SNOK: En vegg måtte skrus ned for å få fatt i den knalloransje hornsnoken som hadde funnet veien til en sommerstengt barneskole. Foto: Hilde Lauritsen

Steffen (14) og Niklas (15) fant knalloransje slange utenfor klasserommet

En veggplate måtte skrus ned for å få ut kornsnoken som gjemte seg bak en vegg på Halbrend skule i Sunnfjord. Den kunne blitt der i et halvt år, forteller reptilekspert.

Av Pernille Solheim

– Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle gripe det an, for det er jo ikke hver dag man finner en slange, sier Hilde Lauritsen.

Hun ble mandag tilkalt av Steffen Lauritsen Lundekvam (14) og Niklas Thorsen (15) som hadde kommet over en slange av eksotisk utseende: knalloransje, liggende langs husveggen på Halbrend skule.

– Det var veldig ekkelt, og vi trodde ikke den var ekte i begynnelsen, forteller Lauritsen Lundekvam.

– Vi trodde det var en lekeslange eller noe sånt, sier Thorsen, som først la merke til den, og legger til:

– Huggormer er jo ikke oransje.

Hilde Lauritsen bestemte seg raskt for å ringe Dyrebeskyttelsen, kommunen og politiet.

Hun fikk beskjed om å holde øye med slangen, men ellers å la den være.

Så begynte den å krype oppover husveggen.

SKOLEVEGG: Ifølge reptilekspert Remi Andersen kunne kornsnoken ha blitt liggende bak veggen i et halvt år. – De trenger mye mindre mat, siden de stort sett bare ligger og sparer på energi, sier han. Foto: Hilde Lauritsen

Da Dyrebeskyttelsen var på plass, hadde slangen forsvunnet bak veggen.

– Vi måtte ringe teknisk uteseksjon for at de skulle skru ned veggplatene. Og der lå den, forteller Lauritsen.

Pressevakt i Vest politidistrikt bekrefter at de fikk inn melding om slangefunn klokken 14.48 mandag.

Også rektor ved skolen Sølvi Søgnen fikk en telefon – etter å ha landet med fly på vei til feire.

– Det er den rareste telefonsamtalen jeg har fått angående skoledrift, sier hun til VG.

Rektoren har likevel tiltro til at eiere passer godt på kjæledyrene sine og er overhodet ikke bekymret for at noe sånt skal gjenta seg.

– Litt flaks at det skjedde i skoleferien?

– Ganske flaks, sier Søgnen.

Dyrebeskyttelsens utsendte fikk kontroll på det som viste seg å være en kornsnok.

IKKE RØR: Om du kommer over en slange, bør du la den være og heller ringe noen som har peiling, ifølge reptilekspert Remi Andersen. Foto: Hilde Lauritsen

Harmløs slange

– Oi! Det er en slange som ikke hører til i Norge i hvert fall, sier reptilekspert ved Akvariet i Bergen Remi Andersen når VG informerer ham om funnet.

Han kan likevel fortelle at kornsnoken er en helt harmløs slange. Den stammer fra Nord-Amerika, og kan bli opptil 1,8 meter lang. Den er også blant de mest populære av de ni lovlige slangeartene i Norge, opplyser han.

– Så her er det sikkert noen som savner en slange, for å si det sånn, sier Andersen.

– Det er menneskelig å glemme og lukke døren en gang iblant og da er de kjappe til å finne veien ut. Ellers kan det ha vært en uønsket slange som noen har sluppet løs. Får håpe det ikke var det, for de klarer seg ikke særlig godt i vår fauna.

REPTILEKSPERT: Her er Remi Andersen fra Akvariet i Bergen med en kjøttetende øgle som kom opp av et toalett i 2005. Foto: Hallgeir Vågenes

Han legger til at slangen kunne ha blitt der, bak veggen, i et halvt år.

– Jeg vet om noen som hadde en kornsnok som forsvant, og så dukket opp gjennom et hull i veggen et halvt år etterpå, forteller han.

– De trenger mye mindre mat, siden de stort sett bare ligger og sparer på energi.

På spørsmål om han har noen tips til personer som skulle komme over en slange på sin vei, svarer Andersen at man uansett bør la den være og kontakte Mattilsynet, Dyrebeskyttelsen eller Norsk herpetologisk forening.

– Det er vanskelig å se om det er en giftslange eller ikke. Men masse farger kan varsle om gift, så det skal et trent øye til.

Harmløs slange eller ei, synes Lauritsen at opplevelsen var ganske ubehagelig.

– Det er jo egentlig skikkelig ekkelt. Jeg kom hjem etterpå og gikk og så rundt bena mine, sier hun.

– Huggorm blir sikkert bare en småbagatell i forhold nå.