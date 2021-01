USIKKERHET: Eivind Døhlen er en av de evakuerte. Foto: Odin Jæger, VG

Hundrevis av ras-evakuerte venter på bolighjelp

OLAVSGAARD (VG) Det er mange som venter på svar på om de noen gang får flytte hjem. I mellomtiden er det forsikringsselskapene som bistår.

Publisert: Nå nettopp

Samtlige av rundt tusen evakuerte etter Gjerdrumraset venter på hjelp til et trygt sted å bo. Noen håper etter hvert å få beskjed om at boligen deres igjen kan regnes som sikker, mens andre vet allerede at huset deres er tapt for alltid.

Eivind Døhlen (30) og hans familie på fem er blant dem som ble evakuert. De bor nå på Olavsgaard hotell mens de venter på svar på om de noen gang kan flytte hjem.

De flyttet inn i eneboligen i Ask i mai, og var ferdig med den siste møblering lille julaften. Døhlen forteller at huset står rundt 200 meter fra skredet.

– Det var det ideelle stedet for oss å bo. Det er gåavstand til alt, og det var kjempefint der, sier han til VG.

les også En liten kommune skal lege store sår

TENKER PÅ NABOEN: I Kløfta viste nabobygda solidaritet med tente lys langs veien mot Gjerdrum mandag kveld. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Kjempefint

Klokken var nærmere halv syv onsdag morgen for en uke siden da en brannmann banket på døren og sa de måtte evakuere.

De rakk å få på seg klær før de måtte flykte. Familien har ikke fått mulighet til å reise tilbake og hente ting. Derfor setter han ekstra stor pris på kriseutbetalingen han fikk av forsikringsselskapet sitt.

– De ringte bare noen timer etter at vi ble evakuert, og sa det ville komme på penger på konto om få dager. Det har vært kjempefint, sier Døhlen.

Det er uvisst om de noen gang vil få lov til å flytte hjem igjen. Døhlen forteller at de ikke helt har bestemt seg om de i det hele tatt vil.

– Jeg kommer nok til å ligge våken om natten og høre etter lyder. Samtidig var det huset perfekt for oss, forklarer han.

Dekker utgifter

Skredet i Gjerdrum gir foreløpig naturskadeerstatninger på rundt 900 millioner kroner, viser anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool torsdag ettermiddag. Tallet forventes å endre seg når man vet mer om skadeomfanget.

Anslagsvis er det 50–100 rasrammede fra Gjerdrum som forsikringsselskapet Tryg har hatt kontakt med, og som trenger et midlertidig sted å bo.

Selskapet dekker utgiftene til utleiebolig. Den regnes ut fra størrelsen og verdien på boligen den rasrammede hadde.

Alle de store forsikringsselskapene har blitt enige om noen felles retningslinjer for de rammede kundene i Gjerdrum, forteller kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge til VG.

– Enkelt forklart får de rammede dekket utgiftene til å leie noe tilsvarende det du hadde, sier Neverdal til VG.

Satsene er utarbeidet av Norsk Naturskadepool, og alle de fire store selskapene Fremtind, Tryg, If og Gjensidige, følger dem.

De skredrammede kan disponere summen for bolig som de selv ønsker. Skulle de ha en hytte eller en campingvogn de heller vil bo i, kan de likevel beholde pengene som skal dekke utleiebolig, forteller kommunikasjonssjefen i Tryg.

Tryg dekker utgifter til utleiebolig, i første rekke ut 2021.

– Vi vet at det kan ta tid å flytte tilbake igjen for mange. Og så har du dem som har fått boligen så ødelagt at man kan se at her kan aldri noen bo igjen.

Igrens sier det er to kategorier av evakuerte forsikringsselskapet legger planer for nå: De som vil kunne flytte tilbake, og de som har fått huset eller tomten helt ødelagt for fremtiden.

– Mange er jo evakuert av sikkerhetsmessige årsaker. De kommer enten til å få beskjed fra kommunen om at huset er «friskmeldt» og de kan flytte tilbake, eller så kommer kommunen til å si at dette huset er det fortsatt utrygt å bo i, fordi faren for nye skred er for stor. Dette er en prosess hvor kommunen til slutt bestemmer, basert på faglige råd, hvilke hus som er beboelige og hvilke ikke. Når kommunen erklærer huset for ikke beboelig, involveres forsikringsselskapet for å sikre en ny, fast bopel for kunden, forteller Ingens.

Vil være så raske de kan

Slik fungerer prosessen dersom kunden kvalifiserer til å få et nytt hus:

– Selskapet foretar en takst, og deretter vil erstatningen være basert på kostnaden ved å gjenoppføre boligen. Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved at huset gjenoppføres, eller at kunden får utbetalt forsikringssummen som et kontantoppgjør, forteller Ingens til VG.

– Når kan de få ny, fast bolig til odel og eie?

– Det vil jo være veldig individuelt og vil også avhenge av hva de skredrammede ønsker. Ønsker du for eksempel å bygge nytt, vil det naturlig nok ta tid, men kjøper du et ferdig hus, tar det kortere tid.

Igrens sier forsikringsselskapet vil være så raske de kan i disse sakene.

– Det er vanskelig å si nøyaktig, men løpet av januar vil nok prosessen være i gang for dem som har mistet husene sine og har rett på et nytt.

STORT: Fra luften blir omfanget av kvikkleireskredet synlig. Foto: Jaran Wasrud/NVE

– Vil du bygge, vil jo det ta tid, ønsker du å kjøpe, vil det kanskje ta kortere tid. Vi vil være så kjappe vi kan i disse sakene. Vanskelig å si, men i løpet av januar vil nok prosessen for dem som har mistet husene sine, være godt i gang. Men dette er noe kunden i stor grad styrer selv. Noen er kanskje ikke klare for å ta en så stor avgjørelse så raskt etter en traumatisk hendelse. Men fra forsikringsselskapet sin side er det ikke noe i veien for at det kan gå ganske hurtig, fordi de husene som er tapt, er tapt.

Merutgifter, eksempelvis på grunn av lengre reisevei til og jobb og barnas fritidsaktiviteter, dekkes også, forteller Neverdal i Finans Norge.

STOR AKSJON: I flere dager har redningsmannskaper søkt etter personer i skredet. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Flere har dessuten fått økonomisk hjelp til leiebil, fordi bilen ikke kan hentes ut av rasområdet, forteller hun til VG.

Flere ble evakuert uten klær og utstyr. Eivind Døhlen er blant dem som har mottatt en engangssum for å hjelpe familien de første dagene.

– Vi har satt beløpet til 3.000 kroner per person til dekning av øyeblikkelige kostnader. Så vil den enkeltes bolig- og innboforsikring dekke ytterligere ekstrautgifter til opphold utenfor hjemmet. Her må den enkelte gå inn i dialog med sitt forsikringsselskap. Dette kan for eksempel være depositum for leie av erstatningsbolig eller andre påkrevde utgifter.