Mer enn 4 av 10 yrkesfaglærere mener de mangler nødvendig utstyr i programfagene, viser en undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet. Ingvild Vik Av Publisert 13. november, kl. 17:43 Ingvild Vik – Vi har for eksempel en båndsag som sager skjevt, sier elev Einar Schølberg (16) på Ishavsbyen videregående skole i Tromsø. Ingvild Vik – Noen elever må sitte og vente i timene fordi de ikke kan gjøre noe når det ikke er nok dreiebenker, sier Anthony Nordhus Pettersen (16).

(TROMSØ) Lærerne på Ishavsbyen VGS mener de ikke kan nå læreplanmålene med utstyret de har til rådighet i dag.

Foto: Ingvild Vik

På Ishavsbyen videregående skole i Tromsø har førsteklassinger på Teknologi- og industrifag (TIF) skoletime i verkstedet. Elevene er i full sving med store maskiner i verneutstyr når VG kommer på besøk. Disse elevene er de første som skal læres opp etter ny læreplan, som har fått navnet fagfornyelsen.

– Lærerne er fortsatt litt usikre på hva vi skal gjøre i de nye fagene, sier Bjørn Pettersen Wærp (15).

Til tross for dette er Wærp og medelevene Einar Schølberg (16) og Anthony Nordhus Pettersen (16) godt fornøyd med skolevalget sitt. De skulle likevel gjerne ønske skolen hadde mer utstyr på verkstedet, så det ble mindre venting i timene.

– Akkurat nå driver vi med maskinering. Vi har to freser på 14 elever. Det går jo på et vis, men det er for lite. Alle får ikke bruke god tid på å lære seg det, sier Schølberg.

Foto: Ingvild Vik

Guttene forteller at mye av utstyret de bruker er gammelt og slitt.

– Så det må lærerne ta med i beregningen når de skal gi oss vurderinger. Det er jo ikke vår feil at det blir skjevt når sagen er sånn, legger Wærp til.

– Hadde vi hatt bedre utstyr her hadde vi nok vært enda bedre rustet når vi skal ut i arbeidslivet, sier Schølberg.

Guttene på Ishavsbyen videregående skole er ikke alene om å mangle utstyr til utdanningen sin. I en undersøkelse gjort blant Utdanningsforbundets medlemmer svarer 42 prosent av lærerne at elevene mangler nødvendig utstyr i yrkesfaglige programfag.

Foto: Ingvild Vik

– Sug etter kompetanse

Nå vil stortingsrepresentant for Akershus Turid Kristensen (H) at staten skal gå sammen med næringslivet om å bedre situasjonen på yrkesfagene rundt om i landet. Til Høyres nye partiprogram har hun foreslått en såkalt gaveforsterkningsordning til yrkesfagene. Det betyr at for hver krone næringslivet spytter inn i utstyr til skolene, skal også staten gå inn med et beløp. En lignende ordning finnes allerede i kulturlivet.

– Jeg tenker at det er nødvendig at vi bidrar for å få til det utstyrsløftet som trengs, sier Kristensen.

Med seg på forslaget har hun fått NHO. Politikkdirektør Mari Sundli Tveit mener Norge står overfor et massivt kompetansegap. Tidligere denne måneden kom SSB med en rapport som viste at Norge vil ha for få med yrkesfaglig utdanning i årene som kommer.

– Det er allerede et sug etter kompetanse og en skrikende mangel på fagarbeidere i Norge, sier Tveit.

Hun påpeker at kompetansen elevene på yrkesfag får gjennom skolegangen, må være oppdatert når de skal ut i arbeidslivet.

– Det er fortvilende at det er så dårlig stelt nå. Dette er en kjempeutfordring, sier Tveit.

Foreslår 100 millioner

Kristensen påpeker at det er fylkeskommunene som har ansvaret for de videregående skolene i Norge, og at det fortsatt skal være sånn, men:

– Vi må ta en kraftinnsats, så vi får de fagarbeiderne vi trenger i fremtiden. Fagfornyelsen skal bidra til oppdatert kunnskap, men vi må få gjort noe med utstyrssituasjonen.

SAMARBEID: Stortingsrepresentant Turid Kristensen (H) og Politikkdirektør i NHO Mari Sundli Tveit håper å sammen få til et utstyrsløft for yrkesfagene. Foto: Nikolai Langfeldt Carlsen

NHO foreslår at det skal bevilges 100 millioner kroner over fem år øremerket til utstyr. I tillegg skal næringslivet inviteres til å bidra med utstyr til like mange millioner. Kristensen vil ikke love 100 millioner.

– Men intensjonen er at vi skal ta dette løftet, sier hun.

