VARSLER VIKTIGE ENDRINGER: Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier at det er gjort mange viktige endringer i den endelige krisepakken som er fremforhandlet med regjeringspartiene. Foto: NTB

Regjeringspartiene og Frp enige om ny krisepakke

Frp-nestleder Sylvi Listhaug anbefaler at partiet sier ja til ny krisepakke.

Oppdatert nå nettopp

Etter å ha forhandlet siden forrige uke har regjeringspartiene og Frp mandag kveld kommet til enighet om den nye krisepakken.

Krisepakken som ble presentert tirsdag i forrige uke var på 17,7 milliarder i ulike tiltak. Tiltakene er rettet mot coronarammede bedrifter og kommuner.

– Det ser veldig bra ut nå, så vi kommer til å innkalle stortingsgruppa vår og gjennomgå den løsningen som nå ligger på bordet. Dette er en betydelig forbedring for bedrifter, for luftfarten og vi er godt fornøyde med det resultatet som nå er oppnådd i denne krisepakken, sier Sylvi Listhaug, som tilføyer at hun kommer til å anbefale pakken overfor stortingsgruppa.

– Blir dere enige?

– Nå er det å forankre i stortingsgruppa, så håper vi at de også er fornøyde med det resultatet som er oppnådd. Det viktigste er faktisk å sikre arbeidsplasser i bedriftene våre, jobbene til folk. Det er det det handler om. Jeg håper at de forbedringene som er gjort vil bli tatt godt imot ute blant de som eier bedriftene og ikke minst de som jobber der, sier Listhaug.

Les også: Krisepakken: Disse endringene krever Frp

– Mange viktige endringer

Partiene vil i løpet av kvelden presentere den endelige krisepakken på en pressekonferanse.

Listhaug ønsker foreløpig ikke å svare på spørsmål om hvor mange milliarder pakken kommer til å koste.

– Hva er den viktigste endringen?

– Det er mange viktige endringer. Dette kommer vi til å gå gjennom etterpå.

– Er det nok til å redde en luftfart i krise?

– Det er i alle fall en forbedring av den pakken som regjeringen la frem. Jeg håper at dette er et godt steg på veien. Så får vi ta alle detaljer etterpå.

– Hvis gruppa nå sier ja til dette, er dere da enige med regjeringen?

– Da er vi enige om denne delen av statsbudsjettet. Så er det klart at det gjenstår en stor del som vi jobber videre med. Men dette er det viktigste først, for jeg vet det er mange som sitter ute nå og venter på et resultat. De er bekymret for bedriften sin, ansatte er redde for arbeidsplassene sine, sier Listhaug.

Her er hovedpunktene i pakken som ble lagt frem forrige uke:

6,2 milliarder kroner til kommunene, som skal kompensere for merutgifter og mindreinntekter under coronakrisen.

1,05 milliarder kroner i kompensasjon til fylkeskommunene.

5 milliarder kroner til en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall fra september 2020 til februar 2021.

En milliard kroner til helsesektoren, inkludert 771 millioner kroner til et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr, 110 millioner kroner til legemidler mot migrene og 80 millioner kroner til praksiskompensasjon for fastleger.

Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstagere, frilansere og selvstendig næringsdrivende som har coronafravær foreslås videreført til 31. mars 2021. Det skal koste en milliard kroner i 2021.

En milliard kroner til midlertidig flyrutekjøp i 2021.

Videreføring av høyere dagpengesats frem til 31. mars 2021, noe som er anslått å koste 700 millioner kroner i 2021.

Kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell. Det blir satt av 480 millioner kroner.

300 millioner kroner til en støtteordning for arrangementer som er åpne for publikum.

250 millioner kroner til ordningen for bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter.

Videreføring av midlertidig regelverket for omsorgspenger under coronapandemien frem til 30. juni 2021. I tillegg får foreldre doble kvoter med omsorgspenger i 2021. Dette vil koste 195 millioner kroner i 2021.

158 millioner kroner til tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene.

Etablering av en ordning med karantenehotell ved større flyplasser og grensepasseringssteder for å hindre importsmitte. Dette vil koste 120 millioner kroner.

I forbindelse med behandlingen av Prop. 142 S (2019–2020) ble kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere besluttet videreført ut 2020. Kompensasjonen for desember 2020 utbetales i januar 2021, noe som gir en anslått kostnad på 100 millioner kroner i 2021.

Saken oppdateres.

Publisert: 16.11.20 kl. 17:50 Oppdatert: 16.11.20 kl. 18:05

Les også