Tillitskrise for nytt norsk kampfly: «Du kjører ikke din Ferrari til jobben hver eneste dag»

Kampflyet F-35 – som Norge har 52 fly i bestilling av – sliter nå med en betydelig tillits-smell. I USA utreder flyvåpenet rimeligere alternativer. Storbritannia melder nå at de vil kjøpe ned mot 48 fly, mens planen var å anskaffe 138.

Kampflyet som USA, Storbritannia, Norge og flere NATO-land anskaffer som erstatning for aldrende F-16 fly, er blitt for avansert – og dermed for kostbart – for det amerikanske flyvåpenet. Nå utredes rimelige alternativer til flyet.

I februar varslet stabssjefen i US Air Force, general Charles Q. Brown Jr., at kostnadene var for høye med F-35:

– Jeg ønsker å begrense bruken av disse flyene. Du kjører ikke din Ferrari til jobben hver eneste dag, men du kjører den på søndagstur, sa Brown.

God erfaring

Den norske forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen, sier til VG at dersom de to landene bestemmer seg for å kjøpe færre fly, vil det kunne øke Norges andel av kostnader for senere oppgraderinger av flyet:

– Vi har valgt F-35 for forsvaret av Norge. Vår erfaring så langt er god. Leveransen så langt har vært i rute, både på tid og kostnader. I USA handler debatten om at F-35 er et så bra fly at de ser etter et enklere fly i lav-intense konflikter, sier Kristoffersen.

LEVERT PÅ TID: De nye norske F-36 flyene er i rute, både på tid og kostnader, sier general Eirik Kristoffersen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Brutale kostnader

I USA har kongress-representanten og demokraten Adam Smith gått offentlig ut med krav om at Pentagon slutter å putte mer penger i pengesluket F-35, og at flyet har «brutale» driftskostnader, ifølge Washington Post :

– Jeg har tenkt å finne ut om en kombinasjon av flere flymodeller kan være mer kostnadseffektivt. Et viktig poeng er å slippe å være avhengig av F-35 de neste 35 årene, sa Smith, som leder forsvarskomiteen i Representantenes hus.

En slags tillitskrise

– Det er jo en slags tillitskrise for flyet i produsentlandet USA, og i Storbritannia akkurat nå, sier Per Erik Solli til VG. Han er pensjonert oberst fra Luftforsvaret og tidligere F-16 pilot, og er nå seniorrådgiver ved Nord universitet i Bodø.

– US Air Force mener at kostnadene med å drifte F-35 er altfor høye, og langt høyere enn hva produsenten Lockheed Martin har lovet. Prisen pr. fly har gått ned, men kostnadene for hver flytime ligger rundt 36 000 dollar innen 2025. Lockheed Martin har lovet en timepris rundt 25 000 dollar. Så nå legges det et betydelig press på produsenten for å levere kostnadskutt, sier Solli.

– Hva betyr dette for det norske flykjøpet?

– Det er bra for Norge at USA legger press på produsenten, det kan få ned kostnadene. Men dersom Pentagon gjør alvor av å kutte i F-35 bestillingene og kjøpe fly fra andre leverandører, vil det skape en sunn konkurranse i USA, sier den tidligere kampflypiloten.

Forrige uke leverte Boeing et nytt F-15 kampfly til det amerikanske flyvåpenet for første gang på 17 år og de vil bestille flere.

Britisk kutt

Storbritannia har tidligere meldt inn en intensjon om å kjøpe 138 F-35 fly av ulike typer, blant annet en versjon som kan ta av vertikalt fra hangarskip.

I den store strategiske meldingen som statsminister Boris Johnson presenterte tirsdag, står det imidlertid at Storbritannia vil kjøpe minst 48 F-35 kampfly.

– En mulig forklaring er at Storbritannia ønsker å ha økonomi til å både anskaffe F-35 til sine nye hangarskip og samtidig å utvikle sitt eget nestegenerasjons landbaserte kampfly, og trolig i kombinasjon med droner, sier Per Erik Solli.

Han tror britene til slutt vil ende opp med å bestille 60-70 F-35 kampfly.

Forsvarssjefen: Vil ikke spekulere

Forsvaret deltar i ulike samarbeidsprogram om F-35. I programmet legges det opp til at det skal leveres totalt 3400 F-35 fly, av dem 2450 til USA.

– Jg kjenner ingen andre tall enn disse, og jeg vil ikke spekulere i om antallet kan bli lavere. Uansett er Norge med våre 52 fly bare en liten del av den store produksjonen, sier Eirik Kristoffersen.

Norge har hittil mottatt 28 fly. 18 av dem opereres fra Ørlandet, mens 10 fly er i USA og brukes til opplæring av nye norske kampflyvere.

– Vil eventuelle kutt i bestillingene få betydning for Norge?

– Dersom det blir produsert færre fly, vil det kunne øke kostnadene pr. fly for senere oppgraderinger, sier forsvarssjefen til VG.

– Hvordan håndterer Forsvaret at de nye F-35 flyene er mye dyrere i drift?

– Vi vil fly færre timer med F-35 enn med F-16, fordi vi kan trene mer i simulator. Det er en besparelse, og flyverne melder tilbake at det er lettere å ta seg sømløst mellom simulatoren og flyene, enn det som var tilfellet med F-16, sier Eirik Kristoffersen.