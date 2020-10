MUNNBIND: Det er påbud om munnbind på t-banen i Oslo, når passasjerene ikke kan holde én meters avstand. Foto: Terje Bringedal

Forlenger coronatiltakene i Oslo

Dermed videreføres blant annet forbudet om private sammenkomster med flere enn 10 personer og påbudet om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holdes én meters avstand.

Oppdatert nå nettopp

Byrådet i Oslo har altså besluttet å forlenge coronatiltakene i hovedstaden.

– Vi følger smittesituasjonen i Oslo tett, og slik situasjonen er nå har byrådet besluttet å forlenge alle coronatiltak. Tiltakene gjør det mulig å holde Oslo så åpen som mulig samtidig som tiltakene er så strenge at vi har kontroll over smittespredningen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Byrådet vurderer alle tiltakene løpende, og tiltakene gjelder til de eventuelt oppheves eller endres. Byrådslederen sier at vi trolig må leve med coronatiltak frem til vi har en vaksine.

321 smittet siste uke

Totalt har 10.016 personer testet seg i Oslo de siste syv dagene, noe som tilsvarer et snitt på 1431 personer om dagen. Andelen positive tester er 3,2 prosent de siste syv dagene. I samme periode er 321 bekreftet smittet.

les også Elever med to karantener: Krevende med liten plass og søsken som løper rundt

Raymond Johansen er byrådsleder i Oslo. Foto: Line Møller, VG

– Oslo kommune har god testkapasitet, og gode systemer for å spore smitte. Mye av smitten kommer fra private sammenkomster, og derfor er det viktig at befolkningen fortsetter å begrense sosial kontakt og sosiale sammenkomster. Jeg skjønner at det kan være vanskelig. Men når vi ser hvor fort smitten sprer seg i andre storbyer i Europa, og vi husker hvordan det var i mars og april, har vi ikke noe annet valg, sier Johansen.

Munnbind og maksgrenser

Dette er tiltakene som gjelder i hovedstaden: Munnbindpåbud ved trengsel i kollektivtrafikken, private sammenkomster har en maksgrense på 10 personer, det er maksgrense på 50 personer på innendørsarrangementer og en maksgrense på 200 personer på utendørsarrangementer.

Det ligger torsdag tre coronasmittede pasienter på Oslo universitetssykehus. Det ligger fire coronapasienter på Diakonhjemmet sykehus og tre på Ahus Nordbyhagen.

Det er meldt om 51 dødsfall i kommunen.

Tall VG hentet inn før helgen viste at elever i Oslo-skolene totalt mistet rundt 13.000 dager med undervisning fordi de ble satt i karantene i løpet av de første seks ukene av skoleåret.

Publisert: 15.10.20 kl. 14:20 Oppdatert: 15.10.20 kl. 14:32

Les også

Mer om Oslo Coronaviruset