekundmeter med vind og 2–3 meter høye bølger. Skipet nådde iskanten søndag morgen. Foto: Jørgen Braastad

«Lance» må snu i isen – kjører tilbake

POLHAVET (VG) Operasjonen for å få hentet Børge Ousland og Mike Horn tar en ny vending søndag formiddag.

Skipet «Lance» nådde iskanten i dag tidlig på breddegrad 81,82 og har siden beveget seg opp gjennom en råk (sprekk i isen) på sin vei for å hente polfarerne Børge Ousland og amerikanske Mike Horn i isen.

Skipet reiste fra Longyearbyen fredag kveld.

Men etter vel fire timer på ferd innover i isen, har de nå måttet ta en tung avgjørelse:

– Vi har snudd, sier leder for operasjonen Bengt Rotmo til VG.

De ser at råken de er i svinger altfor langt vest. Det er ikke mulig å svinge i slike råker - de må følges til de stopper. Det var Rotmo som tok avgjørelsen om å snu.

– Vi skal dra tilbake og prøve en ny råk. Det betyr at vi har kjørt fire timer i en råk vi ikke kommer til å bruke, pluss tiden det tar å komme seg tilbake, påpeker han overfor VGs reporter Ola Leraan Skjetne, som er om bord i «Lance».

LEDER OPERASJONEN: Polfarer Bengt Rotmo leder operasjonen som skal ta polfarerne ut av isen. Han er beredt på å gå innover isen sammen med Aleksander Gamme for å møte polfarerne dersom det blir nødvendig. Foto: Jørgen Braastad

Råken de fulgte gir to dager mer gåtid for Ousland og Horn enn hvis de kommer seg til den som ligger lenger øst.

– Hvis vi kommer oss opp den, blir det to dager mindre å gå. Og mindre tid for oss å vente, påpeker Rotmo.

Du kan følge Lances posisjon i isen i vårt kart her.

Polfarerne skulle etter planen bli hentet ut av Mike Horns seilbåt, men fordi isen er utrygg ble det mandag besluttet at de to må hentes ut på en annen måte, og «Lance» er derfor leid inn av polfarerne, som kommuniserer via satellitt.

Ødela pulken

Lørdag kveld ble det klart at de to polfarerne hadde ødelagt den ene pulken sin. På tidspunktet befant de seg omtrent 83 grader nord.

Uten en fungerende pulk kunne de ikke beveget seg lenger sørover med alt det essensielle utstyret i behold.

FØR MØRKET: De to har vært på tur siden midten av september. Det har gradvis blitt mørkere og de har stort sett gått i mørket. Foto: Børge Ouslands Facebook

På tross av ødelagt pulk klarte de likevel å gå vel 20 kilometer – og fikk søndag morgen fikset pulken igjen. Polfarerne startet fra Nome i Alaska i midten av september, og har tatt seg over isen via Nordpolen.

Planen var egentlig å følge isen helt ned til Svalbard. Torsdag til uken går de tomme for mat.

DEKKET AV IS: På vei til Longyearbyen fredag var skipet dekket av is og alle mann måtte ut på dekk for å hakke løs isen. Foto: Jørgen Braastad

Håpet er at «Lance» skal kunne ta seg til 82,2 grader nord, har Rotmo tidligere fortalt VG – men det er ingen selvfølge at skipet skal klare å seg til dette punktet gjennom isen.

VGs reporter Oda Leraan Skjetne og fotograf Jørgen Braastad er med på operasjonen som skal få polfarerne trygt ut av isen. I dette direktestudioet oppdaterer vi jevnlig hvordan operasjonen går.

VGs team om bord på «Lance», Jørgen Braastad (til venstre) og Oda Leran Skjetne. Foto: Jørgen Braastad

Publisert: 01.12.19 kl. 12:36 Oppdatert: 01.12.19 kl. 12:47

