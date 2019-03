Stortingspolitiker Solveig Horne (Frp) er medlem av justiskomiteen. Hun var tidligere barne- og likestillingsminister. Foto: Terje Bringedal

Vil senke minstearven til 1,5 millioner

Regjeringen gikk offensivt ut og ville øke minstearven til 2,4 millioner kroner til hvert av barna da de la fram forslag til ny arvelov. Nå legger de listen nesten én million lavere.

I det opprinnelige lovforslaget, som nå diskuteres i Stortinget, skulle hvert barn ha krav på minst 25 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) eller 2,4 millioner kroner hver, hvis boet er stort nok. Nå er regjeringskameratene blitt enige om at beløpet settes til 15 G – som i dag utgjør 1,5 millioner.

– Det var viktig for oss å få en endring som folk føler er naturlig. Vi mener det var en for stor økning fra én million til nesten 2,5 millioner, sier Solveig Horne (Frp) som sitter i justiskomiteen.

Hun forteller at partiet har mottatt mange henvendelser fra vanlige mennesker som reagerte på den kraftige økningen.

– Vi mener at vi nå har funnet en bedre balanse mellom testators frie vilje og livsarvingenes arverett, sier Horne til VG.

Hun forteller at regjeringspartiene H, Frp, V og KrF ble enige om dette torsdag og siden disse fire har flertall i Stortinget er det dette som etter alle solemerker kommer til å bli vedtatt. Justiskomiteen skal etter planen avgi innstilling til ny arvelov i slutten av april.

Indeksjusteres

To tredeler av formuen til arvelater er pliktdelsarv for livsarvingene. Men pliktdelsarven er i dag aldri større enn en million kroner til hvert av barna.

– Beløpet på en million har stått stille siden 1980-tallet og regjeringen ønsker nå å få til en G-regulering og ikke et fast beløp, sier Horne.

Folketrygdens grunnbeløp reguleres hvert år og det barna har krav på vil dermed øke i takt med prisutviklingen. Differansen mellom det opprinnelige lovforslaget og det regjeringspartiene nå er enige om, er i dag 968 830 kroner.

– Men hvordan kan det ha seg at partiene som sitter i regjering går imot regjeringens eget forslag – har det vært heftige diskusjoner?

– Det har ikke vært store diskusjoner i det hele tatt. Vi syntes bare det var et veldig høyt hopp. Dette er gjort i full forståelse med justisministeren, sier Horne.

Også Høyres justispolitiske talsmann Peter Frølich bekrefter at regjeringspartiene nedjusterer minstearven til 15 G fra de foreslåtte 25 G.

– For oss var det viktigst at beløpet G-reguleres, slik at tiden ikke løper fra loven. Beløpet på en million har stått fast i over 30 år, og dermed fått mindre og mindre verdi, skriver han i en sms til VG.

Positiv

Advokat Randi Birgitte Bull mener det ikke ville vært unaturlig at minstearven økte til 25 G.

– Det tilsvarer nemlig en kompensasjon for økningen i konsumprisene, sier Bull og viser til at en million kroner i 1985, som var året da dagens minstearv ble innført, tilsvarer rundt 2,4 millioner i dag.

HENVENDELSER: Advokat Randi Birgitte Bull har fått mange henvendelser fra folk som har vært bekymret over at minstearven ble foreslått økt til 2,4 millioner kroner. Foto: Advokatfirmaet Bull & Co

– Jeg tror folk flest reagerer på at minstearven skulle bli så høy fordi det ville legge beslag på testators frie råderett, og i noen tilfeller er det gode grunner til at foreldrene ønsker å begrense minstearven til barna, sier Bull.

For eksempel hvis man har giftet seg på nytt og ønsker å tilgodese den nye ektefellen slik at han eller hun har råd til å beholde boligen.

– Med en økning til 25 G kunne det bli vanskelig for mange siden de færreste har så mye penger, sier Bull som har fått en rekke henvendelser fra bekymrede mennesker.

– Jeg har holdt foredrag for flere hundre mennesker hvor mange har vært opptatt av hvordan de kunne komme seg unna dette. Jeg er helt enig med regjeringen når de nå nedjusterer pliktdelsarven til 15 G. Og det er positivt at beløpet oppjusteres årlig, sier Bull.

Advokat Hanne Skråmm Espeland er overrasket over at man legger seg på 15 G og ikke 25 G. Foto: Tenden Advokatfirma

Overrasket

Hanne Skråmm Espeland, senioradvokat hos Tenden advokatfirma i Tønsberg med arverett som spesiale, forteller at mange ønsker å ivareta ektefelle eller samboer økonomisk i tilfelle de selv skulle falle fra.

– Når den øvre grensen for pliktdelsarv nå reduseres i forhold til det opprinnelige lovforslaget, blir dette lettere. For disse er dette positivt, og man kommer også litt nærmere arvelovutvalgets tanke om å styrke ektefellens situasjon, sier Espeland og peker på at utvalget i sin tid foreslo at ektefellen skulle kunne arve halvparten og ikke en fjerdedel slik det er i dag når avdøde har barn.

Dette forslaget ble ikke tatt med da man utarbeidet ny arvelov.

– Men stillingen til særkullsbarn kan bli svekket ved at man nå gir ektefeller og samboere større mulighet til å sikre hverandre. Det kan jo føre til noen flere konflikter, avslutter Espeland.

