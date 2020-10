IDENTIFISERT: Politiet etterlyser ikke lenger denne mannen. Foto: Politiet

Lørenskog-saken: Hette-mannen er identifisert

En mann i 60-årene har meldt seg til politiet og angitt seg selv som den etterlyste «Hette-mannen» i Lørenskog-saken. Politiet har så sjekket ham ut av saken.

Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

– Mannen som i mediene er omtalt som «Hette-mannen», og som politiet har etterlyst i Lørenskogsaken, er identifisert, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

Politiet opplyser at den aktuelle mannen er i 60-årenen og bor i nærområdet i Lørenskog. Han meldte seg selv ved politivakten i Lillestrøm onsdag kveld - etter å ha sett etterlysningen i mediene. Mannen har vært etterlyst siden i sommer.

– Han har avgitt forklaring om egne bevegelser til politiet, og har fremlagt dokumentasjon, blant annet i form av elektroniske spor, som verifiserer opplysningene. Hans forklaring støttes også av vitner, sier politiinspektøren.

Takker publikum

«Hette-mannen» har i politiavhør forklart at han ikke har fått med seg etterlysningen tidligere og at han først onsdag kveld ble oppmerksom på at han kunne være mannen politiet ønsket kontakt med.

Politiets etterforskningsskritt rundt mannen har konkludert med at mannen i 60-årene ikke har noen kjent tilknytning til saken.

– Vi kan ikke se at vi har fått tips om mannen tidligere. Politiet er takknemlige for å få avklart dette og ønsker å takke publikum for den bistand vi har fått i arbeidet med å identifisere mannen, sier Hemiø.

Publisert: 22.10.20 kl. 10:29