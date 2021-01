ULLENSAKER-ORDFØRER: Eyvind Schumacher er kommunens fremste folkevalgte i Ullensaker kommune, som sliter med stor ledighet i tillegg til høyt smittepress i hovedflyplass-kommunen. Foto: Fredrik Hagen, VG

Ordfører-naboer til Oslo: Ber om at Osloregionen får vaksine-prioritet

Flere ordførere i folkerike kommuner rundt Oslo forventer at deres innbyggere prioriteres i massevaksineringen fremfor områder med liten eller ingen smitte.

Publisert: Nå nettopp

Dermed gir de byrådsleder Raymond Johansen (Ap) full støtte.

Johansen har flere ganger de siste dagene tatt til orde for at Oslo, som har vært episenteret for coronasmitten i Norge det siste året, bør få vaksinert sin befolkning bredest og raskest.

Senest i Politisk kvarter mandag morgen fremholdt Johansen at Oslo, som både har hatt sterk smitte og strengest tiltak over tid, burde vaksine-prioriteres også fordi coronavirus trives best i folketette områder.

VAKSINERT: Vaksinering mot Covid-19 på Lillohjemmet i Oslo. Bjørg Vigdal (87) fikk vaksinen av sykepleier Heidi Vestala. Foto: Fredrik Hagen, VG

Ordførere i kommuner rundt Oslo følger opp med at også de tilhører Osloregionen, og at deres innbyggere også bør vaksine-prioriteres.

– Vi i Lillestrøm og andre kommuner i Osloregionen har levd lenge med strenge smitteverntiltak. Nylig ble tiltakene skjerpet igjen. Nå opplever vi en slitasje. Mange opplever det å være menneske oppe i dette som slitsomt i dette området. Derfor hadde det vært på sin plass at kommunene i Osloregionen ble prioritert når det gjelder vaksinering. Jeg tror mange ville hatt forståelse for det, sier ordfører Jørgen Vik (Ap) i Lillestrøm kommune, som nå har rundt 87.000 innbyggere.

– Vi vaksinerer jo ikke spesielt mange. Hittil er det også for få som har fått vaksinen her i kommunen, legger han til. Mandag var det under 1000 vaksinerte i Romerikskommunen i Viken.

Lillestrøm-ordføreren «skulle gjerne hørt» begrunnelsen for at vaksinering skal skje like raskt ute i kommuner som knapt har hatt smitte - som i kommuner i Oslo-området.

FORVENTER NY VURDERING: Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krogh. Foto: Mattis Sandblad, VG

Bærum kommunes ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) forventer en revurdering av FHIs vaksineplaner.

– Dette er mer fag enn politikk, men med spredning av mutantvirus forventer jeg at FHI gjør en grundig ny vurdering, også sett i lys av de enorme samfunnsomkostningene nedstengingen innebærer.

Hun tar det for gitt at en ny vurdering også vil omfatte Bærum, som den største omegnskommunen til Oslo.

– Det er vanskelig å si at vi ikke ønsker å bli prioritert med våre nærmere 130.000 innbyggere, selvsagt ønsker vi det. Likevel må dette avgjøres av fagmyndighetene, skriver Hammer Krogh i en e-post til VG.

ORDFØRER I ELVEBYEN: Monica Myrvold Berg (Ap) er ordfører i Drammen kommune, som etter sammenslåingen med Nedre Eiker og Svelvik huser 103.000 innbyggere. Foto: Frode Hansen, VG

I Drammen med sine drøyt 103.000 innbyggere er Monica Myrvold Berg (Ap) ordfører i en kommune som sist høst opplevde landets høyeste smittetrykk.

– Det er helt riktig om FHI og Helsedirektoratet vurderer om vaksineringen bør prioriteres sterkere i den folkerike og smitteutsatte regionen som vi befinner oss i, sier Berg til VG.

Mandag var det vaksinert under 1300 mennesker i kommunen, ifølge tall fra FHI. Ordføreren påpeker at de har kapasitet til å vaksinere mange flere.

I bydelen Fjell i Drammen er det hittil registrert hele 17 døde etter Covid-19 på bo- og servicesenteret der. Ordfører Berg ber om forståelse for at kommunen gjerne vil ha prøveresultater og analyser av virus ferdig raskest mulig.

– Det er så viktig at vi får tilgang til disse analyseresultatene så fort som mulig. Jeg synes tre uker fra prøveleveranse til resultat høres veldig lenge ut, sier ordføreren i Drammen til VG.

