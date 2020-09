Slik så det ut på Nationaltheatret stasjon mandag morgen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Ruter: - Folk har fulgt anbefalingene

Statens vegvesen oppfordrer til hjemmekontor for å hindre lange køer i trafikken i Oslo og Viken, etter at 3800 bussjåfører er tatt ut i streik. Så langt har det ikke oppstått problemer - hverken i trafikken eller i kollektivtransporten.

– Det er bra flyt, og det ser ut som normal morgentrafikk, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Mikael Olsen til VG.

Søndag kveld oppfordret Statens vegvesen og Ruter folk til å holde seg hjemme hvis man kan.

– Det hadde vært veldig fint om de som kan ha hjemmekontor, tar det. Da blir det litt mindre kø, sier trafikkoperatør Anne Hårstad i Statens vegvesen til VG søndag kveld.

3800 bussjåfører i streik: Varsler rask opptrapping

Ikke flere passasjerer enn normalt

Det er ikke meldt om merkbar økning av passasjerer i kollektivtransporten i Oslo, ifølge Ruter.

– På T-banen virker det ikke som at det er høyere belegg enn normalt, og på trikken er det ikke merkbart flere folk enn vanlig. Norled, som kjører båt til Nesodden, melder at de har flere sykler om bord - men ikke flere folk enn normalt, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter Øystein Dahl Johansen til VG.

– Vi har en operativ leder som er ute og observerer, som melder at det virker som at folk har funnet andre transportmiddel. Det er kjempefint at folk har fulgt anbefalingen om å ikke reise eller finne andre alternativ, sier han.

Det er forsinkelser på alle linjer på T-banen som følge av et vekselproblem mellom Stortinget og Jernbanetorget, opplyser Johansen.

– Problemet oppsto rundt klokken halv ni, og ble løst rundt klokken ni. Det blir forsinkelser på alle linjer utover til de får kjørt seg inn i normal trafikk igjen, sier Johansen.

Hvor store forsinkelsene blir, vil variere, ifølge Ruter.

– Det vil oppdateres i appen, sier kommunikasjonsrådgiveren til VG.

TOG: Slik ser det ut på Oslo Sentralstasjon mandag morgen. Foto: Benjamin Brekken

Ruter ba søndag også de som skal reise med kollektivtrafikk som ikke berøres, som trikk, T-bane, tog og båt, om å være hjemme hvis de kan.

– Ruter gjør oppmerksom på at det kan bli mange reisende med trikk, T-bane, tog og båt, noe som vil kunne medføre at Ruter ikke kan tilrettelegge for at passasjerer kan holde anbefalt avstand, skriver de i en pressemelding søndag, og legger til:

– Ikke reis med mindre du må, hold anbefalt avstand og bruk munnbind etter anbefalingene fra helsemyndighetene.

Selskapet opplyser også om at reiseappen deres ikke er oppdatert, slik at reisende vil kunne få opp reisealternativer som ikke er korrekte.

På trikkestoppet ved Jernbanetorget møter VG passasjer Svein Erik Urstrømmen, som tar trikk daglig.

– Jeg merker mer trykk enn forrige uke, sier han til VG.

Har ikke fått melding om overfylte tog

Også Bane NOR melder at det kan bli ekstra trengsel på togene deres på grunn av busstreiken.

Kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, sier til VG mandag morgen at de ikke har fått meldinger om overfylte tog.

– Vi ser at det er noe flere passasjerer, men det har det vært de siste dagene, sier Lundeby.

ASKER: Til tross for busstreik så var det mandag morgen rolig på Asker stasjon. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Rammer by- og regionbusser

3800 bussjåfører ble søndag morgen tatt ut i streik, etter at partene ikke kom til enighet. Dette rammer alle Ruters by- og regionbusser i Oslo og Viken. Bussene til Østfold kollektivtrafikk og Brakar står også stille, med noen unntak for skolekjøring. Streiken rammer også buss for togtilbudet til Vy, flybussene og skolebusser, skriver NTB.

Hvis konflikten vedvarer, kan nærmere 12.000 sjåfører bli tatt ut totalt.

KØ: Trafikken under morgenrushet inn mot Oslo på E18 fra Drammen. Foto: Lise Åserud / NTB

Flere hundre flere kjøretøy

Ved målingen til veivesenet på E6 ved Nordbytunnelen søndag ble det på det meste registrert 3091 kjøretøy mellom klokken 17 og 18, sammenlignet med 2447 kjøretøy samme tid uken før.

På E18 inn mot Oslo fra vest ved målepunktet Høvik, ble det på det meste registrert flere passeringer denne søndagen enn forrige.

Og ved målepunktet ved Nydalen på riksvei 150 i Oslo, som populært blir kalt Ring 3, ble det registrert flere kjøretøy søndag under busstreiken enn uken før.

Både mellom klokken 15 og 16 og klokken 16 og 17 ble det registrert 4530 kjøretøy som passerte her. Til sammenligning passerte det henholdsvis 4328 og 4419 kjøretøy her forrige søndag.

VG har tatt utgangspunkt i målingene til Statens vegvesen for kjøretøy som er kortere enn 5,6 meter.

