RØYK: Skogbrannrøyken fra USA som var forventes å nå Norge i løpet av helgen, ble søndag ettermiddag observert på Sørlandet. Foto: Knut Nilsen

Nå har skogbrannrøyken fra USA nådd Norge

Røyk som stammer fra skogbrannene i USA har blitt observert på Byfjorden i Kristiansand. – Veldig uvanlig, sier klimaprofessor.

Nå nettopp

Voldsomme skogbranner har herjet langs vestkysten av USA siden midten av august. Det er særlig delstatene California, Oregon og Washington som er blitt hardest rammet.

Flere hundre tusen mennesker er evakuert og minst 35 mennesker har så langt mistet livet i de kraftige skogbrannene.

Tidligere denne uken meldte EUs klima- og værovervåkingssenter (CAMS) at røyken fra skogbrannene på vestkysten kunne nå Europa og Norge i løpet av helgen.

Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saken.

– Store mengder røyk

VG har fått tilsendt bilder som viser tydelige spor av skogbrannrøyken på Sørlandet.

– De store mengdene av aske fra skogbrannene går opp i atmosfæren og så frakter vinden og været det til oss i Europa, sier Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning (UiB) og professor i oseanografi til VG.

Klimaprofessoren mener likevel det er svært uvanlig at røykpartikler fra vestkysten av USA når hele veien til Norge.

– Jeg kan ikke huske at vi har fått røyk fra slike skogbranner til Europa og Norge, sier han og fortsetter:

– Samtidig så sier det en del om hvor omfattende disse skogbrannene er. Det er store mengder med røyk og aske.

UVANLIG: Professor i oseanografi, Tore Furevik, sier han ikke kan huske å ha sett røykpartikler fra vestkysten av USA i Norge. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Han tror imidlertid ikke at røyken fra skogbrannene vil ha noe å si for luftkvaliteten i Norge.

– Den asken som har nådd Europa og Norge vil ikke påvirke oss. Den er såpass uttynnet og i små mengde. Vi kommer heller ikke til å kjenne noe røyklukt, sier han.

Foto: Knut Nilsen

Himmelen blir rødere

Han forteller at røykpartiklene vil kunne påvirke fargen på himmelen.

– Ved solnedgang og soloppgang kan himmelen bli rødere. Det er også noe man tidligere har sett etter store vulkanutbrudd, sier Furevik.

De voldsomme skogbrannene som nå sprer seg langs vestkysten i USA skyldes klimaendringer, mener professoren.

Ifølge Teknisk Ukeblad har brannene i USA sluppet ut rundt 30,3 megatonn CO₂-ekvivalenter så langt. Til sammenligning hadde Norge et utslipp på 50,3 megatonn i fjor.

– Det har blitt tørrere og varmere langs vestkysten. Det gjør at man får tørrere jordsmonn og planter. Det øker sannsynligheten for at det blir skogbranner, sier Furevik og legger til:

– Alt tyder på at vi vil kunne få langt flere større skogbranner oftere i tiden fremover.

Publisert: 20.09.20 kl. 23:15

Les også

Mer om California Klimaforskning USA Norge Klima EU Kristiansand