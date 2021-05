ÅPNINGEN: Her fra Kjøde i Selje skal den nordlige tunnelåpningen etter planen skal komme. Bildet er tatt under Abid Rajas besøk i 2019. Til venstre: ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V). Foto: Tore Kristiansen, VG

Nå skal Stad skipstunnel bygges - ordføreren lover vikingskip på åpningsturen

Etter mange tiår med kamp vedtok Stortinget tirsdag ettermiddag med 86 mot 1 stemme at Stad skipstunnel, verdens første fullskala skipstunnel, får sine første bevilgninger. Stad-ordføreren lover å ro vikingskip gjennom tunnelen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er en fantastisk nyhet. Dette vil sette Norge og Stad på verdenskartet. Skipstunnelen vil bli et av verdens underverk. Mange har ikke helt skjønt hvor stort dette blir, sier en begeistret Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V) til VG få minutter etter at stortingsvedtaket er i boks.

I HUNDRE: Han mener Stad skipstunnel kommer til å bli et av verdens underverk, Stad-ordfører Alfred Bjørlo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han lover en heidundrende åpning av skipstunnelen i 2026, hvis fremdriftsplanen holder.

– Vi har lagt planer for at vikingskipet Myklebust-skipet blir det første skipet som skal gå gjennom skipstunnelen under åpningen. Da skal 100 mann og kvinner ro et av verdens største vikingskip gjennom tunnelen, forteller Bjørlo.

De første skissene til tunnel gjennom Stadlandet i Sogn og Fjordane kom allerede i 1870.

Det har vært 20 utredninger om tunnelen bare de siste 25 årene.

Men nå skal skipstunnelen realiseres.

I den nye nasjonale transportplanen har det vært det lagt opp til at arbeidet på Stad skipstunnel kan starte allerede i år.

Tirsdag vedtok Stortinget at gigantprosjektet skal få 75 millioner kroner i oppstartsmidler.

SLIK SKAL DEN SE UT: Stad skipstunnel, verdens første fullskala skipstunnel. Foto: Kystverket.

Men den totale prisen er langt høyere: Prosjektet er tidligere kostnadsberegnet til 2,8 milliarder kroner, ifølge Kystverket. Men Stortinget opererer med en oppdatert kostnadsramme på 4 milliarder kroner.

– Det er mye penger, ordfører Bjørlo?

– Det kan du si, men sammenlignet med store motorveiprosjekt på Østlandet, så er det ikke så mye. Dette prosjektet vil bli verdt investeringene, sier Stad-ordføreren.

– Ventet flere tiår

Etter planen skal Stad skipstunnel stå klar innen seks år. Den blir 1,7 kilometer lang, 50 meter høy og 36 meter bred. Det betyr at fartøy inntil størrelsen på Kystruten og Hurtigruten kan kjøre gjennom fjellet for å slippe deler av det værharde Stadhavet.

Da det i fjor ble klart at byggingen skulle få oppstart i 2021, ble det jubel:

– Dette er en stor dag. Vi har ventet flere tiår på klarsignal for bygging av verdens største skipstunnel, sa Randi Humborstad, prosjektleder for Stad skipstunnel, til Bergens Tidende.

Rapport: Vil aldri gå i pluss

Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig, ifølge Kystverket.

Men Kystverket har fått krass motstand:

Skipstunnelen vil aldri gå i pluss, men koste 26.000 kroner for hvert skip som passer de neste 40 årene, konkluderte en rapport bestilt av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet i 2018.

HAR STØTTET PROSJEKTET: Den kan bli en verdenssensasjon, som folk vil komme å se, sa Abid Raja (V) i 2019. Foto: Tore Kristiansen

– Ikke veldig relevant for oss

Hurtigruten har tidligere uttalt at de ikke ønsker å bruke tunnelen.

– De siste 15 årene har vi passert Stad nesten 12.000 ganger uten problemer. Mindre enn en håndfull ganger i året vi vurderer at værforholdene er så ille at vi ikke kan passere Stad, sa kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten i 2018.

Mange skip kommer til seile rett forbi prestisjetunnelen, skrev NRK i fjor.

Stad-ordfører Bjørlo ser heller muligheter enn begrensninger for skipstunnelen.

– Mye av godstrafikken med båt har sett på Stadhavet som en barriere. Nå åpner det seg en mye større mulighet for grønn, skipsbasert godstransport langs kysten. Meg bekjent er det hittil bare Hurtigruten som har sagt at de ikke vil bruke tunnelen, ifølge Bjørlo.

– Vi har så store båter at det går ganske greit i dag. Selvsagt kan det hende at vi kjører igjennom tunnelen på de verste dagene, når den først er der, men det er ikke noe som er veldig relevant for oss, sa Inge Vetrhus, daglig leder i Fjord Shipping.