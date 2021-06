BARNEHAGE-KJEMPE: Hans Jacob og Randi Sundby fra Jessheim eier et privat barnehagekonsern som omsetter for rundt seks milliarder kroner. Begge er pedagoger og fremholder pedagogisk kvalitet som viktigste drivkraft i barnehage-satsingen. Foto: Anders Wiklund/ TT NYHETSBYRÅN

Strid om utbyttemillioner til barnehageeiere

Et eventuelt SV- og Rødt-initiert forbud mot utbytte for private barnehage-eiere kan få Tormod Meyer til å trekke seg ut av sine seks barnehager. Men både Ap og Høyre er mot utbyttenekt.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener utsiktene aldri har vært bedre til at en styrket venstre-side i et nytt storting kan stoppe de private barnehage-eiernes utbytter.

– Nå har disse profitørene beriket seg hemningsløst i flere tiår. Et nytt flertall på Stortinget må stanse denne profittfesten, sier Moxnes til VG.

Onsdag kom Storberget-utvalget med sine forslag til regjeringen. Der går det også frem at det ble tatt ut utbytte på 111 millioner kroner fra private barnehageeiere i 2019.

Utvalget vil endre dagens finansieringsordning og la kommunene bremse barnehager med høy profitt.

JAKTER PÅ PROFITT-JEGERE: Bjørnar Moxnes er leder i partiet Rødt, og har lenge hatt som en kjernesak å jakte på profittjegere innenfor barnehage, utdanning og helse. Foto: Helge Mikalsen, VG

Private barnehager mottar 22 milliarder kroner i offentlig støtte årlig, i tillegg er rundt 4 milliarder foreldrebetaling.

Følgene av utbyttestopp

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ute etter å stoppe private barnehage-eiere som Tormod Meyer i Halden - og landets største private barnehageeier, Hans Jacob Sundby. Sistnevnte er konsernsjef i et barnehage-konsern som omsetter for over 6 milliarder kroner i året og med ansvar for over 40.000 barn i flere land.

Å gjøre utbytte ulovlig - ved å kreve at all offentlig støtte skal komme barna til gode - som i private skoler, vil ramme Tormod Meyers barnehageselskap hardt.

– Hvis det blir utbyttestopp, så må jo nødvendigvis kommunen kjøpe barnehagene av mitt selskap. Så får jeg finne på noe annet å gjøre, skriver Meyer i en e-post til VG.

BARNEHAGE-GRÜNDER: Tormod Meyer eier og driver seks barnehager i Halden i Viken (tidligere Østfold). Foto: Privat

Han har de siste 25 årene bygget opp sin barnehage-virksomhet i Halden til å omfatte seks private barnehager. De mottar rundt 48 millioner kroner i offentlig støtte årlig.

Barnehagene ga et utbytte på 3,2 millioner og en lønn på 1 million kroner for Meyer i 2019. I tillegg kommer gevinst og utbytte fra eiendomsdrift - noe tilknyttet barnehagene.

– Profittbegrensninger har vi også i dag, så får vi vurdere hva en eventuell tallbegrensning vil bety for vårt risikobilde, hvis det blir foreslått. Er risikoen for høy vil vi måtte legge ned barnehagedriften og bruke eiendommene til noe annet, ifølge Meyer.

– Det er jo ikke aktuelt å ta risiko hvis man aldri kan få det personlige tapet igjen via utbytte ved en senere anledning, legger han til.

Storberget-utvalget skriver at det ikke tas ut mye utbytte i barnehager organisert som aksjeselskap eller i konsern. Salg av barnehager er den metoden for gevinstrealisering som er mest utstrakt i barnehagebransjen.

MOT KOMMUNALISERING: Hans Jacob Sundby advarer både dagens regjering og en eventuell ny rødgrønn regjering mot å la kommunene overta mer av styringen av barnehage-finansieringen. Foto: Anders Wiklund/TT NYHETSBYRÅN

Den private barnehagekjempen Læringsverkstedet/Dibber ledes av Hans Jacob Sundby fra Jessheim.

Han synes ikke Storberget-utvalgets forslag om å gi kommunene mer styring over finansieringen av de private barnehagene, lover godt.

– Storberget-utvalget sin rapport legger seg tett opp til Rødt sin politikk, og det vil gjøre det mulig for kommuner å avvikle private barnehager, advarer Sundby.

Kommunalisering

Han har lagt merke til at de tre største bykommunene Trondheim, Bergen og Oslo trekker i retning av færre private barnehager. I flere store kommuner sitter partiet Rødt på vippen i bystyret.

– For kort tid siden kjøpte Bergen kommune de kristne Akasia-barnehagene. Disse gjøres nå om til tradisjonelle kommunale barnehager, og dermed forsvinner mangfoldet, og foreldre får færre valgmuligheter, sier Sundby til VG.