HAR HASTVERK: Ordfører Eyvind Schumacher fotografert i kommunehuset i Ullensaker. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ordfører i hovedflyplass-kommunen Ullensaker, Eyvind Schumacher (Ap) har også hastverk med vaksineringen.

– Jeg er helt enig med byrådsleder Raymond Johansen i Oslo; Smitten sprer seg raskest i Oslo-området. Viruset trives best der det bor mest folk. Vi har et helt annet smittebilde enn mange andre steder i landet. Derfor er det viktig at hovedstadsregionen prioriteres også hva gjelder vaksinering, sier ordfører Eyvind Schumaher i Ullensaker til VG.

Han leder en av Norges raskest voksende kommuner, og er vertskap for hovedflyplassen på Gardermoen. Schumacher er heller ikke fornøyd med analyse-tempoet.

– Når det tar 23 dager fra en prøve er levert FHI, til et resultat er klart, da går dette altfor tregt. Vi som er ute i kommunene er nødt til å vite hvilken smitte vi har å forholde oss til, og denne kunnskapen må vi få raskere enn det vi har sett eksempler på i det siste, sier Schumacher.

Hans ordfører-kollega i Lørenskog kommune, Ragnhild Bergheim (Ap), er litt mer varsom i sine vaksinekrav.

– Når det gjelder prioritering og fordeling av vaksiner, så har jeg tillit til at fagmyndighetene er de rette til å håndtere dette på en klok måte. Men jeg har også tillit til at helsemyndighetene tar med seg i sine vurderinger at noen områder har høyere smittetrykk enn andre, og har opplevd nedstenging over tid, sier Bergheim til VG.

- Hvordan vurderer du analysetempoet av prøver på det muterte viruset?

– Nå har FHI sagt at de vil gjøre noe med dette. For tre uker fra prøvetaking til resultat, er for lang tid. Jeg kan bare forestille meg stressnivået hvis det skulle gå tre uker fra prøvetaking til resultat, ved mistanke om et utbrudd med den engelske virusvarianten på et sykehjem i Lørenskog, illustrerer Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim. I hennes kommune på Romerike er det rundt 42.000 innbyggere.

Ordfører Lene Conradi (H) i Asker kommune med 94.000 innbyggere, har tro på at vaksinestrategien vil endre seg.

Hun uttrykker glede over at «helseministeren har bedt FHI om å se på vaksinasjonsstrategien i lys av at vi har fått det muterte viruset i vår tett befolkede region», skriver Conradi i en epost til VG.

Hun mener en ny prioritering også bør gjelde Asker.

– Ja, her må hele Osloregionen sees under ett. Nå er viruset i Nordre Follo. I morgen kan det være i Asker. Vi er 94.000 innbyggere som har levd i delvis nedstengning siden starten av november, minner Conradi om.

Hun mener i likhet med de andre ordførerne at analyse-prosessen fra FHI går for tregt i dagens opphetede smittesituasjon.

– Jeg synes tempoet må økes, spesielt om det står på kapasitet i en så kritisk situasjon, skriver Asker-ordføreren.

Leder for Ap’s kommunestyregruppe i Bærum, Kjell Maartmann-Moe, er selv lege. Heller ikke han er imponert over helsemyndighetenes analysetempo.

– Analysetempoet av prøver som må sekvenseres har vært for dårlig. Kapasiteten må bedres og har ikke FHI kapasitet selv, må de søke hjelp hos andre. Det kan komme flere mutanter av korona. Også derfor må vi utnytte sekvenseringskapasiteten vi har nasjonalt, sier Maartmann-Moe, som representerer det største opposisjonspartiet i Oslos største nabokommune.

FHI venter på prøvesvar

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvaret for prioriteringsrekkefølgen i vaksineringen. I en rapport fra ekspertutvalget som FHI baserer sin rekkefølge-beslutning på, heter det at områder med høyt smittepress bør prioriteres dersom smittesituasjonen tilsier det, og: «en vaksine vil gjøre størst nytte for seg der smitten er størst.»

Likevel sa Folkehelseinstituttets smitteverbdirektør Geir Bukholm sist søndag at de venter på videre analyser av virusprøver.

– Vi vil ikke gjøre slike endringer forhastet, uttalte Bukholm i en pressemelding.

– Vi venter nå på analyser av flere virusprøver som kan være knyttet til utbruddet av den engelske varianten av viruset i Nordre Follo. Vi vil snart kunne ha et bedre bilde av utbredelsen av den engelske virusvarianten i Oslo og kommunene rundt Oslo, og vil dermed gjøre bedre vurderinger av om endringer i vaksinefordelingen er hensiktsmessig, uttalte Bukholm.