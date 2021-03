SE, MEN IKKE KJØRE: John Berg (90) kan stirre lengselsfullt på sin blå Peugeot, men foreløpig står den parkert under et lag med snø utenfor huset i Vardø. Foto: REMI STRAND

John (90) trodde han slapp helseattest, ble fratatt «lappen»

John Berg (90) har fått inndratt førerkortet fordi han mangler helseattest. Men i februar ba Stortinget regjeringen om å fjerne kravet om obligatorisk helseattest for eldre bilførere.

Av Stella Bugge

Likevel ble Berg fratatt «lappen» da han og kona nylig var ute og kjørte. Det liker 90-åringen dårlig. Faktisk så dårlig at han har skaffet seg advokat.

– Jeg synes det er for j... å trakassere en mann som hatt sertifikat i så mange år. Og jeg er ikke alene. Det er sikkert mange i dette landet som må gå gjennom dette. Jeg er forbannet og irritert, sier Berg til VG.

Selv har han hatt lappen siden han var 18, altså i over 70 år.

– Jeg har kjørt tunge maskiner – bulldosere, veihøvlere og hjullastere. Jeg har aldri kollidert eller kjørt på noen, og kjører aldri over fartsgrensen, forteller Berg som avsluttet yrkeslivet som vaktmester.

Nå får han ikke sitte bak rattet i sin blå Peugeot slik at han og kona kan farte rundt i Norges største fylke og kanskje runde av turen med en kaffekopp i Vardø sentrum. Det var her Berg ble fratatt førerkortet 1. mars.

– Mangler helseattest

Polititjenesteleder i Vardø, Odd Børre Evensen, sier til VG at John Berg fikk inndratt førerkortet fordi han ikke ligger inne med gyldig førerrett i Statens vegvesen sine systemer.

– Politiet gjør jobben for Statens vegvesen, og han ligger ikke inne med gyldig førerkort hos veivesenet, han mangler helseattest, sier Evensen.

Han forstår at situasjonen kan oppleves som vanskelig for dem det gjelder.

– Vi er i en brytningstid hvor det kommer nye regler, sier Evensen og legger til at frem til det kommer nye regler, er det de gamle som gjelder.

MORSK: John Berg er forbannet over at han ikke lenger får lov til å kjøre bil og må la den stå parkert utenfor huset. Foto: REMI STRAND

Bergs advokat, Remi Strand, sier til VG at Berg hadde time hos legen uken etter Stortingets vedtak den 9. februar hvor flertallet ba regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for bilførere over 80.

– Den avbestilte vi under henvising til Stortingets vedtak. Vi mente at nå var det unødvendig, sier Strand.

– Viktig å utrede konsekvensene

Men helseattest kreves fortsatt. VG har stilt spørsmål til Samferdselsdepartementet og fått til svar at man avventer utredning av konsekvensene av Stortingets vedtak.

Departementets kommunikasjonsavdeling henviser til Knut Arild Hareides svar til Stortinget 1. mars.

– Det er sannsynlig at tiltaket vil medføre at vi får flere førere som kjører uten å oppfylle helsekravene, og at det vil gi flere drepte og hardt skadde på veiene våre. Det er derfor viktig å utrede konsekvensene av å gjennomføre Stortingets vedtak. Dette arbeidet er vi nå i gang med sammen med helsemyndighetene, skriver samferdselsministeren.

Han peker på at det er viktig at det finnes rutiner og ordninger som gjør at de som ikke er skikket til å kjøre bil, fratas førerkortet.

– Det er derfor svært viktig å vurdere nærmere alternative ordninger til obligatorisk helseattest, som kan redusere de potensielle skadevirkningene av tiltaket ved å fange opp flest mulig av de uskikkede førerne som det er grunn til å tro ellers ville kunne fortsette å kjøre bil.

Helseattest gjelder inntil videre

– Vil Samferdselsdepartementet be Statens vegvesen utarbeide en ny forskrift?

– Når de ovennevnte utredningene foreligger, vil departementet vurdere hvordan saken skal behandles videre, og samferdselsministeren vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte, skriver kommunikasjonsavdelingen i en e-post.

– Hva skjer med alle de som kjører bil og er over 80 år, kan de fortsette å kjøre eller risikerer de nå å få førerkortet inndratt?

– Gjeldende regler for helseattest gjelder inntil videre. Personer over 80 år må derfor fortsatt ha helseattest for å kunne kjøre bil. Uavhengig av eventuelle endringer i krav til helseattest, vil helsekravene fortsatt gjelde, og personer som ikke oppfyller helsekravene har ikke rett til å kjøre bil, skriver departementet.

Det er rundt 60 000 personer over 80 år med førerkort, ifølge bakgrunnsmaterialet til forslaget som Stortinget nylig vedtok.

På Statens vegvesen sine nettsider står det «Hvis du fortsatt ønsker å ha førerkort etter at du har fylt 80 år, må du levere helseattest fra legen din. Helseattesten kan være gyldig i inntil tre år.»

– Livskvalitet

Det mente blant annet stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) er feil i en tid hvor stadig flere eldre på bygdene er avhengige av bil for å komme seg rundt.

– Dette har med livskvaliteten til mange titalls tusen mennesker å gjøre. Derfor skal det veldig sterke argumenter og faglige bevis for å ta fra eldre førerkortet, sier han til VG og viser til at selv om eldre er overrepresentert i ulykker, så kjører de ofte lite og sakte og unngår gjerne både å kjøre i mørket og på kjente veier.

Nævra peker på at hverken Sverige eller Danmark krever slik helseattest.

– Dette har ikke vært en sak SV har tatt lett på. Vi hadde den flere ganger til behandling i stortingsgruppen, sier Nævra som mener regler for fornyelse av førerkort bør gjelde alle aldersgrupper, ikke bare de eldste.

– Stigmatiserende

Før 19. juni 2019 måtte alle fornye førerkortet med helseattest fra de fylte 75 år, men dette ble da oppjustert til 80. Her kan du lese mer om førerkort og eldre.

– Alt helsepersonell har plikt til å melde fra ved mistanke om at du ikke egnet til å kjøre bil, det være seg fastleger, optikere og psykologer. Derfor mener jeg ikke man skal blinke ut en gruppe, de eldre. Det er stigmatiserende. Statistikken viser at unge sjåfører mellom 18 og 24 er betydelig overrepresentert i ulykker. Skal vi screene dem for modenhet? sier Nævra.

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap) sier til VG at han vil stille et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om hvordan Stortingets vedtak skal følges opp.

– Hva tenker du om at noen er fratatt førerkortet etter vedtaket?

– Jeg skjønner at man av og til bruker litt tid til å legge om praksisen, men da synes jeg man skal være veldig forsiktig med å ta fra noen sertifikatet etter at vedtaket er gjort. At man trenger tid, bør ikke føre til at noen havner i en uheldig situasjon.