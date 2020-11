MER PENGER: Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) lover kraftfulle tiltak i den nye krisepakken. Foto: Hallgeir Vågenes

Ny corona-krisepakke: Regjeringen henter nye oljemilliarder

Finansminister Jan Tore Sanner (H) bruker mer oljepenger enn planlagt. Noen av pengene i tirsdagens krisepakke går til bedrifter som har utenlandsk arbeidskraft i innreisekarantene.

Nå nettopp

Det avslører han i et intervju med VG mandag kveld.

– Vi har sagt at vi skal gjøre det som er nødvendig for at Norge skal komme trygt ut av krisen. Vi har handlet raskt, og tiltakene har virket. Når Norge nå er rammet av andre smittebølge, så er det sannsynlig at veksten til neste år blir lavere enn det vi hadde lagt til grunn i statsbudsjettet. Det betyr at vi kommer til å bruke mer oljepenger enn det vi la til grunn i oktober, sier Sanner.

VGs coronaspesial: Få full oversikt her

Sanner har kastet jakken når han og næringsminister Iselin Nybø (V) møter VG.

Hele helgen har de jobbet med å få på plass den nye krisepakken – den åttende i rekken siden pandemien rammet landet i mars.

Resten av kvelden skal brukes til å lese korrektur på proposisjonen som legges frem for Stortinget tirsdag. Næringsministeren har en annen avtale som venter.

– Innholdet i tiltakene som er avgjørende

– Hvor mye mer oljepenger er det snakk om?

– Jeg kan si såpass at når Jonas Gahr Støre er bekymret og kommer med 13 milliarder, så kan jeg si at det er behov for enda litt mer, svarer Sanner.

Finansministeren viser til Støres intervju med VG, hvor Ap-lederen uttrykte uro for at regjeringen var vel optimistiske i sine anslag da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober.

For første gang foreslo Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett å bruke mer oljepenger enn Solberg-regjeringen gjør.

Nå åpner altså Sanner pengekranen ytterligere, uten at han vil spesifisere hvor mye mer enn 13 milliarder oljekroner regjeringen planlegger å bruke.

les også Svarer VG-leserne: Dette betyr tiltakene for deg

– Dette er ikke noe norgesmesterskap i å bruke mest penger, men da vi la frem statsbudsjettet så var det godt tilpasset slik vi så an situasjonen i 2021. Samtidig var vi veldig tydelige på at det var en veldig stor usikkerhet for hvordan utviklingen ville bli fremover. Når situasjonen nå viser at det blir lavere vekst neste år, så er det også nødvendig å bruke mer penger. Men det er først og fremst innholdet i tiltakene som er avgjørende, ikke hvor mye man bruker, sier Sanner.

Støtte til bedrifter med utenlandske arbeidere

En del av krisepakken er rettet mot bedrifter som nå er rammet av at utenlandsk arbeidskraft er satt i innreisekarantene.

Næringsminister Iselin Nybø (V) peker blant annet på næringer som verftsindustrien og bygg og anlegg.

– De har fått betydelige kostnader som følge av dette, men dette er en ordning til alle næringer som er rammet. Staten går allerede inn med en betydelig andel når de gjelder karantenehoteller, men vi kommer nå også med en egen ordning på 480 millioner kroner som går til bedriftene som organiserer dette selv, sier Nybø.

NY MARATONDAG: Tirsdag legges den nye krisepakken frem, da venter det nok en lang arbeidsdag for de to statsrådene, Jan Tore Sanner og Iselin Nybø. Foto: Hallgeir Vågenes

Bedriftene skal få støtte på 800–1000 kroner per dag per ansatt for å kompensere for noen av utgiftene som de nye tiltakene medfører.

– Dette er tiltak som er helt nødvendige for at vi skal få og ha kontroll på coronasmitten. Nå stiller vi opp med penger for å lempe litt på kostnadene som bedriftene har fått som følge av disse tiltakene, sier Nybø og legger til:

– Jeg opplever at næringslivet er innforstått med at vi må gjøre noen tiltak nå, for alternativet er at vi må stenge ned mye mer senere. Det er den vanskelige balansen med å både ha tiltak og avlaste kostnadene som følger av tiltakene.

les også Frp: Regjeringen har vært bakpå siden mars

Må få kontroll på smitten

Sanner uttrykker sterk bekymring for smitteutviklingen i Norge – og i resten av Europa, hvor sykehus fylles opp i en rekke land. Han viser til at EU-kommisjonen har nedjustert veksten for utviklingen i Europa.

– Samtidig sier både EU-kommisjonen og andre at man antar at konsekvensene blir mindre med denne smittebølgen enn den vi hadde i mars og april. Men for dem som blir rammet, så er det alvorlig. Derfor så stiller vi opp for bedrifter, arbeidstagere og kommuner, sier Sanner.

– Hva er tidshorisonten på dette? Hvor lenge holder denne krisepakken?

– Alt vil avhenge av hvor raskt vi får kontroll på smitten. Gjennom sommeren og tidlig høst så kom gjeninnhentingen raskere enn det vi hadde lagt til grunn. Flere permitterte kom tilbake i jobb. Nå har smitten økt, men får vi kontroll og får smitten ned, så vil vi kunne se videre positiv utvikling. Blir det mer smitte, så vil de negative konsekvensene for økonomien og arbeidsplassene bli større, sier Sanner.

Publisert: 10.11.20 kl. 05:39

Les også