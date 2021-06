Foto: Geir Eriksen, NTB

19-åring døde etter knivstikking i Sandefjord

En person er død og to personer er siktet for drap eller medvirkning til drap etter en knivstikking i Sandefjord.

Det opplyser politiet i en pressemelding søndag ettermiddag.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 04.07 natt til søndag. På adressen fant de én mann med det som fremsto som stikkskader, skriver de.

- Innledningsvis ble ikke skadene vurdert som livstruende, men blodtapet som følge av stikkskadene førte til at mannen dessverre døde på sykehuset, opplyser jourhavende jurist Pernille Nordendal i en pressemelding.

Til VG opplyser Nordendal at det var flere personer på stedet da politiet ankom, og politiet valgte å pågripe to av dem. De er nå siktet for drap eller medvirkning til drap.

Operasjonsleder opplyste til NTB søndag morgen at det er grunn til å tro at de siktede har noe å skjule.

– Bakgrunnen er at de ønsker ikke å si så mye til politiet, og det er grunn til å tro at de har noe å skjule, sier operasjonslederen.

De involverte er ikke norske, og politiet opplyste at det var språkproblemer mellom dem og de involverte. De siktede skal ikke være kjent for politiet fra før.

Advokat Jon Anders Hasle er oppnevnt som forsvarer for den ene av de to siktede mennene og forteller til VG at hans klient ønsker å forklare seg.

– På grunn av undersøkelser i forbindelse med covid-19 har vi ikke fått gjennomført avhør enda, men min klient ønsker å forklare seg, sier Hasle.

Advokat Søren Hellenes, som er oppnevnt som forsvarer for den andre siktede mannen, sier til NTB at han ikke har snakket med sin klient.

– Jeg sitter og venter på beskjed om når vi skal inn til avhør, sier Hellenes.

