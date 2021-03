BEKYMRET: Leder i bydelsutvalget Rashid Nawaz (Ap) og Andreas Behring, assisterende bydelsdirektør. Foto: Terje Bringedal

Lokalpolitiker frykter full nedstenging i Oslo

– Jeg blir veldig bekymret for innbyggerne på Stovner hvis det skal stenges enda mer ned nå. Jeg håper ikke det skjer, sier leder i bydelsutvalget Rashid Nawaz (Ap).

De siste 14 dagene er 3300 personer blitt registrert smittet i Oslo, ifølge kommunens egne tall. Og klokken 18.30 i kveld skal byrådsleder Raymond Johansen redegjøre for eventuelle nye tiltak.

Mye av smitten i Oslo foregår i den nordligste bydelen, Stovner. I det tettbebygde området på 8,2 km² lever over 33.000 mennesker nært på hverandre og pandemien. Her er smittetrykket per 100 000 innbygger på 1089,6.

– Vi frykter full nedstenging. Vi har allerede svært strenge tiltak og flere av skolene har vært nødt til å innføre hjemmeskole på grunn av coronautbrudd, men det er viktig å kunne gjøre unntak for de mest sårbare barna, sier leder i bydelsutvalget Rashid Nawaz (Ap), som håper det skal være tilstrekkelig å få enda flere til å teste seg.

TEST NUMMER FEM: Anshika Eswaran (8) har tatt coronatest fem ganger. Her med og pappa Easwaran. Foto: Terje Bringedal

– Vi har sett at det å få lavere terskel for testing har en god effekt. Vi har hatt mobile teststasjoner og har nå tre teststasjoner i bydelen som alle opplever stor pågang. Jeg har nå bedt kommunen om mer kapasitet og lengre åpningstid, for vi trenger alle den hjelpen vi kan få, sier Rashid Nawaz.

Uenige om tiltak

Mens hans partifelle Athithan Kumarasamy mandag ettermiddag tar til orde for portforbud i Dagbladet, mener Nawaz at stengte skoler i tillegg til stopp i fritidsaktiviteter vil gå altfor hardt utover de unge i bydelen.

Også assisterende bydelsdirektør Andreas Behring er bekymret over langtidseffekten av stengte skoler.

– Heldigvis har vi mer erfaring nå enn i den første bølgen, så testingen går mer effektivt. Og vi får nye vaksiner både denne og neste uke, sier han.

Anshika Eswaran (8) er allerede erfaren med coronatesting.

– Jeg har testet meg fem ganger, man pappa har bare gjort det to ganger, sier hun, på vei ut fra den mobile teststasjonen ved Stovner senter på mandag.

– Det har vært ekkelt noen ganger, men det gikk fint nå, sier Anshika, som tester seg fordi hun har følt seg litt syk, men tror ikke at hun har fått corona.

– Vi er bare sammen med den samme gruppen vår på skolen hele tiden, forklarer hun.

– Jeg er vant til det nå, sier Anshika, som har tatt coronatest fem ganger. Foto: Terje Bringedal

Siden starten av pandemien har Stovner stadig vært på smittetoppen i Oslo. Kun bydelene Gamle Oslo og Alna har registrert flere smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Tom skole

Fem dager tok det fra den splitter nye Vestli skole sto klar 1. mars, til de måtte stenge hele skolen på grunn av mye smitte blant elever og ansatte. I dag er tallet 45 smittede elever og åtte ansatte.

– Vi har vært i brakkeskole i to og et halvt år uten gymsal, og gledet oss så veldig til å ta den nye skolen i bruk, og så må vi altså si nei til barna. Det er så fælt, sier rektor Ellen Sundby.

– En stor del av elevene mange søsken, så hvis det er et utbrudd på Stovner videregående eller i en barnehage, så er det stor sannsynlighet for at det også blir smitte hos oss, forklarer rektoren om det høye smittetrykket.

AKS STÅR UBRUKT: – Det er fælt at vi ennå ikke kan ta imot alle elevene, sier rektor Ellen Sundby (t.h.) og sosiallærer Marte Skaugen. Foto: Terje Bringedal

Sosiallærer Marte Skaugen er tilfreds med at de likevel klarer å holde skolen åpen for de mest sårbare elevene i tillegg til dem som har foreldre i samfunnskritiske yrker, og håper i det lengste at det ikke blir full nedstenging i Oslo-skolen.

– Ved full stenging vet vi at det er mange som har det fælt, sier Skaugen.

GLAD FOR VAKSINE: – Jeg følte meg helt fin etter den første, så dette går bra, sier Oddny Kaspara Skarnæs (79), som får dose nummer to av Heidi Eriksen på Stovner mandag. Foto: Terje Bringedal

Det er 83 elever som nå får være på skolen, selv om de bare kan oppholde seg i klasserommene. For å finne frem til de mest sårbare barna har de et godt samarbeid med barnevernet.

– I tillegg ser vi selv hvem som sliter mest og trenger og ivaretas, sier sosiallæreren.

VIL TILBAKE: Daniel (10) og Mali (5) savner skolen og barnehagen. Foto: Terje Bringedal

Blant elevene på Vestli skole som må holde seg hjemme er Daniel Bjørkås (10).

– Det er veldig kjedelig, jeg gleder meg til å komme på skolen igjen, sier Daniel. Også barnehagen til lillesøster Mali (5) er stengt, så det blir travle dager for pappa Magnus Bjørkås (38), som jobber med risikostyring i bank fra hjemmekontoret. Kona hans jobber i kantine, og er ikke hjemme på dagene.

– Særlig hun minste krever jo litt oppmerksomhet, så det blir nok mer skjermbruk enn normen. Og litt mer jobbing etter arbeidstid på meg, sier pappa Magnus Bjørkås.