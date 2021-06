MER RØYK: Brannen på Sotra blusset opp igjen onsdag ettermiddag. Foto: Tipsfoto Bergens Tidende

Gressbrannen på Sotra blusser opp igjen - beboere evakueres

– Det er ikke meldt om kontroll på brannen. Vi venter på skogbrannhelikopter, sier vaktkommandør Christer Skei.

Onsdag klokken 14.06 melder Vest Politidistrikt på Twitter at de har fått flere meldinger om gressbrann på Spjeldsfjellet ved Ågotnes på Sotra.

Brannvesenet er på stedet, og politiet bistår brannvesenet med evakuering.

Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen opplyser til VG klokken 15.45 at samtlige boliger i et boligfelt som evakueres.

Bergens Tidende melder at 73 personer er evakuert.

– Det pågår fortsatt evakuering av noen boliger som står i fare for å bli tatt av flammene, vi har ikke tall på hvor mange som er evakuert. Det er mange som er på jobb nå, så kommunen har også sendt ut en tekstmelding, sier Dahl-Michelsen.

Han legger til at det ikke er meldt om noen som er savnet eller skadet som følge av brannen.

Forrige uke herjet en stor brann i vegetasjonen i et området like ved Ågotnes på Sotra. Det førte til at rundt 500 personer måtte bli evakuert da brannen nærmet seg bebyggelse. Flammene nådde flere hus, ett hus og en hytte brant ned til grunnen.

– Det er brannen fra forrige uke som har blusset opp igjen i ytterkantene av brannsonen, sier vaktkommandør Christer Skei til VG klokken 14.40.

Slik så det ut for fem dager siden:







EVAKUERER: Forrige uke herjet en stor brann i vegetasjonen i et området like ved Ågotnes på Sotra. Det førte til at rundt 500 personer måtte bli evakuert da brannen nærmet seg bebyggelse.

Svært tørt

– Brannen er nå i området ved Spjeld. Der har det tatt seg opp igjen i terrenget. Vi har flere enheter i området. Alle enheter fra Øygarden brann og redning er i arbeid, og vi har bedt om bistand to andre stasjoner. Totalt er fem stasjoner involvert. I tillegg har de bedt om bistand fra drone. Vindretningen går retning nord/nord-øst.

Ifølge Yr er det lett bris fra sør med vindkast opp mot 12 sekundmeter i området.

Statens skogbrannhelikopter har sendt ett helikopter fra Sauda og ett Torp for å bistå.

Vakthavende meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt forteller at det ikke ser ut til at det vil være værendringer de neste timene.

– Vinden kan muligens ta seg litt opp nå sent i kveld og i natt, men det ligger stort sett på samme vindretning, i sørlig vindretning. Sent i kveld og i natt kan det komme litt regn, men det vil ikke ha noe å si for farenivået for lyng- og gressbrann, som er svært, svært høy.

– Det kan være den lille nedbøren som kommer i natt kan legge en demper, men et ordentlig værskifte med ordentlig nedbør kommer ikke før på fredag og gjennom helgen. Morgendagen vil fortsatt være tørr, sier Borander.