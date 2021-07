PÅ TUR: – Det er artig å drive valgkamp i bobil, altså. Det er jo et rullende kontor, egentlig, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Jil Yngland

Listhaug i strupen på Vedum: − Tatt i løgn

MØRE OG ROMSDAL (VG) I Vanylven la Senterpartiet ned skolen, og 16-åringene må flytte på hybel for å gå på videregående. Nå er det Frp-leder Sylvi Listhaugs tur til å angripe Senterpartiets distriktspolitikk.

Av Runa Fjellanger , Jil Yngland (foto) og Frank Ertesvåg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er mulig Vedum ler av dette, men det gjør ikke de som har mistet skolen sin. Hele denne saken viser hvordan Vedum og Senterpartiet er tatt i løgn, sier Sylvi Listhaug til VG.

– De lovet velgerne å ikke legge ned skoler og gjorde det med en gang de fikk makt i Møre og Romsdal.

Fremskrittsparti-lederen angriper Senterpartiet på dobbel hjemmebane – på tur til sitt eget hjemfylke kritiserer hun distriktspolitikken til Trygve Slagsvold Vedums parti.

Selv i Frp-bastionen Møre og Romsdal er nemlig Vedums gjeng den store trusselen. Sp er større enn Frp på de fire stortingsmålingene for fylket hittil i 2021.

I Vanylven viser Listhaug frem den nylig nedlagte videregående skolen.

LÆRER LISTHAUG: – Det er nesten så jeg får lyst til å ta i bruk gamle kunster og begynne å undervise, sier Listhaug og ler høyt. Hun jobbet som lærer for 5. og 6. klasse i 2000–2001. Foto: Jil Yngland

Med seg har hun den ivrige og intense lokalpolitikeren Frank Sve (Frp), som forteller at han skriver minst ett leserinnlegg hver dag.

– Sp gikk til valg på å ikke legge ned skoler i Møre og Romsdal. De var garantisten for å satse på distriktsskoler. Men kort tid etter at de fikk makten i Møre og Romsdal, la de ned skolen i Vanylven og kuttet 35 millioner kroner til videregående skole i fylket, sier Sve og legger til:

– Og det var distriktslinjene som ble nedlagt.

Skolen er stille og folketom, foruten Sve, Listhaug, rådgiver Espen Teigen, to lokale Frp-ere og VG. På tavlene i klasserommene står fortsatt mattestykker og beskjeden om at det er nye stoler i biblioteket, som om elevene bare har tatt sommerferie.

FORLATT: Herøy videregåande skule, avdeling Vanylven, der siste 1. klasse gikk ut i 2020. Foto: Jil Yngland

Før kunne ungdommene i området gå 1. klasse her, på Herøy videregåande skule avdeling Vanylven, men nå må de flytte på hybel. Reisetiden til de nærmeste skolene er rundt to timer – hver vei.

– Dette er den siste kommunen i Møre og Romsdal før du kommer til Sogn og Fjordane. Det er en kommune der folketallet har gått ned over tid, og som trenger alt av ungdommer som vil være med videre for å skape liv og røre. Så gjør de det stikk motsatte, sier Listhaug og legger til:

– De sparte bare fem millioner kroner på å legge ned her.

– Hvorfor tror du at Sp brøt dette valgløftet?

– Det må du nesten spørre dem om. Men jeg har lyst til å spørre Trygve Slagsvold Vedum om hva han synes om politikerne fra hans parti i Møre og Romsdal, som legger ned en distriktsskole som er så viktig for denne delen av fylket og gjør at 15–16-åringer må flytte på hybel, svarer hun.

– Han vil sikkert si at det er feil person som snakker nå, etter syv år i «sentraliseringsregjeringen»?

– Nå er det sånn at i fylkeskommunen her, så har Frp stemt mot å legge ned skoler og stemt mot å rasere fergetilbudet. Jeg har den beste samvittigheten for hvordan vi har prøvd å påvirke politikken i Møre og Romsdal, sier Listhaug.

SVARER FOR VEDUM: Jenny Klinge er Sp-representant på Stortinget og representerer Møre og Romsdal. Foto: Senterpartiet

– Listhaug bør sette seg inn i saken

Trygve Slagsvold Vedum har sommerferie, og kan ikke svare på påstandene, ifølge pressesjef Lars Vangen i Senterpartiet.

I hans sted er det stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) fra Møre og Romsdal som svarer:

– Listhaug bør sette seg inn i saken før hun beskylder Trygve og Senterpartiet for løgn. Både hun og jeg representerer Møre og Romsdal, der Vanylven ligger, men hun er mest opptatt av å komme med usaklige angrep uten å forstå problematikken, innleder Klinge før hun forklarer Sp’s handlemåte:

– Faktum er at Senterpartiet sørget for at avdelingen i Vanylven ble beholdt et år mer enn det opprinnelig lå an til, for blant annet å sørge for skyss til elever som måtte reise lenger. Vi fikk flertall i fylkestinget for et slikt forslag, også med stemmer fra Frp. Nedleggingen var uunngåelig, men Frp har valgt å markere motstand mot den uten å ha reelle alternativ, sier Jenny Klinge på vegne av Sp, Vedum og seg selv.

Turen med Listhaug går videre til Fosnavåg, der mange av ungdommene i Vanylven går på videregående.

To av dem er Torbjørn Baade (17) og Josva Madsen (17), som gikk førsteåret på Teknologi- og industrifag (TIP) på den nå nedlagte skolen. Deres kull ble det siste som slapp å flytte hjemmefra allerede som 15–16-åringer for å gå på videregående.

De to 17-åringene understreker at de er kritiske til skolenedleggelsen, når VG besøker dem på hybelen i Fosnavåg sammen med Listhaug og Sve.