Han håper partiene på Stortinget ikke vil ta stilling til forslagene fra Storberget-utvalget før de langsiktige konsekvensene er utredet.

Rødt-leder Moxnes legger ikke skjul på at partiets målsetting er enda mer hårete enn en utbyttestopp.

– Vårt mål er klart: I løpet av den kommende fireårsperioden skal barnehagene drives av kommuner og private, ideelle organisasjoner. Hvis Vedum og Støre får styre alene, så blir det fortsatt privat velferd i stor stil, sier Moxnes til VG.

LEDET UTVALG: Statsforvalter i Innlandet og tidligere Ap-statsråd Knut Storberget ledet et partssammensatt utvalg som tidligere i uka leverte sin rapport om ny finansiering av private barnehager - til kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Annika Byrde, NTB

Barnehageeier Tormod Meyer hjemme i Halden hadde ikke så store forventninger til Storberget-utvalgets forslag da VG kontaktet ham før Storberget-utvalgets forslag var offentlig.

– Jeg håper bare at det utvalget kommer frem til har noe rot i virkeligheten, og ikke bare er ideologisk styrt, sa barnehage-gründeren i Halden med henvisning til at flertallet i utvalget kom fra blant annet LO og Utdanningsforbundet - med en tidligere Ap-statsråd som leder.

– Håndteres bra av de fleste

– Forstår du at det reageres på gunstige uttak av lønn og utbytte?

– Det er veldig fokus på at det er feil at private tjener penger på barnehagedrift. Dagens regler er tydelige og gir private rett til å ta ut utbytte av et eventuelt positivt resultat - så lenge vi har riktig bemanning og driver kvalitet etter gjeldende lover og regler, svarer Meyer.

På samme spørsmål svarer barnehagekjempen Hans Jacob Sundby:

– For det første er det viktig å understreke at vi ikke tar utbytte fra barnehagene. Pengene går til barnehagene, blant annet gjennom investeringer i kvalitetsheving. Samtidig skjønner jeg at noen reagerer på beløpene i eiendomstransaksjonene, men disse er i tråd med eiendomsutviklingen generelt i Norge. Tilskuddene vi får og foreldrepengene går til barna, svarer Sundby.

Han oppgir til VG at han har en lønn på 1,8 millioner kroner årlig, og tar ut et utbytte på to millioner fra holdingselskapet, som også driver med eiendom og annet i tillegg til barnehagedriften.

Sundby er konsernsjef for et konsern med barnehager både i Sverige, Finland, Baltikum og Dubai i tillegg til i Norge.

Offentlig støtte til Sundby-selskapet Læringsverkstedets drift av 240 norske barnehager var i 2020 på 2,75 milliarder kroner.

Driftsmarginen ligger på rundt to prosent, tilsvarende et overskudd på rundt 100 millioner kroner årlig, i følge Sundby. Han avviser at det dreier seg om superprofitt, eller en meravkastning over normal avkastning.

REGJERINGS-TRIO? SV-leder Audun Lysbakken (i midten) er den eneste av de tre på bildet som ikke er statsministerandidat. Men han håper å bli en del av en ny rødgrønn regjering etter valget. Til venstre: Trygve Slagsvold Vedum. Til høyre: Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Kristiansen, VG

SV-leder og tidligere barneminister Audun Lysbakken tolker rapporten til Storberget-utvalget som et bevis på at private barnehageeiere beriker seg på 22 årlige milliarder i tilskudd (2019).

SV vil ha forbud mot velferds-profitt

– Dette er nok et en rapport som tyder på superprofitt i barnehager. Det er på tide å sette en stopper for dette, og forby profitt på grunnleggende velferd, sier Lysbakken.

SV, som fort kan bli regjeringsparti etter valget, går inn for utbytteforbud.

– SV vil jobbe for gjennomslag for dette hvis vi får et nytt flertall til høsten, det er en svært viktig sak for oss, tydeliggjør Lysbakken.

Ap, som ligger an til å bli det største partiet i en mulig ny rødgrønn regjering, mener derimot at utbyttenekt er feil medisin.

– Utbyttenekt er en lite treffsikker måte å angripe dette på. Det er andre grep som må til for å sikre at den offentlige støtten til barnehagene går til barna. Jeg håper SV og Rødt legger fra seg denne kjepphesten, sier barnehage-talsperson Torstein Tvedt Solberg i Ap til VG.

Høyres barnehage-talsperson, Mathilde Tybring-Gjedde, er tilfreds med at Ap ikke støtter utbytte-stopp.

– Private barnehager er viktig for mangfold og barnehagedekning. At de skal kunne drive med et moderat overskudd og at eierne skal kunne ta ut moderate utbytter er ikke noe problem i seg selv, men nødvendig som drivkraft for å ville drive barnehagene, sier Tybring-Gjedde.