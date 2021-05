PRE-CORONA: I år må Jonas Gahr Støre og alle vi andre feire med smittevern. Her fra en tidligere 17. mai, med barnetog og hornmusikk. Foto: JONAS GAHR STØRE

Slik feirer topp-politikerne 17. mai

Eggedosis og masse is - det er faste innslag for Ap-leder Jonas Gahr Støre på nasjonaldagen.

Publisert: Nå nettopp

Støre skal feire 17. mai på hytten i Kilsund. Han sier det blir mer eggedosis enn bobler.

– Nå er tiden for barnetog for egne barn over for meg. Så 17.-maigleden handler i stor grad om å møte barnebarn, to små karer på 5 og 2 år, og alt vi kan se frem til sammen med dem.

– I år er familien sammen i Kilsund, da håper jeg på forsmak på sommerliv, tur på sjøen og god tid. Vi har noen ganger pleid å se på barnetoget som går til Flosta skole, men i år blir det ikke noe, sier Støre til VG.

Støre overrasker litt med menyen.

– Eggedosis er fast innslag! Og lunsj med røkelaks og eggerøre er en favoritt - det smaker spesielt godt 17 mai.

Et intervju hjemme hos Støre for en tid siden vakte debatt, ikke bare på grunn av innholdet, men fordi det en stor flaske med Jägermeister stod i bakgrunnen på et bilde fra kjøkkenet.

– Blir det Jägermeister eller champagne på nasjonaldagen?

– Hehe. Kan jeg si ja takk begge deler? Neida, tror ikke det vil handle så mye om alkohol, men noe godt å drikke med barna. Og det er ikke bare de som har fritt fram med is, også jeg.

Meldte avbud

SAVNER DETTE: Erna Solberg pleier å gå i tog i Bergen, men i år blir det annerledes - og heller ingen taler å holde. Foto: Marit Hommedal / NTB

Statsminister Erna Solberg (H) skal til Bergen på 17. mai. Der skulle hun vært hovedtaler - men slik ble det ikke.

– Etter mange runder med regelverket har vi funnet ut at det kan jeg ikke gjøre, fordi arrangementene i Bergen er for store til at jeg som bor her i Oslo kan delta. Jeg har dessverre måtte melde avbud på tre taler jeg skulle holde i Bergen.

Solberg pleier alltid å feire i hjembyen.

– Jeg pleier vanligvis å gå i 17. mai-prosesjonen i Bergen, og gjøre den type 17. mai-ting. Så pleier jeg å være hos min søster, som overtok tradisjonen min mor hadde i alle år med 17. mai-lunsj. Det blir lunsj der, og vi er alle vaksinert og beskyttet.

– Har du noen tradisjoner?

– Stort sett er tradisjonen at det spises rømmegrøt, som jeg ikke spiser, og så er det eggerøre og laks. Da barna var små gikk vi på den gamle skolen vår på Haukeland og deltok på aktivitetene der. Nå er barna i 20 års-alderen, så de har ikke så mye behov for å løpe bort. Og det har ikke kommet barnebarn ennå, sier statsministeren.

Vedum: Stusselig uten korps

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har planen klar for 17. mai:

– Da skal jeg kle på meg bunad. Det blir en veldig hjemme-17. mai i år. Jeg skal spise frokost med foreldrene mine, kona mi og jentene mine, og så er det liten veteranbilparade gjennom der jeg bor.

Vedum forteller at det også blir korps, men uten tog etterpå. Alt skjer hjemme i Ilseng i Stange. Helst skulle Vedum og kona dratt en tur til Eidsvold på kvelden, men i år avsluttes nasjonaldagen med besøk hos et vennepar.

NASJONALT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i sin bunad, foran Eidsvoldsbygningen. Foto: Privat

– Er du glad i korps?

– Ja. Jeg har opplevd én 17. mai uten korps, og da skjønner du at du er mer glad i korps enn du trodde.

Det ene året de ikke hadde korps på nasjonaldagen i hjembygda, kom musikken fra en høyttaler på en henger. Det ble ikke helt det samme, sier Vedum.

– Det er veldig stusslig på 17. mai uten korps.

Grilling i hagen

HJEMMESYDD: Sylvi Listhaug foran Stortinget på en tidligere 17. mai, med sunnmørsbunaden hennes bestemor og mor har sydd. Foto: Privat

Frp-leder Sylvi Listhaug pleier å ta med familien til Oslo sentrum, de årene hun ikke er hjemme på Sunnmøre.

– Det er få ting som gjør meg så glad som å ta på meg bunaden 17. mai og gå ut sammen med ungene og se dem gå i barnetog, høre korpsmusikk og spise pølser og is . 17. mai betyr noe helt spesielt for meg. Det markerer frihet og selvstendighet. Vi feirer ofte dagen hjemme på Sunnmøre hvor vi finner Norges vakreste natur og med tradisjoner jeg er vant til. Ellers er det også stas når barna går i tog i Oslo og får vinke til kongefamilien, sier Listhaug.

Antrekket er det liten tvil om - Listhaug har en flott sunnmørsbunad som er sydd av hennes mor og bestemor.

– I år blir det en litt annerledes feiring, om været er bra skal vi fyre opp grillen og kose oss i hagen hjemme.