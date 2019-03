Trine Hamran Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Trine Hamran vil hjelpe Frode Berg i ny bok

I den ferske boken om spionsiktede Frode Berg, «En god nordmann», går forfatter Trine Hamran kraftig ut mot E-tjenesten.

Trine Hamran er god venn med den spionsiktede nordmannen, noe hun ikke legger skjul på i sin nye bok «En god nordmann», som lanseres fredag. Hamran er åpen på at å hjelpe Berg og få en debatt om hvordan norsk etterretningstjeneste fungerer har vært et motiv for å få historien ut.

«Jeg skriver altså denne boka med utgangspunkt både som venn og journalist,» skriver hun.

Hamran starter med å fortelle om første gang hun møtte Berg, nesten ti år før han ble arrestert. Hun beskriver ham som en mann med godt humør som ikke tar seg selv for høytidelig.

Fortalte om oppdrag

– Han sto der og røykte en russisk damesigarett, og syntes bare det var moro å bli herjet litt med, skriver hun.

Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg ble arrestert i Moskva i desember 2017, siktet for spionasje. Hamran skriver at Berg i forkant av turen hadde fortalt henne at hun skulle til Russland på et oppdrag for norsk etterretning.

Hun forteller at Berg fortsatt jobbet i grensekommisjonen da han ble rekruttert av E-tjenesten .

– Det er ikke enkelt å belyse en sak hvor så mye er hemmelig, men jeg syns det er desto viktigere å forsøke, skriver hun.

Hardt ut mot E-tjenesten

Gjennom boken kommer Hamran med kraftig ut mot E-tjenestens arbeid og kommer med flere krasse påstander:

«De ansatte i den norske etterretningstjenesten gjør en lovlig jobb. Samtidig er E-tjenesten åpenbart avhengig av å overtale folk som ikke jobber i E-tjenesten til å begå lovbrudd i utlandet.», skriver hun.

Hamran forteller at flere hun har vært i kontakt med sier at det ikke er til å unngå at folk i Kirkenes blir spurt om å bidra, fordi E-tjenesten er avhengig av at folk hjelper dem med innhenting av informasjon.

I boken har hun også snakket med en kilde i E-tjenesten. Hun spør den ikke navngitte kilden om det var verdt å ofre Berg og familien. Til det får hun til svar «Det kommer an på. Om informasjonen var viktig nok, så var det».

Berg har selv innrømmet at han har vært i Russland flere ganger på oppdrag for den norske etterretningstjenesten.

– Han forsto at han handlet på vegne av etterretningstjenesten, men skjønte nok ikke rekkevidden av oppdraget. Han hadde aldri sett for seg at han skulle ende opp i et russisk fengsel, har hans norske advokat Brynjulf Risnes sagt til VG.

Frode Berg i retten i Moskva Foto: Arthur Bondar / VG

Kan ikke kommentere

Hans russiske forsvarer, Ilja Novikov, har også tidligere antydet at den tidligere grenseinspektøren kan ha blitt lurt av norsk etterretningstjeneste.

En rettssak mot Frode Berg skal være i nær fremtid. Det var først anslått at rettssaken skulle skje i februar i år, men så langt har det ikke skjedd.

Av boken kommer det også frem at Risnes mener at norske myndigheter sikkert gjorde sitt beste, men at det er kritikkverdig de ikke tok initiativ med en gang å skaffe Berg en uavhengig russisk forsvarer.

– Hadde Novikov kommet inn tidligere, kunne man ha unngått ting som man kan få i trynet under rettssaken, sier han ifølge Hamran.

Etterretningstjenesten opplyser til VG at de ikke kan kommentere saken.

– Det er en konsulær sak, og vi kan ikke kommentere den, sier Ann-Kristin Bjergene talsperson for Etterretningstjenesten.

