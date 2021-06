SJELDENT FUNN: Det nederste sverdet var det Glenn Håkon Moen fant på et jorde på Holt i Tvedestrand kommune. Snartemosverdet (øverst) ble funnet i Vest-Agder i 1933. Foto: Privat

Glenn Håkon (49) fant sjelden skatt på jordet: − Holdt på å hive det i søpla

Glenn Håkon Moen har gått på skattejakt med metalldetektor siden han var 14 år gammel. Søndag gjorde han et funn som fikk pulsen til å stige.

Av Ylva Schwenke

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Først minnet det om en del av et gammelt sauegjerde, men ved nærmere inspeksjon tenkte Glenn Håkon Moen (49) fra Vegårshei i Agder «Jøss, det er jo et sverd!».

– Normalt ligger disse tingene nede i bakken, så jeg trodde først det var noe søppel og holdt på å kaste det. Jeg har alltid med meg en søppelpose som jeg hiver alt av bokser og gammelt skrap i, forteller Moen.

Det var Tvedestrandsposten som først omtalte saken.

Heldigvis tok vegårsheiingen en ekstra titt på funnet, og innså at det måtte være noe langt mer dyrebart han holdt i hendene. Mest sannsynlig et østnorsk vikingsverd fra 800- eller 900-tallet.

– Jeg syntes det var litt rart, men jeg så at tuppen lå under jorda. Det var veldig rustent, og har nok ligget i friluft i rundt fem år. Men om du finner et sverd ringer du helst arkeologen, slår Moen fast.

Mange gjemte skatter

Moen er spent på å få vite mer om det historiske funnet. Sverdet er noe av det største Moen har oppdaget på jakt etter gjemte skatter, men etter flere tiår med hobbyen skal det godt gjøres å ikke ha funnet flere historiske ting.

– Jeg fikk en metalldetektor i bursdagsgave da jeg var 14 år gammel, og har drevet med dette siden. Av og til blir jeg dritlei og får lyst til å slutte, men så finner jeg noe spennende. Det er nesten som å fiske, sier Moen.

Noe av det han har funnet er en håndgranat fra den store nordiske krigen på 1700-tallet, en øks fra middelalderen, flere romerske mynter fra 100-tallet og en støpeknapp som mest sannsynlig stammer fra bronsealderen.

Siden Moen jobber på Nordsjøen har han mye fritid til å bedrive sin historiske hobby, og benytter seg mye av Facebook-grupper for å snakke med likesinnede.

– Jeg lærer veldig mye av å gjøre dette, og spesielt om lokalhistorie. Det er flere eksperter i Facebook-gruppene, og det er helt vanvittig mye ting man ikke kan fra før som man lærer.

Blir ikke rik

Selv om det kan virke lukrativt å gjøre sjeldne historiske funn, sier Moen at det er lite penger å tjene.

– Nei. Null og niks. Det er ikke mange hundrelappene jeg får i finnerlønn etter at grunneier er betalt, og skatt har gått inn. Jeg har alltid vært interessert i gamle ting, og synes det er moro å føle at jeg gjør noe bra.

Han tror imidlertid ikke Sørlandet er det beste stedet å dra om man vil gjøre de store funnene.

– Det virker som at det er mye mer på Østlandet og Innlandet. Jeg tror nok det var mange flere folk som bodde der.

– Hvor lenge skal du holde på med dette?

– Jeg kommer nok til å holde på med dette til jeg ikke kan gå lenger. Eller så blir jeg lei, men plutselig finner jeg noe spennende så fortsetter jeg allikevel, sier Moen og ler.

Her kan du se flere av Glenn Håkon Moens funn: