NRK-profil Jonis er coronasmittet

Jonis Josef oppfordrer folk til å teste seg og være åpen om smitte.

I en video på Instagram sier programlederen for Karakter på P3 at han har testet positivt for coronaviruset.

– Vi må ta dette seriøst. Det blir ingen Karakter denne fredagen på grunn av meg, sier Josef.

Han oppfordrer folk til å passe på seg selv, i en video tatt opp ute på balkongen.

– Vi må sørge for å være transparente, være ærlige om hvordan vi har det og teste oss om vi har symptomer. Også må vi høre på myndighetene, sier Josef.

Det har så langt ikke lyktes VG å komme i kontakt med NRK-profilen.

– Det er jo mye styr rundt covid, spesielt nedtur med tanke på at man har smittet folk, men det er virkeligheten akkurat nå, skriver Josef på Instagram.

– Merker at enkelte prøver å holde sånt hemmelig, noe jeg mener er mer skadelig enn behjelpelig, Få det ut! Det hjelper, skriver han videre.

Myndighetene er akkurat nå bekymret for smitteøkningen i Oslo. De mener smitten ligger på et alvorlig høyt nivå, og derfor er det også innført strengere tiltak.

I Bergen har det vært tre nye dødsfall på fire dager. Samtidig er smittetrenden i Bergen synkende.

FHI mener at spredningen generelt sett i samfunnet er lav, bortsett fra flere lokale utbrudd rundt om i landet.

