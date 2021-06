VIL SONDERE: Leder for Høyres bystyregruppe Anne Haabeth Rygg. Foto: Stian Lysberg Solum

Høyre utelukker ikke å gå inn i byråd: − Bør få muligheten

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg mener Høyre må få sjansen før ordfører Marianne Borgen (SV) henvender seg til de rødgrønne partiene om å danne byråd.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Onsdag ble det klart at byrådet i Oslo, med byrådsleder Raymond Johansen i spissen, trekker seg etter at mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg fikk flertall i bystyret.

Torsdag begynner ordfører Marianne Borgen (SV) arbeidet for et nytt byråd, ved å snakke med gruppelederne i bystyret om hvem som skal lede byen.

– Jeg mener det er naturlig at ordfører nå går til det største partiet i bystyret, og spør om vi kan danne et nytt byråd, sier Anne Haabeth Rygg (H).

Mens tidligere Høyre-ordfører Fabian Stang mener Raymond Johansen bør fortsette å styre Oslo, utelukker ikke Rygg at Høyre kan gå inn i byråd. Hun sier partiet vil gå inn med et åpent sinn i samtalene med Borgen.

– Bør få gjøre sonderinger

– Tror du at dere kan danne et byråd?

– Sammensetningen av bystyret er den samme som tidligere, men jeg mener vi bør få muligheten til å gjøre sonderinger når Raymond Johansen med viten og vilje har kastet Oslo ut i dette politiske kaoset.

– Vi mener vi bør få muligheten til å gjøre seriøse sonderinger. Det skylder vi alle velgerne som ikke har stemt på noen av de rødgrønne partiene. Samtidig har vi selvsagt respekt for valgresultatet i 2019. Vi får se hva som er mulig, sier Rygg.

De borgerlige partiene er i mindretall i Oslo bystyre. For å samle et flertall bak viktige politiske beslutninger, er Rygg avhengig av å få med seg et av de rødgrønne partiene – som alle har sagt at de støtter et nytt byråd med Raymond Johansen som leder.

Slik er mandatfordelingen i Oslo bystyre Høyre: 15 representanter

Ap: 12 representanter

MDG: 9 representanter

SV: 6 representanter

Rødt: 4 representanter

Venstre: 4 representanter

FNB: 3 representanter

Frp: 3 representanter

KrF: 1 representant

Sp: 1 representant

Uavhengig: 1 representant Kilde: Oslo kommune Vis mer

Vil svare før Borgen går til de rødgrønne

Haabeth Rygg mener partiet iallfall bør få «noen dager» til å gjøre sonderinger før Borgen eventuelt spør Johansen om å danne et byråd.

– Det kan ikke være sånn at Raymond Johansen bare kan snu i døra og fortsette som før helt uten videre. Han er tross alt kastet, sier hun.

– Mener du at dere bør få gi et klart svar om dere vil danne byråd før Borgen eventuelt henvender seg til de rødgrønne?

– Etter de parlamentariske spillereglene jeg regner med at ordføreren forholder seg til, mener jeg det er ryddig, sier Rygg.

– Er du motivert til å gå inn i et byråd?

– Jeg mener det vil være riktig av meg å stille opp og se på mulige løsninger nå som byen er satt i den vanskelige situasjonen. Og så får tiden vise.