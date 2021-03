TILTALT: Mange tusen salg gjennomført av Laila Mjeldheims bedrift Det norske kartselskapet, regnes av påtalemyndigheten som bedrageri. Hun forsvares av advokatene Alexander Greaker (avbildet) og Øystein Storrvik. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tiltalt for millionbedrageri – erkjenner å ha forledet kunder «i noen tilfeller»

Forretningskvinnen Laila Mjeldheim erkjenner at hun i «noen tilfeller» har forlede kunder til å tro at de allerede var kunder hos hennes bedrift. Hun er tiltalt for grovt bedrageri på flere titalls millioner kroner.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag startet rettssaken mot Laila Mjeldheim. Hun er tiltalt for å ha bedratt norske bedrifter og kommuner for 62 millioner kroner gjennom salg av «tilnærmet verdiløse produkter».

Mjeldheim var eier av Det norske kartselskapet, frem til firmaet i fjor sommer ble slått konkurs. Firmaet har solgt oppføringer og karttjenester i et digitalt kart til et stort antall norske bedrifter og kommuner.

I tiltalen beskriver påtalemyndigheten selskapets produkter som «tilnærmet verdiløse», og anklager firmaet for å ha gitt feilaktige opplysninger til kundene i telefonsalgene.

I tiltalen står det at «en betydelig andel av ble kundene forledet til å tro at det allerede eksisterte et kundeforhold mellom dem og selskapet».

– Har du forledet noen av dine kunder til å tro at de allerede var kunder? spurte dommer Hans-Christian Ingebrigtsen tirsdag,

Etter en lang pause, svarte Laila Mjeldheim til slutt slik:

– I noen tilfeller, ja.

– De kan ha spurt om de har stått der før, og jeg har ikke svart dem på det. Jeg har overhørt dem, og stiller heller spørsmål og går videre for å komme i en posisjon for å selge produktet, forklarte hun.

Mener de fleste salgene var ryddige

– Majoriteten av mine salg har vært basert på riktige opplysninger. Men det er kanskje elementer som ikke er opplyst like godt, erkjenner Mjeldheim.

Som et eksempel mener hun at hun kunne vært tydeligere på at kun kundens adresse ville dukke opp i Kartselskapets adressesøk – ikke kundenavnet.

Selv om hun altså erkjenner at enkelte aspekter ved salgsstrategien kunne vært ryddigere, nekter hun fremdeles straffskyld for bedrageri. Forsvaret mener hun er uskyldig, og at omfanget av bedragerianklagene er altfor vidt.

Bedrageriene hun er tiltalt for, skal ha skjedd i en femårsperiode fra 1. januar 2015 til 26. juni 2020. Påtalemyndigheten mener at alle salg i denne perioden skal regnes som del av et «pågående bedrageri».

«Tilnærmet verdiløse»

Store deler av rettssakens første dag gikk med på å vise produktene selskapet solgte sine kunder.

– Etter vår oppfatning, vil det være sentralt å undersøke hvor godt besøkt disse sidene var – hvor godt kjent var de sammenlignet med lignende tjenester? spurte aktor Terje Nedrebø Michelsen.

Dette er et ledd i å bevise for retten at produktene var «tilnærmet verdiløse», slik det heter i tiltalen.

Aktor Michelsens oppgave er å bevise at Mjeldheim er skyldig etter tiltalen. Dette skal han blant annet gjøre ved å kalle inn vitner, og ved å gå gjennom tester politiet har gjort av Kartselskapets tjenester.

Sentralt i selskapets salgsargumentasjon, var at kundene ville bli synlige på alle GPSer av merket Garmin.

Sannheten var at hver enkelt bilist og eier av en Garmin GPS, måtte gå til selskapets nettsted atlas.no. Der var de nødt til lete seg frem til en lenke hvor man kan laste ned en datafil, som de igjen manuelt måtte oppdatere GPS-enheten med.

Filen var en såkalt POI-fil. POI står for «point of interest», altså nyttige destinasjoner eller «interessepunkter» for bilister. Hvert enkelt private selskap eller offentlige virksomhet som har kjøpt GPS-synlighet av Kartselskapet, skal få en POI-oppføring i denne datafilen.

Garmins teknologi er åpen for at hvem som helst kan lage slike POI-filer, som bilister kan laste inn på sin GPS-enhet etter eget ønske.

I retten forklarer Mjeldheim at hun frem til avhør med politiet i 2019, trodde at oppføringene havnet automatisk hos Garmin.

– Det var først da jeg skulle inn i avhør hos politiet, og lærte meg alle de ulike produktene på nytt igjen, at jeg ble klar over hvordan det var, sier hun.

«Salgskultur»

Retten viet også mye tid til å redegjøre for Mjeldheims bakgrunn som selger.

Opplæring av nye ansatte i salgsteknikker som innebærer «innvendinger» og «overhøring» av kundene ble beskrevet. Man skulle selge «som om det var en selvfølge» at bedriftene skulle stå oppført i kartet.

FORSVARER BAK GLASSET: Laila Mjeldheim forsvares av advokatene Øystein Storrvik (t.v.) og Alexander Greaker. Foto: Tore Kristiansen

Mjeldheims forsvarer, Øystein Storrvik, påpekte tirsdag hennes bakgrunn som selger av annonser i telefonkataloger. Hun har alltid jobbet i et miljø med kultur for offensive telefonsalg.

– Virksomheten har en grunntanke om å lage et best mulig produkt. Aktor får det til å fremstå som at man har forsøkt å selge et lureprodukt, sier Storrvik.

Han påpeker videre at retten finne ut «hvor grensen går mellom offensivt telefonsalg og bedrageri».

Koblet til lukket terapimiljø

VGs podkastserie «Våpendrageren» forteller historien om det angivelige bedrageriet i Kartselskapet – og om forbindelsen mellom Det norske kartselskapet og den omstridte terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet.

Akademiet skal hjelpe folk å håndtere sine avhengigheter. Kartselskapets ansatte var i flere år pålagt å gå i terapi hos Andresen.

Eks-klienter fra Addictologi Akademiet fortalte om utskjelling, manipulasjon, sosial kontroll og press om å betale store pengesummer for kurs, gruppeterapi etter arbeidstid og turer.

Andresen nekter for å ha gjort noe kritikkverdig. Politiet har henlagt alle anmeldelser mot han, men han er blitt ilagt en tilleggsskatt på 1,5 millioner kroner.

Hør første episode av podkastserien «Våpendrageren» her:

Gjennom seks episoder får du følge historien om Kartselskapet og Addictologi Akademiet – og om ekteparet som havner i bitter konflikt med hverandre som følge av medlemskapet i Akademiet.

Alle episodene av podkastserien «Våpendrageren» finner du her.