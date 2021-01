OSLO-SKOLE: Bestum skole ligger i Ullern bydel i Oslo. Bildet ble tatt i vår da skolen var corona-stengt. Foto: Trond Solberg, VG

Advarer mot lokkemenn som forsøker lure med seg elever på Oslo vest

Flere barneskoler på Oslos vestkant rapporterer om flere tilfeller der to menn skal ha forsøkt å lokke elever med seg i en bil.

Publisert:

Senest fredag gikk rektor ved Lysejordet skole, Ellen Bergsland ut og advarte alle foresatte, ansatte og elever om to episoder der barn skal ha blitt forsøkt lokket inn i biler ved naboskolen Bestum skole.

Det var TV2 som meldte om saken først.

Bergsland skriver til elever og foreldre at «det er viktig at barna går sammen til og fra skolen – og at foresatte arrangerer følgegrupper der dette ikke allerede finnes».

Rektor Pia Thoresen på Bestum skole, bekrefter hendelsene overfor VG.

– Vi har fått vite om to tilfeller uavhengig av hverandre der barn på ulike årstrinn her ved skolen er forsøkt lokket inn i en bil der to menn satt inne i bilen. Vi vil ikke skremme noen ved å gå ut med disse opplysningene, men ber foreldre sørge for følgegrupper for barna til- og fra skolen, sier Thoresen til VG.

Tidligere er det meldt om en hendelse på Bjørnsletta skole der et barn skal ha blitt lokket med godteri.

Etter denne hendelsen som skjedde forrige fredag, skrev Bjørnsletta-rektor Jan Erik Ljøner en melding til foresatte om at at en tredjeklassing ved skolen skal ha blitt forsøkt lokket inn i en bil.

«Mannen, som skal kjøre en mørk SUV, beskrives med mørkt, kort hår og bart. Mannen lokken eleven med godteri. Hendelsen er meldt til politiet,» skrev rektor blant annet i meldingen som gikk ut til foresatte og ansatte ved skolen.

Både rektoren på Bestum og på Bjørnsletta skal ha opprettet kontakt med politiet, men overlatt til foresatte å vurdere om de vil anmelde saken.

Det er meldt om til sammen fire tilfeller siden forrige uke, men Oslo politidistrikt har ikke mottatt noen anmeldelser, i følge TV2.

Politiet i Oslo ved operasjonsleder Vidar Pedersen, sier til VG at det er viktig at foresatte og/eller skolene melder raskt fra til dem.

– Jo raskere vi får inn melding om slike hendelser, jo raskere kan vi være til stede i området der det har skjedd. Her er det bare å varsle politiet, sier Pedersen.

Han hadde fredag kveld ikke oversikt om det var kommet inn noen anmeldelser i saken i løpet av dagen.