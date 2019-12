I SJOKK: Mutez A. Sultan er venn med faren til de tre barna som ble hentet opp av sjøen i Tromsø mandag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Familievenner om dødsfallene i Tromsø: – Helt uforståelig

TROMSØ (VG) Tankene til det sudanske miljøet i Tromsø er hos vennen som fulgte sine kritisk skadede døtre til Rikshospitalet: – Vi håper Gud hjelper ham og at barna overlever, sier Mutez A. Sultan (39).

Han fikk nyheten om tragedien etter morgenbønnen i femtiden tirsdag. Gjennom hele dagen er nyheter, inntrykk og følelser formidlet i WhatsApp-gruppen deres. Mobilen plinger hele tiden.

– Vi er i overkant av tyve flyktninger fra Sudan i Tromsø, syv familier og enkelte enslige. Alle er veldig overrasket over hva som er skjedd. Det er helt uforståelig, sier Sultan.

En kvinne i 20-årene og hennes tre døtre var alle livløse da de ble hentet opp av en politimann etter å ha blitt funnet åtte-ti meter ut i sjøen på Fagereng på Tromsøya mandag kveld. Moren og den eldste datteren døde av skadene, mens de to yngste fremdeles ligger på Rikshospitalet med kritiske skader.

Politiet etterforsker moren for drap og drapsforsøk, mens faren er avhørt som vitne i saken.

39 år gamle Sultan har bodd ni år i Tromsø og har oppholdstillatelse i Norge. Han ble for et par år siden kjent med mannen i 30-årene som mistet sin kone og eldste datter (7) mandag.

MINNESTED: Tirsdag har folk tent lys og lagt ned blomster på stedet hvor de fire personene ble funnet. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Sorg

– Han er veldig hyggelig og hjelpsom. Etter at han fikk familiegjenforening, har jeg vært hjemme hos dem et par ganger. Hun laget mat, barna lo og lekte. De har også besøkt meg, sier Sultan.

Han er ikke kjent med at familien skal ha hatt problemer eller konflikter.

– Jeg håper bare barna får leve, sier Mutez A. Sultan.

Kameraten Toufeek (37) fra Sudan, som ikke ønsker å oppgi etternavnet, sier han fortsatt er helt i sjokk over tragedien som rammet familien på fem.

– Det er tragisk og forferdelig. Noe slikt tenkte ingen at kunne skje. Jeg kjenner mest mannen, men har truffet kona også – hun virket stillfaren og hyggelige. Og ungene er trivelige.

– Forstår du hva som kan ha skjedd?

– Vi aner ikke. Men mange viser sin sorg og medfølelse og støtte til barnefaren gjennom WhatsApp-gruppen vår, sier Toufeek.

TUNGT: Rektor Wenke Sørensen ved Borgtun skole beskriver en svært preget stemning. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Rektor: Alle er berørt

På Borgtun skole er stemningen svært preget tirsdag. Barna uttrykker sorg over å miste en venninne gjennom dikt, brev og tegninger som er samlet i klasserommet.

– Mange har vært lei seg i dag, både barn og voksne, sier rektor Wenke Sørensen (62).

Sent mandag kveld fikk hun vite at en av elevene var døde. Personalet ble varslet via SMS og møtte tidlig i morges for å forberede seg på møtet med elevene.

– Vi har tent lys og snakket sammen på det aktuelle klassetrinnet. Barna har skrevet og tegnet. Vi hadde også en fin minnestund for alle i gymsalen, der vi leste dikt, lyttet til musikk og var stille.

Rektor sier at dødsfallet også blir tema i morgen.

– Vi er alle berørt av denne alvorlige hendelsen. Vi har grått og uttrykt sorg og prøvd å ivareta hverandre på en trygg og god måte, sier Sørensen.

Informerer barna

Hun mener det er viktig å gi elevene informasjonen de trenger.

– Vi forteller hva vi vet på en nøktern måte og lar dem spørre om hva de lurer på. Det viktige er at vi voksne er til stede og kan vise at vi er her for barna, sier Bergtun-rektoren.

Skolen nord for Tromsø sentrum har 260 elever på 1.–7. trinn. Bergtun er også skole for barn som kommer for å lære seg norsk i innføringsklasser.

Wenke Sørensen har vært rektor i Tromsø-skolene i 20 år, de siste fire på Bergtun.

– Å miste en klassekamerat er kjempetøft og vanskelig for andre barn. Da tenker de ofte på seg selv og ser det bildet for seg. Derfor er det så viktig at vi som voksne kan være nær, sier rektoren.

Publisert: 03.12.19 kl. 19:25

