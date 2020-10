NY SMITTE: Setermoen leir er Hærens største militærleir og er lokalisert i Bardu kommune. Foto: KYRRE LIEN / AFP

Nytt smittetilfelle i militærleir

En ny ansatt i militærleiren Setermoen har testet positivt for corona. Tre personer er nå bekreftet smittet, og Forsvaret er forberedt på at det kan komme flere smittetilfeller.

Nå nettopp

– De tre som har fått påvist smitte er vervet personell som alle er fra samme tropp. De jobber tett sammen i den daglige tjenesten, opplyser talsperson i Hæren, Eirik Skomedal, til VG torsdag kveld.

Ifølge Skomedal var alle de tre til stede på det årlige bataljonsarrangementet som ble arrangert på Setermoen lørdag 24. oktober. I underkant av 200 personer deltok på festen, som ble avholdt i en garasje inne i leiren.

Skomedal sier at de ansatte som er smittet hadde kontakt med en gruppe fra en annen kant av landet som var på Setermoen i utdanningsøyemed tidlig i forrige uke.

– At smitten kan ha kommet med gruppen som var på besøk på Setermoen er en av teoriene, men dette vet vi ikke. Vi har flere mulige smittekilder, og vi jobber nå aktivt med smittesporing i nært samarbeid med den lokale helsetjenesten.

les også Setermoen: Smittede var på fest med nær 200

Skomedal vedgår at det er bekymringsfullt dersom det viser seg at personellet som besøkte Setermoen i forrige uke har smittet ansatte i leiren, som senere deltok på festen der nesten 200 personer var til stede.

– Vi er forberedt på flere smittetilfeller, uavhengig av denne saken. Det er jo slik at Forsvaret ikke er isolert fra samfunnet rundt. Vi er integrert i lokalsamfunnet mange steder, og egentlig er vi overrasket over at vi ikke har fått mer smitte.

FOLKSOM LEIR: Setermoen leir har 1200 ansatte og 1000 vernepliktige. Bildet er fra en øvelse på Setermoen i fjor sommer. Foto: Gisle Oddstad Foto: Gisle Oddstad

Skomedal understreker at det var strenge smitteverntiltak under arrangementet sist lørdag. Alle som deltok, ble oppfordret til å være i karantene ti dager i forkant av festen, og alle var oppdelt i kohorter.

– Arrangementet ble avholdt i henhold til retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, og det var iverksatt flere tiltak for å unngå smitte. Blant annet var det utplassert vakter som hadde ansvar for at smittevernreglene ble overholdt.

les også Over 1600 smittede i Norge i forrige uke: – Situasjonen har forverret seg betydelig

Ifølge Skomedal passet vaktene passet på at det ikke var nærkontakt mellom kohortene, som er grupper av personell som jobber sammen i det daglige.

Fem ansatte ble testet onsdag, og det er tre personer i denne gruppen som har fått påvist smitte. Torsdag er 56 personer testet.

– Resultatene fra disse testene er ikke klare, sier Skomedal.

Publisert: 29.10.20 kl. 21:56

Mer om Forsvaret Coronaviruset