MYE Å BÆRE: Mike Horn og Børge Ousland hadde hver sin slede på over 180 kilo da de startet ekspedisjonen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Dette hadde Børge Ousland og Mike Horn med seg til polisen

POLHAVET (VG) Polfarerne spiste 6000 kcal daglig, drakk ni liter vann – og bar med seg søppelet tilbake. Her er ni spørsmål og svar om utstyret de hadde med seg på ekspedisjonen.

1. Hvor mye veide sledene?

Sledene veide over 180 kilo da de startet på den andre siden av polhavet.

– Nå på slutten vet jeg ikke om den var nede i en 50 til 60 kilo med stort og smått. Ikke noe mer i alle fall, påpeker Ousland til VG.

– Vi hadde mat for 85 dager, så det er litt over 100 kilo i mat. Så hadde vi cirka 30 kilo fuel hver. Så 140 kilo var mat og fuel og resten var utstyr, sier Ousland.

LITT IGJEN: Etter at polfarerne kom til skipet «Lance» natt til søndag gikk Børge Ousland gjennom utstyret sitt. Foto: Jørgen Braastad

2. Hvor mye mat hadde dere med?

Med seg på turen hadde polfarerne vakuumpakkede poser med mat.

– Du er oppe i 6000 kilokalorier og det er helt opp til grensen for hva kroppen klarer å ta inn, som den klarer å fordøye. Samtidig forbruker vi en del mer, så jeg har gått ned masse på turen. Jeg er ganske skrapa, rett og slett. Det er ikke noe fett igjen på kroppen, sier Ousland.

– Jeg er sulten, slår han fast.

3. Hva spiste dere?

– Frokost er en egen havregrøtblanding som jeg har lagt selv. Den bestyr av havregryn, tørrmelk, sukker og fett i form av olje, sier Ousland.

Han forteller at de også hadde 150 gram melkerull hver.

– Det synes jeg er den beste sjokoladen, fordi du kan telle bitene, så du vet hvor mange du har igjen til hver pause, sier Ousland.

Lunsjen var tørket frukt, nøtter, havregryn og ekstra fett.

– Middagen er en skikkelig kaloribombe som består av 100 gram tørket kjøtt, 100 gram med potetmos eller andre typer tørkede grønnsaker og 100 gram smør. Så det er 300 gram bare på middagen, påpeker Ousland.

VAKUUM-MAT: Polfarerne hadde med seg havregrøtblanding som var vaakum-pakket. Foto: Jørgen Braastad

4. Hva hadde de igjen av mat?

Da han kom om bord i «Lance», hadde Børge Ousland én pose med lunsj igjen. Det er tørket frukt, nøtter, havregryn og fett. I tillegg hadde han en liten pose med sin egen versjon av bacalao: Tørrfisk, potetgull, soltørkede tomater og olivenolje.



5. Hva gjorde dere med søppelet?

Børge Ousland viser frem en plastsekk full av søppel som han har dratt med seg ned over Nordpolen.

– Ta med søppelet di hjem, det må være budskapet, sier han.

6. Hvordan har dere skaffet vann?

Ousland anslår at de trenger over ni liter vann hver dag, blant annet for å lage mat. De bruker nesten en hel flaske fuel hver dag.

De har smeltet snø for å få ferskvann, ikke is. Isen har stort sett ikke vært gammel nok til at saltvannet har trukket ut av den.

PLAST-SOVEPOSE: Ousland har fortalt VG om hvordan han sov i en plastpose inne i soveposen for å ikke slippe ut fukt. Foto: Jørgen Braastad

7. Hvordan fikk dere strøm til hodelyktene?

Børge Ousland hadde med 120 AA-batterier til hodelykten.

– Det er ganske mange batterier igjen, rundt 60, påpeker han.

– Vi har hodelykter som bruker veldig lite strøm, så vi byttet fire batterier hver tredje dag, påpeker han.

8. Hvordan fikk dere strøm til kamera og satellittelefon?

Ousland hadde med seks litium SO2-batterier. Da han kom om bord på skipet, var det ett ubrukt og et halvtomt igjen.

– Det er en power bank som brukes militært. De er veldig bra i kulde. De tåler ned til 30 minus uten å tape noe særlig effekt, sier Ousland.

– Litium er tingen, rett og slett, sier han.

– Jeg bruker å varme opp den inne i soveposen, for da får du mer utav det. Da kan jeg lade alt jeg har av ekstrautstyr: Kamerabatterier, satellittelefon og en liten lykt som også hadde oppladbare batterier, sier han.

9. Hvor mye batteri hadde de med totalt?

120 AA-batterier, seks litium SO2-batterier og noen AAA-batterier.

– Solcellepanel er det beste, men det var ikke mulig på denne turen, påpeker Ousland.

