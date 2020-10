ENDEN ER NÆR: Rv4 ender i denne steinfyllingen ved Gran grense, konstaterer stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) som i flere år var ordfører i Lunner på Hadeland. Foto: Mattis Sandblad, VG

Statsbudsjettet: Motorvei ender i en steinfylling. Nå kan den fullføres.

Nye riksvei 4 har i flere år endt opp i en steinfylling mellom Gran og Lunner på Hadeland. I statsbudsjettet for 2021 så legger regjeringen inn midler til å bygge ferdig fire kilometer manglende vei.

Klokken 12 onsdag har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) innkalt til stort pressemøte ved området der motorveien på Hadeland ender opp i ingenting.

Der vil han presentere nyheten som hadelendinger har ventet på i årevis: Arbeidet med å fullføre den manglende veistrekningen kan starte opp takket være midler i 2021-statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår å bruke midler til forberedende arbeider og sannsynlig anleggsstart i 2021. Prosjektet er en videreføring av utbygginger på riksvei 4. Anleggsstarten er forbeholdt at Stortinget vedtar prosjektet. Det er lagt opp til at veien åpnes for trafikk i 2024, heter det i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Ikke minst har de mange som måtte flytte fra 28 boliger i grenda Volla for å få plass til motorveien, ventet på at noe skulle skje.

– Det kjedelige i denne saken er at veien ikke er bygget så lang tid etter at en hel grend ble jevnet med jorden, sa tidligere Volla-beboer Ivar Haglund (53) til VG i sommer.

Han var en av mange som ble tvangsflyttet fra boligen sin for fire år siden. Nå er han tilfreds med at det endelig blir veibygging.

– Det var virkelig på tide. Når myndighetene først setter i gang et veiprosjekt, så må man kunne forvente at det fullføres innen rimelig tid, sier Haglund til VG onsdag morgen.

Han jobber nå på Felleskjøpet i Lunner like ved husene i Volla-grenda som ble jevnet med jorden for å gi plass til den manglende veistrekningen.

– Så jeg har fulgt rivningen fra dag til dag. Nå får jeg følge med på veibyggingen. Det er nesten bedre for meg sånn sett - enn for tidligere Volla-boere som har sett endringen brått og brutalt, reflekterer Haglund.

FJERNET EN GREND: Husene på høyre side av veien på dette bildet fra 2014 – ble fjernet for å gi plass til den nye motorveien. Det røde huset delvis skjult bak et stort tre helt til høyre på bildet, tilhørte Ivar Haglund. Foto: Bjørn Bjørkli, Avisen Hadeland Foto: Bjørn Bjørkli, Hadeland

Tidligere Gran-ordfører, statsråd og mangeårig stortingspolitiker Rigmor Aasrud (Ap), er uvanlig begeistret over en regjerings-beslutning.

– Dette var på høy tid. Jeg er fornøyd med at dette veiprosjektet nå kan fullføres, sier Aasrud. VG møtte henne i sommer ved steinfyllingen der Rv4-bilistene sendes via en rundkjøring inn på gamleveien. Da hadde pipen en annen lyd:

– Jeg synes det er en skandale at folk er kastet ut fra husene sine for fire år siden uten at det er blitt veibygging her, sa Ap-veteranen da.

Utbyggingsdiektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen er også fornøyd.

– Dette er svært gledelig og etterlengtet. Ny Rv 4 mellom Roa og Gran grense er viktig for trafikksikerhet og fremkommelighet for trafikken på Hadeland. Statens vegvesen vil nå sette alle krefter inn på å få prosjektet ut i markedet, skriver Davik i en sms til VG.

I tillegg til den manglende delen av Rv4 ved Gran/Roa, skal en Rv4-srekning mellom Jaren og Lygna i Innlandet også bygges ut fra 2021, ifølge statsbudsjettet.

FULLBYRDER VEIEN: Samferdselsminister Knut Arild Hareide presenterer nyheten om bevilgningen til Rv4 i Gran på Hadeland onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Også de to berørte ordførerne er mer fornøyde i dag enn da skjebnen til veistrekningen på fire kilometer fortsatt var uavklart.

– Jeg er veldig glad for at det nå blir satt av penger til denne strekningen, sier ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) i Gran på Hadeland.

– Utbyggingen av Rv4 er fremtidsrettet og veldig viktig for både trafikkavvikling, og næringsutvikling i Lunner og Hadeland, sier ordfører Harald Tyrdal (Ap) i Lunner.

Den aktuelle veistrekningen ligger omtrent på kommunegrensen mellom Gran og Lunner - og mellom fylkene Innlandet og Viken.

Lokalt er det flere politikere som mener det er pussig at det måtte en KrF-statsråd til for å bevilge pengene som får på plass den manglende veistrekningen.

En helhetlig utbygging av Rv 4 fra Oslo til Mjøsbrua er fra før prioritert som viktigste veitiltak på listen som fylkestinget i Innlandet sendte til samferdselsministeren tidligere i år.

– Det er absolutt på tide at denne veien nå blir fullbyrdet, men det er litt morsomt at at det måtte en KrF-statsråd til etter at det selverklærte veipartiet Frp hadde samferdselsministeren i flere år, sier Charlotte Verland Hoven som er gruppeleder for KrF i Innlandet fylkesting.

