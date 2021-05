Krever mer i studiestøtte Coronapandemien har fratatt student Tora Husum Kristiansen (22) muligheten til å klare seg selv. Politikernes påstand om at studenter får de pengene og den støtten de trenger, er helt bak mål, mener hun. Kari Aarstad Aase Av Publisert 07. mai, kl. 14:53 Privat Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Det er flertallet av norske studenter enige i. I en ny undersøkelse kommer det frem at de mener myndighetene i liten grad har stilt opp for studentene økonomisk. Envato Neste side (3) Forrige side (1)

Tora mistet jobben sin som følge av pandemien, og har slitt hardt for å skaffe seg andre jobber. Hun har også måttet låne penger for å kunne kjøpe mat. Slå på lyd Neste side (4) Forrige side (2)

Krever mer i studiestøtte

Studiestøtten må opp, mener Akademikerne som står bak undersøkelsen.

Publisert: Nå nettopp

Undersøkelsen fra fagforeningen viser at studenter som har fått endret sin arbeidssituasjon som følge av pandemien, er svært negative i sin vurdering av myndighetenes innsats overfor studentene. Blant dem som er eller har vært permittert, svarer 76 prosent at myndighetene har stilt opp i svært liten eller ganske liten grad.

Nå forlanger Akademikerne at tilbudet om ekstra studiestøtte videreføres. Samtidig krever de at studiestøtten økes fra 1,25 G til 1,50 G på permanent basis i statsbudsjettet til høsten.

– 2020 viste for alvor at studiestøtten fra Lånekassen er for lav. Mange studenter som ble permittert har vært i tvil om de kan fortsette å studere. Muligheten til å studere skal være lik for alle og ikke være avhengig av foreldrenes økonomi. Derfor er det viktig å trappe opp studiestøtten, sier leder av Akademikerne Kari Sollien.

Kari Sollien, Akademikerne Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Den ferske Respons-undersøkelsen som er gjennomført på vegne av Akademikerne viser at:

Tre av ti studenter har fått dårligere økonomi som følge av coronasituasjonen.

Syv av ti jobber ved siden av studiene.

28 prosent av disse har vært permittert.

19 prosent har hatt redusert arbeidsmengde de siste 12 månedene.

1 av 10 studenter mener myndighetene har stilt opp for studentene økonomisk.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Krisepakken Stortinget vedtok gjør at studenter kan søke om ekstra lån og stipend, men kun for dette studieåret og kun dersom man har hatt nedgang i arbeidsinntekt på grunn av coronasituasjonen.

– Akademikerne krever nå at tiltaket videreføres i høst, og ber regjeringen øke studiestøtten permanent til 1,5 G i statsbudsjettet for 2022. I dag får studentene 1,25 G, tilsvarende rundt 126 000 kroner årlig. Gjennomsnittsstudenten er helt avhengig av å jobbe for å få endene til å møtes, sier Sollien.

Tora er på første året av sin master i idrettsfysiologi ved Norges idrettshøgskole. Jobben som trener, badevert og resepsjonist på et treningssenter ga henne ca. 100 000 kroner i årlig inntekt, penger som er helt nødvendig for å overleve.

Da pandemien kom og stengte treningssentrene, ble hun permittert - to ganger. Hun har klart å skaffe seg to andre jobber etter hvert, men det er på tilkalling, og gir usikker og lav inntekt. Den andre jobben finnes bare når skolene er åpne.

Foto: Gorm Kallestad

– I år vil jeg vel tjene omtrent halvparten av et vanlig år. Det går ikke, slår hun fast.

Hun har byttet ut studenthybelen på Kringsjå med kollektiv samme sted, for å spare noen hundrelapper i måneden. Hun takker nei til å lage middag med venner, når det er lov, fordi hun har ikke råd. En av de nærmeste helgene skal et nært familiemedlem konfirmeres, men hun måtte melde avbud.

– Arbeidsgiver spurte om jeg kunne jobbe den helgen. Jeg har ikke råd til å si nei.

Når det er 14 dager før hun får lønn og kontoen er tom, har hun måttet be foreldrene om hjelp til mat.

– Jeg har grått mye for små ting det siste året. Det er altoppslukende å være så fattig, og vanskelig å konsentrere seg om studiene. Jeg bekymrer meg både for nåtiden, men også for de neste årene. Jeg sitter igjen med mye større gjeld, sparekontoen som var en buffer, er tom, og jeg har begynt å engste meg for fremtiden, sier Tora Husum Kristiansen.