Gikk av som Ap-byråd - nå vil Lippestad på Stortinget for nytt parti

For snart tre år siden gikk Geir Lippestad (56) av som Ap-byråd for næring og eierskap i Oslo. Han avviser kategorisk at ønsket om å komme på Stortinget for et helt nytt parti er et «takk for sist» til sitt tidligere parti.

«Sentrum» ble offisielt lansert under Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

Når Lippestad og nestlederen i det foreløpige styret i partiet, den tidligere KrF-politikeren Kristin Walstad, møter VG utenfor advokatens kontorer i Oslo, er det to smørblide optimister som står foran oss.

Vokst fram over tid

– Lippestad, hva i all verden er det du har funnet på nå?

– Et veldig godt og relevant spørsmål. Dette har jeg selvfølgelig ikke funnet på akkurat nå, det er noe som har vokst frem over et års tid, kanskje lenger. Det som egentlig har vært drivkraften for det jeg har gjort av samfunnsengasjement hele livet, har vært kampen mot utenforskap i bred forstand. Det er 100.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne som ønsker å jobbe, men som vi ikke klarer å få inn i arbeidslivet. Seks prosent av alle 29-åringer er uføre. I tillegg har vi hvordan vi inkluderer utlendinger i det norske samfunnet. Utenforskapet bare vokser og vokser. Å jobbe mot dette utenforskapet er dette partiets DNA.

Geir Lippestad har vært medlem i Ap siden han var en ung mann, og partiet skal bygge på sosialdemokratiske grunnverdier. Partiet ønsker å bytte ut Erna Solberg med Jonas Gahr Støre.

– Nei, nei, nei

Lippestad var i to år byråd for næring og eierskap i Oslo kommune. Der var han ansvarlig for det kommunale selskapet Boligbygg, og hadde vært i hardt vær på grunn av bråket rundt selskapet.

– Du var inntil nylig en relativt profilert politiker i Ap som byråd i Oslo, et betydelig tillitsverv. Og så måtte du gå av etter to år. Dette er ikke et slags «takk for sist» til Ap?

– Nei, nei, nei. For det første, 2017 er lenge siden. Jeg har sittet som leder av tankesmien Agenda i nesten åtte år. Idéen til Agenda er å samle sentrum-venstre i norsk politikk. Det er også en ideologi jeg har hatt de siste åtte årene. Nei, nei, nei, jeg er ikke sånn, jeg, det er ikke noe «takk for sist», det er rett og slett et engasjement for politiske saker. sier Lippestad.

Den mangeårige advokaten ble kjent i hele Norge da han var Anders Behring Breiviks forsvarer i rettsaken etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Han vil starte nytt parti for å bekjempe klimaendringer, ha et aktivt eierskap i næringsliv, vil jobbe for en mer humanistisk flyktningepolitikk og støtter FNs bærekraftsmål varmt.

– Det er ni politiske partier som er representert på Stortinget nå. Er det ikke da litt sært at ingen av dem er bra nok for deg?

– Jo, det kan være sært. Og jeg ser debatten i dag: Trenger vi et tiende parti? Nei, kanskje ikke. Men kanskje dette initiativet fører til at flere samler seg om et sentrumsparti, i stedet for at vi har så mange små, sier han.

Særlig poengterer han flyktningpolitikken og sammenbruddet i Moria-leiren i Hellas.

– Jeg synes det er så skammelig at ikke Norge tar et internasjonalt ansvar, at vi ikke hjelper Hellas, at vi ikke hjelper de folka. Jeg tror at det å stifte et parti som ikke har for mye bindinger til interessegrupper, om det er arbeidstagere eller arbeidsgivere, eller fra et bestemt yrke, men som har et mål, kan være noe nytt og spennende.

ENIGE: Kristin Walstad ble så sent som i vår valgt til nestleder i Viken KrF. Nå er hun utmeldt - men vil starte partiet «Sentrum». Foto: Bringedal, Terje

– Walstad, det er sånn at folk kan skifte ektefeller...

– Jeg har gjort det, jeg.

– OK, men det med å skifte fotballag man holder med, eller politiske partier, er ofte sett på som mer utilgivelig når det kommer til lojalitet. Hvorfor bytter du lag?

– Jeg er nok en type politiker som har et veldig stort engasjement for sakene, og jeg har en relativt kort fartstid i partipolitikken. Jeg har vært med i Norges Idrettsforbund og Kirkens Bymisjon blant annet. Jeg har bidratt aktivt i KrF i tre år, men kjenner at partitilhørigheten ikke har vokst inn i ryggmargen på meg. Jeg har strevd med å kjenne meg hjemme der, men det skjønner jeg kan være tyngre for andre, sier Walstad.

Lippestad legger til:

– Jeg så på debatten i USA i natt. Og der er det folk som ikke bytter lag uansett hva som blir sagt fra den ene eller andre. Jeg tenker at da får man ikke løst noen ting. Det må være rom for å se på ting på nytt. Polarisering fører til at ingen ting skjer.

