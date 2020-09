HELSEPENDLERE: 140 svenske helsearbeidere dagpendler til Sykehuset Østfold Kalnes. Bildet er fra infeksjonsmedisinsk avdeling, da VG besøkte sykehuset i mai. Foto: Gisle Oddstad

Forvirring om karanteneregler for svenske helsependlere

Helsearbeidere som dagpendler fra Sverige, må ta coronatest hver syvende dag: – Det tar de nok med godt humør, sier smittevernoverlegen ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Regjeringen kunngjorde tirsdag forenklede karanteneregler, men strammet samtidig inn for helsepersonell som jobber i Norge og bor i «røde» land eller områder:

De kan ikke lenger begynne rett på jobb i Norge, selv om de går i en planlagt turnus. Slik utdypet helseminister Bent Høie overfor VG:

– Hvis du har en samfunnskritisk funksjon i Norge og bor i et «rødt» område i Sverige, kan ikke du og arbeidsgiveren din planlegge at du har unntak fra kravene.

Spørsmål om tolkning

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad opplyser at Helsedirektoratet har fått en god del spørsmål om hvordan de nye reglene skulle tolkes.

Også ledelsen ved Sykehuset Østfold Kalnes var i villrede. De holder til utenfor Sarpsborg, bare en halvtimes kjøring fra svenskegrensen.

TESTER: Coronatester analyseres på Sykehuset Østfold Kalnes. Foto: Gisle Oddstad

140 fast ansatte ved Sykehuset Østfold Kalnes dagpendler fra Sverige, de fleste fra Strömstad. I tillegg har sykehuset omkring 40 svenske tilkallingsvikarer.

Da endringene i karantenereglene ble kunngjort, lurte sykehusets smittevernoverlege Jon Birger Haug først på om Helsedirektoratet hadde glemt dagpendlerne fra Sverige.

Uklart om grensependlere

– Det var litt uklart om de hadde tatt høyde for dem. Vi fikk inntrykk av at også dagpendlere måtte i karantene. I så fall ville vi vært nødt til å permittere dem, sier Haug.

Etter hvert fant sykehusledelsen ut at det ikke var så ille.

– Vi slipper å sette noen ut av spill. Endringen innebærer at dagpendlerne fra Sverige skal coronatestes en gang i uken. Det tar de nok med godt humør, sier Haug.

BLÅGUL: Bosse Markendahl tar selfie i fullt beskyttelsesutstyr. Den svenske 57-åringen kjører ambulanse i Fredrikstad. Foto: Privat

Ikke så begeistret

Bosse Markendahl (57) dagpendler fra Strömstad til Sykehuset Østfold.

– Personlig er jeg ikke så begeistret over å få pinnen i nesen. Det er ikke behagelig i det hele tatt, sier den svenske ambulansesjåføren om coronatestene han må igjennom.

Han understreker likevel at han naturligvis følger karantenereglene, men legger til at det først ikke var helt lett å skjønne innskjerpingen.

– Også de på jobben sa det ikke var lett å forstå, men vi fant forklaringen etterhvert, sier ambulansesjåføren som har pendlet over grensen i seks-syv år.

TILBAKEBLIKK: Infeksjonsmedisinsk avdeling på Sykehuset Østfold Kalnes i mai. I dag er to pasienter innlagt med coronasmitte. Foto: Gisle Oddstad

I og med at sykehuset tester 1000–1500 personer hver uke, er det ikke noen utfordring også å teste deres egne ansatte.

– Testing fornuftig

– Det blir en ny rutine, men vi ser at det er fornuftig, for vi er veldig redd for å få smitte inn på sykehuset, sier smittevernoverlegen.

Ellers oppfordrer sykehuset sine ansatte til å ta norske forholdsregler også i Sverige – som å holde avstand, vaske hendene og unngå store forsamlinger.

– Forenkling og harmonisering av karantenereglene synes vi er fint. Det har vært litt mange varianter, sier smittevernoverlege ved sykehuset Jon Birger Haug.

Slik er reglene

Assisterende helsedirektør Nakstad presiserer reglene for helsepersonell:

Helsepersonell som dagpendler til Norge fra områder i Sverige/Finland der det er så mye smitte at det medfører karanteneplikt, og som ikke jobber i svensk eller finsk helsetjeneste, kan jobbe i Norge hvis de tester seg for SARS-CoV-2 minst hver 7. dag.

Helsepersonell som pendler til Norge for å jobbe i lengre perioder, må i likhet med andre arbeidsreisende ta en test i Norge som er negativ, før de kan begynne å jobbe. Deretter har de fritidskarantene til det er avlagt en andre negativ test, som kan tas tidligst 48 timer etter den første og tidligst fem dager etter ankomst til Norge.

Det eneste unntaket fra disse karantenereglene gjelder tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift eller det ikke er tid til å gjennomføre det obligatoriske testregimet for kritisk viktig personell. Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften slik at bruk av dette unntaket i størst mulig grad unngås.

– Innstrammingene riktige

Helsedirektoratet har ikke nøyaktig oversikt over hvor mange sykepleiere, leger og helsearbeidere som pendler over grensen på daglig eller ukentlig basis.

Sykepleierforbundet kan ikke se at endringene i karantenebestemmelsene får store konsekvenser for sykehusene.

– Innstrammingene er riktige for å sikre lik praksis av karantenebestemmelsene – og ikke minst et trygt helsevesen og et trygt arbeidsmiljø, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Publisert: 17.09.20 kl. 13:47

