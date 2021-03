BLIR I ITALIA: Vilde Kristine Runnestø drar ingensteder i påsken. Foto: PRIVAT

Ber utenlandsstudenter droppe påskeferie i Norge

Regjeringen oppfordrer studenter og andre nordmenn bosatt i utlandet om å ikke komme hjem i påsken.

Vilde Kristine Runnestø (26) studerer i Milano, og hadde under normale omstendigheter reist hjem til Norge. Hun har dog for lengst forsonet seg med at det ikke går i år.

– Jeg skulle jo gjerne hatt muligheten til å reise hjem, men vi må jo bare følge rådene og smitteverntiltakene. Det er jo en pandemi, og vi må gjøre det beste ut av det. Men jeg synes det er dritt, normalt sett ville jeg jo reist hjem, sier hun til VG.

Hun har ikke sett familien sin siden jul, og nå ser det ikke ut til at det blir noen gjenforening før sommeren.

– Da er planen å reise hjem, men det blir ganske mange måneder.

– Jeg bor sammen med fire andre, som er hyggelig, så vi har lært at det ikke alltid skal så mye til for at dagen blir litt bedre. Men det er ikke alltid så lett å se lyst på ting, forteller hun.

Har vært forberedt

– Mange utenlandsstudenter har vært forberedt på dette, sier Morgan Alangeh, president i ANSA.

Organisasjonen for norske studenter i utlandet er ikke overrasket over at utenlandsstudenter blir bedt om å ikke komme hjem i påsken.

– ANSA er glade for at regjeringen kommer med tydelige råd tidlig slik at studentene kan planlegge godt. Påskeferien er en kort ferie og man må uansett være ti dager i karantene i Norge, og som regel er det 14 dager i karantene når man kommer tilbake til studiestedet. Det blir minst 24 dager i karantene, sier Morgan Alangeh (under).

Morgan Alangeh

Han har forståelse for at det er en tøff situasjon, men tror at studentene kommer til forholde seg til de reglene og anbefalingene som er.

– Vi har stor forståelse for at situasjonen er krevende for utenlandsstudentene i år, og jeg er veldig imponert over innsatsen de har lagt inn så langt. Jeg håper at studentene over påsken kan finne sammen og likevel prøve å gjøre det beste ut av situasjonen gitt smittevernreglene i studiebyen sin. Jeg vet blant annet at mange lokallag i ANSA kommer til å ha bra arrangementer over våren.

Vil lytte til Erna

Julie Wangen studerer ved Copenhagen Business School

Julie Wangen (24) tar en master i politisk kommunikasjon og ledelsesstudier ved Copenhagen Business School i København. Etter planen skulle hun dratt hjem til påske og hygget seg med familien.

– Jeg tok en beslutning for en uke siden om å bli værende, men nå som rådet er så klart, er det i alle fall ingen tvil. Både jeg og flere andre norske studenter blir værende i Danmark i påsken, sier Wangen.

Hun sier de håper at innsatsen skal betale seg.

– Dersom vi er flinke nå, vil det kanskje bli færre restriksjoner i sommer. Det er sommeren som betyr mest for meg og vennene mine, sier hun.

24-åringen fra Bjørkelangen understreker at en påskeferie i Norge nå uansett ville hatt redusert verdi.

– Mesteparten av påskeferien ville gått med i karantene og frykt for å bli smittet eller smitte andre. Jeg støtter rådet om at studenter bør unngå å dra hjem nå, sier hun til VG.