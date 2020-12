Klikk for å aktivere kartet

Mann i 40-årene funnet død - samboeren siktet for drap

En kvinne i 40-årene er siktet for drap på sin jevnaldrende samboer etter at han ble funnet død på Kleppe i Klepp kommune andre juledag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiet fant ingen umiddelbar dødsårsak, men har siktet kvinnen etter at obduksjonsrapporten fant tegn på at mannen i 40-årene hadde blitt drept.

– Politiet har nå mottatt foreløpig obduksjonsrapport. Vi ønsker av etterforskningsmessige hensyn ikke å kommentere detaljene i rapporten, men undersøkelsen av avdøde viser funn som kan tyde på at mannen ble drept. Politiet har nå siktet hans samboer for drap, opplyser politiadvokat Christine Kleppa.

Både fornærmede og siktede er i 40-årene, og er kjent for politiet fra andre forhold.

Siktede vil bli avhørt i løpet av lørdag kveld.

– Vi er svært tidlig i etterforskningen og det gjenstår mye arbeid, sier Kleppa.

– Boligen der avdøde ble funnet er avsperret og det pågår kriminalteknisk undersøkelse på stedet. I tillegg vil politiet ha fokus på vitneavhør og gjennomgang av mobildata, sier Kleppa.

Odd Rune Torstrup er forsvarer for den siktede kvinnen. Han opplyser tirsdag kveld at de sitter i avhør og at han foreløpig ikke har anledning til å kommentere saken.