Tveit og Kristensen er enige om at ordningen må være fleksibel, og at næringslivet selv må få bestemme hvilke skoler og utdanningsprogrammer de vil støtte.

– Men samtidig må det være en nasjonal bransjestandard. Dette skal ikke øke tilfeldighetene, men bidra til en samlet sett mer oppdatert og relevant utstyrspark, sier Tveit.

Forskjell på Tesla og Volvo 240

NHO-direktøren påpeker at også en nødvendig kompetanseheving vil koste penger:

– Det er ikke det samme å mekke Volvo 240 som Tesla. Det er en av grunnene til at vi tenker at gaveforsterkningsordningen er viktig. Det koster litt å ta imot en gave, så det er viktig at gavene utløser midler fra regjeringen slik at det kan bygges en helhet rundt løftet.

– Når så mange lærere svarer at de mangler utstyr – er ikke det et signal om at fylkeskommunene trenger mer penger over statsbudsjett for å få til dette?

– Det er jo litt det vi forsøker. Det finnes hederlige unntak der ute. Noen prioriterer dette, og får det til, så i utgangspunktet er det mulig å gjøre innenfor de rammene som er i dag, sier Kristensen, og legger til:

– Men situasjonen er åpenbart så prekær at det trengs et ekstra løft. Det fortjener elevene, lærerne og bedriftene.

– Som et fremmed språk

Programfaglærerne ved TIF på Ishavsbyen VGS er kanskje enda mer bekymret enn elevene for utstyrsmangelen på skolen.

– Det er en liten mismatch mellom det som står i den nye læreplanen og hva vi kan få til her, sier Jarl Erik Haugan.

I den nye læreplanen er det blant annet lagt større vekt på nyere teknologi.

Duane Campbell peker oppgitt på en lærebok på bordet foran seg.

– Vi vet ikke hva som skjer her. Det er nesten som et fremmed språk. Denne typen teknologi har vi ikke sjans å få til her på skolen i dag, sier han.

Lærerne er enige om at de mangler både utstyr og fagkunnskap for å oppnå målene i den nye læreplanen.

– Mye av utstyret vi har her på skolen er gammelt. Den generelle delen i læreplanen kan vi gi dem opplæring i, men resten blir for gammeldags, sier Arnulf Grønås.

– Å ivareta overordnet del er billig, men å tilby spesifikk fagopplæring for framtiden krever nytt utstyr og kompetanse, sier Haugan.

Foto: Ingvild Vik

– Vi har det samme utstyret nå som før fagfornyelsen, så i realiteten har bare fornyelsen skjedd på papiret. Noen har funnet ut at elevene skal lære sånn og sånn, men vi i skolen føler at vi ligger 10–15 år bak. Vi burde jo egentlig ligge foran eller likt med næringslivet, sier Haugan.

Vil få problemer etter jul

Skolens visjon er «Fagfolk for fremtiden», påpeker Grønås.

– Føler dere at dere kan leve opp til det?

– Nei, kommer det kontant fra Frank Johannessen.

– På noen områder, kanskje, men ikke på alt, legger Haugan til.

– Det burde være et minstekrav at alle skolene i hvert fall har utstyret som trengs for å nå læreplanmålene i alle fagene. Men jeg føler i hvert fall på at vi ikke har det, sier Johannessen.

– Det har vi ikke, bekrefter Grønås.

Lærerne tror ikke elevene har forstått hvor mye de mangler enda.

– Det første halvåret er ikke det kritiske. Nå holder de på med filing og dreiing og det som har vært det samme i 50 år, men etter jul går vi over i teknologien, og det er da vi får problemer, sier Johannessen.

– Vi blir hengende mer og mer etter for hvert år. Nå er vi på etterskudd på VG1, og fra høsten av er det også nye læreplaner på VG2. Det samme vil skje der. Vi jobber hele tiden mot strømmen, sier Haugan.

Melby: – Fylkeskommunenes ansvar

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at de hvert år bruker store ressurser på etter- og videreutdanning av lærere.

Foto: Frode Hansen

– Vi vurderer hele tiden tiltak som kan styrke fag- og yrkesopplæringen, inkludert tiltak for å bedre utstyrssituasjonen, sier Melby (bildet over).

I statsbudsjettet for 2020 bevilget regjeringen 25 millioner kroner til et forsøk med ordninger som skal stimulere til investeringer i utstyr. Dette prosjektet er foreslått videreført, med 25 nye millioner, i 2021. Én av ordningene som skal prøves ut er gaveforsterkningsordningen.

– Det er samtidig viktig at det ikke skapes uklarhet om fylkeskommunenes ansvar. Om det blir en oppfatning at staten tar ansvaret for å finansiere utstyr i fag- og yrkesopplæringen, risikerer vi at fylkeskommunene reduserer sin innsats.