– Jeg liker meg godt hjemme. Å være hjemme og fiske med båten og alt sånt, sier Torbjørn.

Han er hjemme hver helg – og hver gang muligheten byr seg.

– Nå har jeg blitt såpass voksen at jeg klarer meg fint her alene, men i starten var det litt rart når jeg kom hit. Da var heldigvis Josva også her, sier han.

– Er det fint å være hjemme?

– Ja, helt fantastisk. Jeg får middag, frokost og ..., sier Josva.

Alle ler, men Listhaug ler høyest.

– Og så er det kjekt å være med mamma og pappa, sier Torbjørn.

– Ja, det er jo det, innrømmer Josva.

Hverken Josva eller Torbjørn er politisk aktive, men de får likevel en stor pose Frp-godteri i avskjedsgave fra Sve.

– Nå blir vi Frp-ere, sier Josva spøkefullt.

– Det er ikke alle som har hatt Sylvi Listhaug på doen sin, sier Torbjørn.

IKKE FRP-ERE: Men rådgiver Espen Teigen sørger for at besøket blir behørig dokumentert. Foto: Jil Yngland

Snart går veien videre til Ålesund, men først skal vi spise pølser og se på utsikten over Frps beste fylke.

– Hva hvis vi er vegetarianere, da?

– Nei, da hadde dere måtte sulte, sier Listhaug og ler.

Hele dagen møter blikkene til Sve og Listhaug oss på baksiden av Møre og Romsdal Frps valgkamp-bobil. Den er dekorert med alt fra bilder av Sve som har felt en elg («Frank – jakter på stortingsplass!») til en liste over fylkespartiets kampsaker.

JAKTMANN: Frp-politiker Frank Sve. Foto: Jil Yngland

Men den beste plasseringen har et bilde Listhaug og Sve fått. Der svever Frp-nestlederen over fjell og fjord i den lille, veiløse bygda Trandal ved Hjørundfjorden, som du må ta ferge eller gå over fjellet for å komme til.

Listhaugs rådgiver og spinndoktor, den tidligere Nettavisen-journalisten Espen Teigen, forteller fornøyd at dette bildet skal byttes ut med et nytt fra samme sted, denne gangen med bunadskledd partileder på husken.

Han viser entusiastisk frem mesterverket, som også er delt på Listhaugs Facebook-side med teksten «Jeg elsker Norge. God helg alle sammen!».

På rasteplassen skinner solen. Sve disker opp med pølser og lokal brus, mens lastebilene dundrer forbi på vei til fergeleiet.

– Kan du ikke ta med noe sprit? sier Listhaug til Sve.

– Håndsprit, presiserer hun.

– Hvor mange skoler har Frp vært med på å legge ned?

– Frank, skoler Frp har vært med på å legge ned. Det er vel ingen her i fylket? sier Listhaug.

Sve avkrefter.

– Men i resten av Norge da?

– Vi har jo ikke full oversikt, men vi registrerte at tilbakemeldingen fra flere fylker er den samme, sier hun.

PØLSESTOPP: Espen Teigen, Sylvi Listhaug og Frank Sve nyter pølse og lokal brus. Foto: Jil Yngland

– Men Frp har vært med på å legge ned skoler andre steder?

– Jeg har ikke full oversikt over hva som er gjort i alle landets kommuner og fylker, men jeg kan svare for det som har skjedd her i Møre og Romsdal.

– Er du den rette til å kritisere Sp for sentralisering?

– Absolutt. Her i fylket er det våre folk som har kjempet mot å legge ned skoler, rasere fergetilbudet og øke prisene på fergene, sier Listhaug.

– Men bidro den regjeringen du satt i til sentralisering av Norge?

– Vi bidro til å plassere eldreombud i Ålesund. Vi har fjernet alle bompengene på land i hele Møre og Romsdal og spart bilistene for 1,4 milliarder kroner. Her vil jeg si at vi har fått til masse bra.

FERGE-GLAD: Kaffe, svele med smørkrem og audiens hos kapteinen. Listhaug er fornøyd. Foto: Jil Yngland

– Spørsmålet er om regjeringen bidro til sentralisering?

– Det ble jo gjort endringer, og jeg mener at noe av det verste som ble gjort, sett i ettertid, er regionreformen. Det var ikke noe Frp ville ha. Når Slagsvold Vedum ønsker å reversere det, sier vi ta bort hele fylkeskommunen. Ta bort hele det fordyrende leddet og bruk pengene på å sikre skoler, sånn som i Vanylven, sier hun.

– Når du ser den suksessen Sp har nå, kunne du ønske at dere hadde prioritert å kjempe mot regionsreformen?

– Nå er den gjennomført, men i den grad vi skal gjøre noe der, hadde det aller beste vært å bare fjerne det fordyrende leddet.

– Før var det ofte andre partier som stjal Frps retorikk og politikk på innvandring og integrering. Nå virker det som om det nærmest er en konkurranse om å ligne på Sp på distriktspolitikk?

– Det de er veldig opptatte av, er dette med statlige arbeidsplasser. Vi som kommer fra dette fylket, vet at det som holder distriktene oppe er privat verdiskapning. Derfor er det så feil medisin fra venstresiden, når de skal øke skatter og avgifter for bedrifter, sier Listhaug og fortsetter:

– Det viktigste for dette området er ikke at du flytter ti arbeidsplasser ut av Oslo, det er at du sørger for gode rammevilkår for næringslivet så du kan skape verdier. Og dette er et av de fylkene som skaper mest verdier og eksporterer mest.

SULTEN: Listhaug og hennes entourage var oppe i grålysningen for å kjøre fra Ørskog til Vanylven. Foto: Jil Yngland

