SIGNERT: Yngve Hågensen skrev ikke kronikken sin alene. Foto: Janne Møller-Hansen

Ap-rådgivere bisto med Støre-innlegg

To av Jonas Gahr Støres rådgivere deltok i skrivingen av et debattinnlegg signert av tidligere LO-topp Yngve Hågensen, melder TV 2.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag publiserte VG en kronikk signert av tidligere LO-topp Yngve Hågensen.

TV 2 melder at det var Støres rådgiver Jarle Roheim Håkonsen som ringte til Hågensen for å snakke om et debattinnlegg.

Les kronikken her.

– Ja, det stemmer. Det er jo både sant og usant at initiativet kom fra dem, da. Siden jeg har jo vært ute før og ment noe om dette før og. Dessuten står jeg bak alt, så det er ikke noe problem. Jeg har vært med på å justere underveis og kommet med ideer. Vi holdt på over telefon 5–6 ganger, sier Yngve Hågensen til TV 2.

les også Yngve Hågensen: – Jonas er arbeidsfolkets mann

Han forteller til kanalen at han ikke har maskin å skrive på, eller internett, og sier at innlegget er resultatet av et samspill.

Ifølge TV 2 var det rådgiver i Aps stortingsgruppe Jo Heinum som faktisk skrev innlegget.

Hågensen sier videre at han ikke har vært i kontakt med Støre selv på et halvt år.

Roheim Håkonsen sier til TV 2 at initiativet om å skrive en kronikk til støtte for Støre var delt, og at det kom som et resultat av dialog med Hågensen.

– Jeg ringte han på bakgrunn av at han hadde gitt støtte til Jonas, så kom det frem at han ville bidra i en kronikk hvis den var positiv. Siden han ikke hadde skrivemaskin eller internett hjalp vi han med selve skrivingen, men det er Yngve som står bak det som står der og står hundre prosent inne for det, sier han til kanalen.