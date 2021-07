FØRTIS: SV-leder Kirsti Bergstø fyller 40 år 1. juli. Her er hun fotografert i et muntert øyeblikk på Hamar-landsmøtet tidligere i år mens Audun Lysbakken (med munnbind) passerer. Foto: Helge Mikalsen, VG

SV-Bergstø: Arrogant av Sp å slenge igjen døra til ny regjering

Det har ikke gått SV hus forbi at Sp-nestleder Ola Borten Moe vil utestenge dem fra en ny regjering. SV-nestleder Kirsti Bergstø kaller det arroganse.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Det å slenge igjen døra foran ansiktet på et parti som vil mye av det samme - lenge før velgerne har sagt sitt, det er arrogant overfor de mange som ønsker et politisk skifte, sier Bergstø til VG.

Hun synes ikke det skal få stå uimotsagt at nestleder-kollegaen hennes i Senterpartiet nylig gjorde det klart at det var helt uaktuelt med Sp og SV på samme regjeringslag.

Bergstø, som fyller 40 år i dag, synes ikke den noe eldre Borten Moe (45) her oser av klokskap tross statsråderfaring og noe lenger fartstid i livet.

– Bidrar til forvirring og kaos

– Situasjonen i landet er alvorlig med økende økonomiske og sosiale forskjeller og mer sentralisering. Det pågår også et ressurs-ran fra fremtidige generasjoner. I en slik situasjon er det veldig alvorlig at deler av Senterpartiet slamrer igjen regjeringsdøren til SV lenge før man har sett valgresultatet, advarer Bergstø, som stiller som førstekandidat til stortingsvalget i Akershus valgdistrikt.

les også Borten Moe med bastant SV-nei - partifeller uenige

Hun tror ikke Borten Moes strategi er klok med sikte på å samle et mest mulig solid alternativ til åtte år med Solberg-regjering.

– I stedet for å bry seg om å sjekke hva det blir politisk flertall for - og hvilken regjerings-sammenslutning folk vil ha, så utelukker Sps nestleder at partiet hans skal sitte i samme regjering som SV. Det er synd at deler av Senterpartiet bidrar til forvirring og kaos fremfor å mobilisere til et bredt samarbeid før valget, sier Kirsti Bergstø til VG.

les også Vedum: Realistisk med rent Sp/Ap-flertall

DØRVAKT: Sp-nestleder Ola Borten Moe fotografert foran en stengt låvedør i Vuku i Verdal i hjemfylket Trøndelag. Foto: Ole Martin Wold, VG

les også Partitopp: SV må forbedre egen partikultur

På sin egen 40-årsdag 1. juli sier SV-toppen fra Varangerbotn i Finnmark at et ønske er at Sp finner fellestrekk fremfor å dyrke motsetninger og utestenging.

– Alle som ønsker et politisk skifte må kunne samle seg med sikte på en flertallsregjering med SV, Sp og Ap, legger hun til.

les også Her er Norges nye statsministerkandidat

Ola Borten Moe er forelagt Bergstøs uttalelser til VG. Han benytter først anledningen til å gratulere nestleder-kollegaen.

– Aller først er det vel på sin plass å gratulere Bergstø med fylte 40, innleder Borten Moe, før han forsvarer seg mot angrepet fra sin tidligere regjeringspartner.

SVs venner

– Jeg sier det samme som partiet har sagt de siste fem årene – vi går til valg på en regjering med utgangspunkt i Sp og Ap. Det ble enstemmig vedtatt på landsmøtet nå sist for en liten måned siden. Hadde Senterpartiet gått til valg på en regjering der også SV er med, ville vi selvsagt sagt det i vedtaket fra landsmøtet, minner Senterparti-nestlederen om.

TI ÅR SIDEN: Andre tider da regjeringen Stoltenberg i 2011 ble invitert til omvisning på Oscarshall og middag på Bygdø Kongsgård en lun junikveld. I bakerste rekke er daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe omgitt av SV-ere på alle kanter: Audun Lysbakken (bakerst til venstre), videre Tora Aasland og Erik Solheim (nå MDG) på samme rekke. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Han synes ikke det bør komme overraskende på Bergstø at Sp foretrekker en regjering sammen med Ap.

– At Sp ønsker en regjering med oss og Ap kan knapt være en nyhet for noen nå. Nå er det opp til velgerne om de gir oss mandat til det gjennom valgresultatet, ifølge Borten Moe, som også ber SV se seg rundt om sine egne politiske kamerater.

– Jeg kan ikke se at det er hverken arrogant eller uklokt at Senterpartiet kommuniserer tydelig hva vi ønsker og har ambisjoner om, akkurat på samme vis som SV sier de vil ha med Rødt og MDG – to partier det et utelukket for Sp å sitte i regjering med, formulerer Ola Borten Moe.

les også Erna Solberg tror på valg-mirakel: Slik vil hun vinne valget

Kirsti Bergstø får uansett støtte fra lederen for det største fagforbundet i Norge, Mette Nord i LO-tilknyttede Fagforbundet med 400.000 medlemmer.

– Vårt tydelige signal er at vi ønsker alle tre partiene i regjering, sier Nord til VG.

Hun tenker ikke på dagens tre regjeringspartier, men på Ap, Sp og SV.

les også Borten-Moe gir velgerne et nytt alternativ

DE TO STØRSTE: Mette Nord leder Fagforbundet, mens Jørn Eggum leder Fellesforbundet - de to største arbeidstakerforbundene i LO. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Disse partiene har gjennom sine programprosesser vedtatt programmer for den neste stortingsperioden med mange viktige likhetstrekk. Dette er det beste for våre medlemmers interesser. Det bør følges opp med at de finner sammen i en ny regjering, begrunner Mette Nord.

les også Intern SV-rapport om bitter strid: «Ukameratslig» og «uforsonlig»

Hun vektlegger at mulighetene er vesentlig større for at de tre partiene vil utgjøre en slagkraftig flertallsregjering og skape politisk endring - enn en topartiregjering i et sannsynlig mindretall.