Arina Aamir (15) lar seg ikke skremme til taushet av truslene hun har mottatt. Foto: Privat

Arina Aamir (15) anmelder trusler etter SIAN-kronikk

15-åringen har levert over 25 skjermbilder til politiet. Telefonnummeret hennes er også fjernet fra Høyres nettsider.

Håvar Bremer

Nå nettopp

Fredag var Arina Aamir på Grønland politistasjon i Oslo og leverte anmeldelsen sammen med sin mor og far. Aamir er styremedlem i Aker Unge Høyre og Sentralt Ungdomsråd.

Bakgrunnen for truslene hun har mottatt, er ifølge Aamir denne kronikken hun skrev i Aftenposten 1. september under overskriften «Som norsk muslim bruker jeg stemmen til å stå opp mot SIAN».

Hun skrev også kronikken «Hvordan bekjempe SIAN?» i avisen Vårt Land 31. august.

Truet

Torsdag i forrige ble hun invitert til TV 2s studio og debatt mot SIAN-leder Lars Thorsen. SIAN står for «Stopp islamiseringen av Norge».

Arina Aamir ville mer enn gjerne stille og tenkte at hennes unge alder ikke skulle stoppe henne. Hun er likevel overrasket over meldingene hun har mottatt i dagene etterpå.

– Truslene går blant annet på at jeg skal pelle meg tilbake dit jeg kommer fra, at jeg bør bli sperret inne og at jeg burde bli fengslet. Det har også blitt skrevet: «Hun der bør ikke få være en del av det norske samfunnet. Hun bør vi gjøre slutt på». Det kan regnes som en drapstrussel.

15-åringen forteller at hun ikke rakk å dokumentere den siste meldingen før den ble slettet, og at hun i tillegg har fått høre at hun burde blir likvidert og partert.

Mobilnummer

– Jeg har også fått telefoner med trusler om at jeg skal gå og henge meg, men det har jeg da ikke bevis på. Jeg forventet å møte litt motstand da kronikkene kom ut, men at det skulle komme så ut av kontroll var jeg ikke forberedt på.

Oppringningene har ført til at til at Høyre, partiet hun representerer, har fjernet mobilnummeret hennes fra nettsiden.

– Det er veldig ubehagelig. Men jeg føler en trygghet ved at jeg har anmeldt det og vet at politiet i Norge er ansvarsfulle og kommer til å ta vare på meg.

Mange av de grove meldingene er lagt ut i kommentarfeltet under postinger av kronikkene hennes på SIAN sin Facebook-side, opplyser Aamir og moren Afshan Rafiq.

Støtte fra moren

Moren Afshan Rafiq var tidligere en profilert Høyre-politiker. Her sammen med ektemannen Aamir Sheikh, også han var aktiv i politikken for Høyre. Foto: Bjørn Thunæs

Begge foreldrene til Arina Aamir har vært aktive i politikken lenge.

– Hun er en engasjert, uredd og sta ungdom. Når hun har bestemt seg for noe skal det mye til før hun endrer mening, sier mamma Afshan Rafiq.

– Hvilke vurderinger gjorde dere i forkant?

– Da hun skrev den kronikken hadde vi en lang diskusjon. Jeg sa det til henne: «Du må være forberedt på at det kan komme en del reaksjoner. Mange vil rose deg, men du vil også møte en del motstand. Er du klar for det?». Det var hun.

– Hvordan vurderte du TV-debatten med SIAN-leder Thorsen i forkant?

– Det var en kort diskusjon, fordi det skjedde så raskt. Kronikkene var på trykk mandag og tirsdag, og debatten var torsdag. Når vi hadde sagt ja til kronikken, så var det egentlig det samme nå. Hun hadde veldig lyst til å møte SIAN-lederen og det syntes jeg var ganske tøft. Både jeg og faren hennes tenkte at ettersom vi har sagt ja til det første, skal vi også backe henne opp på det andre.

– Hun er nå er overrasket over det hun opplever?

– Man kan aldri være forberedt på noe slikt. Når det kommer meldinger om likvidering og partering så blir man redd. Derfor tok vi det på alvor og anmeldte forholdet til politiet på fredag. Vi har full tillit til politiet og de vurderingene de eventuelt vil komme med i saken. Det ble anmeldt som sjikane, hets og trusler.

– Har det vært verdt det?

– Ja, det synes jeg. Vi kan ikke tie eller lære vår kommende generasjon til å gjøre det. Hvis man har en mening man vil dele med offentligheten, så skal alle ha rett og mulighet til det uten å risikere sitt liv eller sin helse. De unge stemme er viktig og verdifull og vi har ansvar for å ta vare på og beskytte den. Denne saken handler ikke bare om Arina, men de unges rett til å ta del i den offentlige debatten, sier moren.

Dette sier SIAN

Foto: Terje Bringedal

SIAN-leder Lars Thorsen hadde følgende å si da VG snakket med han tirsdag formiddag:

– Hva synes du om kommentarene hun har fått på SIANs Facebook-sider?

– Jeg har ikke sett hva det dreier seg om. Men trusler er ikke akseptabelt uansett hvor de fremsettes.

– Hun har fått høre at hun bør pelle seg tilbake dit hun kommer fra, at hun bør bli sperret inne og fengslet?

– Det er usaklig, lavmålsargumentasjon. Hvis jeg bare fikk så milde meldinger skulle jeg vært fornøyd. Jeg ser frem til dagen du skal lage artikkel på de ekte truslene og drapsforsøkene vi utsettes for. Det du refererer her er ikke trusler og jeg vil ikke kalle det hets engang. Det er smakløst og plumpt. Ikke mer enn det.

– Hun har også fått høre at «hun der bør ikke få være en del av det norske samfunnet. Hun bør vi gjøre slutt på»?

– Det å gjøre slutt på noen ... Rent umiddelbart må man jo tolke det som at hennes eksistens på jorden bør opphøre. Det ville jeg anmeldt.

– Og meldinger som går på likvidering?

– Det bør hun jo bare anmelde. Den type retorikk er jo helt unødvendig. Det er kontraproduktivt. Hvis man ønsker å fremme en politisk sak bør man bruke argumenter som går hjem hos allmennheten.

– Hvordan håndterer SIAN slike meldinger på sine Facebook-sider?

– Generelt har vi aldri behøvd å moderere noe særlig fordi Facebook sitt regime er så ekstremt stramt. De kaster jo ut folk på løpende bånd. Hvis noen ser en kommentar de ikke liker, så rapporteres det, også blir det ryddet opp.

Thorsen sier han ikke har hatt tid til å overvåke kommentarfeltene.

– Jeg ser heller ikke det store problemet. Facebook er hardhendte med stygge kommentarer. Jeg setter grensen der straffeloven setter grensen.

Kritikk

TV 2-debatten har blitt kritisert fordi kanalen lot en så ung person diskutere med Thorsen, som tidligere er dømt for hatefulle ytringer.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 er ikke enig i kritikken.

– Jeg er opptatt av å slippe til flest mulig stemmer, ikke minst unge sterke stemmer. Aamir ønsket å stille i debatten og vi var veldig tydelig i forkant på research at dette er en debatt om ytringsfrihet og ikke en debatt om SIANs meninger eller politisk ståsted, sa Solbrække til Kampanje.

Publisert: 08.09.20 kl. 13:43