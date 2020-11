HJEMMEKONTOR: Førsteårsstudent Omar Elfareh på studerer hjemmefra. Foto: Mattis Sandblad

Slik rammes vi av coronatiltakene

HAMMEFEST/OSLO (VG) Færre nærkontakter, digital undervisning, hjemmekontor og munnbind. Slik blir hverdagen påvirket av nye tiltak for å begrense smittespredningen.

– Det har vært tøft, sier Omar Elfareh (20) om høsten som førsteårsstudent i ny by, i det han viser vei opp trappene til studentboligen han bor i.

– Det krever en større innsats å bli kjent med folk.

I august flyttet Omar fra Trondheim til Oslo for å studere samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo. Så langt har han hatt mulighet til å melde seg på fysiske forelesninger på universitetet to ganger i uken.

Etter de nye innstrammingene, har minst én av forelesningene nå blitt digitale. Omar frykter at han ikke får møte klassen resten av året. Flere av klassekameratene har han ikke møtt siden orienteringen første skoledag.

– Helt ærlig, så tror jeg at alt blir avlyst, sier han.

HJEMME: Omar Elfareh i studentboligen sin. Foto: Mattis Sandblad

– Klarer du å konsentrere deg når du jobber på hybelen?

– Absolutt ikke. Jeg drar på skolen så ofte som mulig.

Omar deler kjøkken og bad med seks andre førsteårsstudenter. Det har vært en trøst, etter en høst hvor det har vært ekstra krevende å bli kjent med nye folk på grunn av smitteverntiltakene.

– Det er veldig kjekt. Det gjør det litt lettere, sier han.

Omar støtter at det blir innført tiltak for å begrense smittespredningen, men sier at det ble vanskelig å holde oversikt da både Oslo kommune og regjeringen la frem ulike tiltak på samme dag. Han mener at skillet mellom forbud og anbefalinger bør være tydeligere.

– Etter pressekonferansen satt jeg sammen med en gjeng fra studiet og leste de nye tiltakene. Alle kom frem til ulike tolkninger av hva de faktisk betydde, sier han.

Færre venner på besøk

På et privat rom inne på Hammerfest Bowling, sitter Emilie Myrvang (12) i en kongestol ved enden av et langbord. Hun har åtte bursdagsgjester som koser seg med pizza og brus.

– Jeg har de jeg pleier å være med mest, sier bursdagsbarnet til VG.

BURSDAG: Emilie Myrvang under den coronavennlige feiringen av tolvårsdagen sin. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Vennegjengen går alle sammen på skole i fiskebygda Forsøl, rundt 10 kilometer fra Hammerfest by. Den kombinerte barne- og ungdomsskolen har 34 elever, fordelt på tre skoleklasser.

På en liten skole der barn fra forskjellige trinn har undervisning sammen, blir de også venner på tvers av alder. Gjestene i selskapet er fordelt på forskjellige aldersgrupper, men det er flest fra syvendeklasse, som Emilie går i.

FÅ GJESTER: Familien til Emilie Myrvang under bursdagsfeiringen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Vanligvis har vi brukt å ha med hele skolen. Vi har et grendehus vi bruker vanligvis. Men siden de er så få er vi her, forteller mor Tina Myrvang.

Hun sier barna har vært veldig flinke til å følge smittevernreglene, og ringer og avtaler før de drar på besøk. Nå gjelder rådet om at man ikke bør ha mer enn fem gjester – med unntak for barneskolekohorter, men ikke for elever på ungdomsskole.

FEIRING: Emilie Myrvang her sammen med mor Tina Myrvang. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Det er jo bra fordi det ikke blir mer smitte, men dumt fordi man ikke kan ha besøk av så mange som før, sier Emilie om de nye reglene.

Hun forteller at de har pleid å være rundt 12 stykker som har sittet og spilt sammen i en TV-stue på fritiden.

– Men nå kan vi alle spille mer over nett og snakke med hverandre hjemmefra på telefon, sier hun.

Skriver gjestelister

Nathan Meyers liste med navn og telefonnummer blir lenger for hver gjest som kommer inn på resturanten Kverneriet i Oslo.

– Har du med deg munnbind?, spør han til slutt, før han viser en av kveldens gjester til bordet.

TILTAK: Nathan Meyer bruker munnbind på jobb på restauranten Kverneriet i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

Meyer forteller at det kan være en utfordring å sørge for at alle regler blir overholdt.

– De fleste er forberedt og har med seg munnbind i lommen. Så langt er det bare én person som har snudd i døren og gått når jeg har bedt om det, sier han.

Selv synes han at det går greit å måtte bruke munnbind store deler av arbeidsdagen.

– Det er hverken bra eller dårlig, men litt klamt.

Gjester og ansatte på serveringssteder med skjenkebevilling bruke munnbind om man ikke kan holde én meters avstand. I tillegg har meterkravet på restauranter og utesteder blitt skjerpet.

– Vi har måtte redusere det maksimale antallet gjester, sier Meyer, men legger til at det har vært overraskende bra besøk.

– Folk vil føle at ting er så normalt som mulig, sier han.

Meyer kommer fra Kentucky i USA, hvor han sier at smittesituasjonen er alvorlig.

– Derfor er jeg veldig innstilt på å følge alle reglene.

SHOPPING: Even Lyngresten og Emma Lyng bruker munnbind på kjøpesenteret Storo storsenter i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

I slutten av september kom påbudet om munnbind på kollektivtransport i Oslo, der man ikke kan overholde én meters avstand.

Nå gjelder påbudet også innendørs på offentlige steder, som kjøpesenter.

– Det kan bli litt tett, sier Emma Lyng, som er på Storo storsenter sammen med Even Lyngresten.

De er positive til at myndighetene nå har strammet inn ytterligere.

– Det er bra at de er strenge nå, at de gjør noe med situasjonen, sier Even.

Munnbind på kjøpesenter

Venninnene Vilde Helmersen og Ingvill Spilde sier at påbudet om munnbind også på kjøpesenter var forventet.

– Smitten har økt og økt, så det var litt forventet, sier de.

DEKKET TIL: Vilde Helmersen og Ingvill Spilde med sorte munnbind på Storo storsenter. Foto: Mattis Sandblad

Får bli på lesesalen

Selv om Universitetet i Oslo har strammet inn på fysiske forelesninger, er fremdeles bibliotek og lesesaler åpne.

– Vi studerer medisin, så vi er avhengige av biblioteket. Det hjelper til med å normalisere hverdagen og skaper struktur, sier medisinstudent Farruch, som leser pensum sammen med medstudent Brishna.

STUDIER: Medisinstudentene Farruch og Brishna leser på biblioteket til Universitetet i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

De har kun digital undervisning, og er langt fra de eneste på universitetsbiblioteket. Nesten hvert eneste bord er tatt.

– Når jeg sitter på biblioteket og ser andre som leser, er det mye lettere å tenke: «ok, jeg leser litt til, da», sier Farruch.

FOR ALLE: Til og med en statue utenfor en bygning ved Universitet i Oslo har fått på seg et munnbind. Foto: Mattis Sandblad

