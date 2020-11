NYE STUDIE: Norske forskere har gjennom to år fulgt en gruppe eldre pasienter som har hatt hjerteinfarkt. I motsetning til hva forskerne hadde som hypotese, ga ikke omega-3 kosttilskudd bedre hjertehelse. Foto: Stockphoto/NTB

Ny studie: Omega-3 beskytter ikke mot hjertesykdom hos eldre pasienter

Å ta omega-3 kosttilskudd fører ikke til redusert risiko for hjerteinfarkt, slag og død hos eldre hjerteinfarktpasienter, viser en ny studie.

Det gir derimot noe økt risiko for hjerteflimmer, viser studien.

Forskerne har gjennom to år fulgt en gruppe eldre pasienter, totalt 1027, som har hatt hjerteinfarkt. I motsetning til hva forskerne hadde som hypotese, ga ikke omega-3 kosttilskudd bedre hjertehelse.

– Studien viser at omega-3 tilskudd ikke har noen positiv effekt på hjertehelsen hos eldre pasienter som har hatt hjerteinfarkt. Det ser ut til at de som får tilskudd har noe mer atrieflimmer – hjerteflimmer – enn de som ikke tar det, sier Harald Arnesen, professor emeritus og initiativtager til den åtte år lange studien som Senter for Klinisk Hjerteforskning, Hjertemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus Ullevål står bak.

– Men studien vår sier ingenting om omega-3 kan ha forebyggende effekt hos friske, legger han til.

Arnesen sverger selv fortsatt til en skje tran hver dag.

– Bevisene er nokså tynne for at det har helsebringende effekt, men jeg tror ikke det skader, sier han.

– Vil du fraråde folk å ta omega-3 tilskudd?

– Tja, det avhenger av kvaliteten på tilskuddet, men det er ikke mye bevis for at det virkelig hjelper. Det beste er å spise mye fet fisk og ikke bli overvektig, sier Arnesen.

FORSKERTEAMET: Fra venstre: Overlege Svein Solheim, professor em Harald Arnesen, professor Ingebjørg Seljeflot og stipendiat/lege Are A. Kalstad. Stipendiat Sjur Tveit og tidligere stipendiater Kristian Laake og Peder Myhre var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: PRIVAT

Etter åtte års arbeid ble den norske studien, som omfatter pasienter fra Oslo universitetssykehus, Ullevål, Akershus Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus og Bærum Sykehus, søndag presentert digitalt på den største amerikanske hjertekongressen (AHA Scientific Sessions) i Dallas. Den er også samtidig publisert i det anerkjente hjertetidsskriftet Circulation.

Dobbel blindstudie

Halvparten av pasientene fikk maisolje, resten fikk en middels stor dose omega-3 (EPA +DHA) tilskudd. De fikk 3 kapsler (1.8 gram) med enten omega-3 eller placeboen maisolje daglig i 2 år.

Orkla Health har bidratt med både placebo og omega-3 til studien.

– Det har bare vært positiv og hyggelig dialog med Orkla. De har fått laget placebo-kapsler med maisolje til studien, og supplert oss med omega-3 kapsler. Så det har vært en kjempeinnsats fra dem uten at de har blandet seg inn på noen måte. Det har vært et perfekt samarbeid, sier Arnesen.

Pasientene som var med i den norske OMEMI (OMega-3 in Elderly with Myocardial Infarction)-studien var i alderen 70–82 år og hadde hatt hjerteinfarkt. De var med andre ord i den mest sårbare gruppen for ytterligere hjertesykdom.

Arnesen forteller at pasientene også brukte flere andre medisiner som blodfortynnende, blodtrykks- og kolesterolsenkende medikamenter.

Dette er en såkalt dobbelt blindstudie, hverken forskerne eller deltagerne visste hvem som fikk hva.

Årsaken til at forskerne fant økt forekomst av såkalt forkammerflimmer er ukjent, men det kan være at EPA og DHA påvirker cellemembranene og elektrisiteten i hjertemuskulaturen.

– Men vi klør oss litt i hodet over dette, sier Arnesen.

STOR STUDIE: Senter for Klinisk Hjerteforskning ved Oslo universitetssykehus Ullevål har i åtte år forsket på om omega-3 kosttilskudd er positivt eller ei for eldre pasienter som har hatt hjerteinfarkt. Foto: Frode Hansen

– Reduserer ikke risikoen for hjertesykdommer

En annen studie fra 2019 som testet en spesielt høy dose av bare EPA (4 gram) på personer med høye nivåer av fettstoffet triglyserider i blodet viste en vesentlig reduksjon av hjertesykdom og død etter 4 år, men de fikk også økt forekomst av atrieflimmer.

– Men dette er et legemiddel som er godkjent i USA og ikke i samme klasse som omega-3 kosttilskudd, sier lege og forsker Peder Myhre ved Ahus som har vært med på den norske studien som nå er publisert i Circulation.

Han opplyser at flere nyere studier har kommet til at omega-3 kosttilskudd har svært begrenset innvirkning på hjertet.

– Konklusjonen er at omega-3 som kosttilskudd ikke reduserer risikoen for å få hjertesykdommer.

– Kosttilskudd er ikke til å behandle sykdom

Orkla Health sier de er positive til forskning og at de har bidratt med kapsler til denne uavhengige studien for å bidra til økt kunnskap om omega-3.

– Først og fremst så er det viktig for oss å presisere at kosttilskudd er beregnet på friske personer, ikke til å behandle sykdom. Studien det her refereres til er gjennomført på eldre pasienter med gjennomsnittsalder på 75 år og som har hatt hjerteinfarkt, og disse er derfor ikke representative for friske personer, skriver Gunnhild Aarstad, leder for forskning, utvikling og innovasjon i Orkla Helse, i en e-post formidlet via informasjonsavdelingen.

Orkla viser til at helsepåstander for kosttilskudd godkjennes av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), og gjelder også i Norge. Disse påstandene tar utgangspunkt i at kosttilskudd skal brukes av friske personer. Orkla skriver at helsepåstander på deres kosttilskudd er godkjent av EFSA.

Åse Andresen, klinisk ernæringsfysiolog i Takeda – som står bak nycoplus som også lager omega-3 kosttilskudd, skriver i en mail at den beste helseeffekten kanskje kommer av å spise tilstrekkelig med fet fisk, ikke kun omega-3-tilskudd, men at vi vet fra norske kostholdsundersøkelser at bare 1 av 4 av oss får til dette.

– Helsedirektoratet anbefaler fortsatt tilskudd til alle som spiser mindre enn 200 gram fet fisk i uken. Omega-3 har for øvrig også andre godkjente helsepåstander som ikke er knyttet til hjerte, men også syn og hjerne, skriver Andresen.

