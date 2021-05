TIL ANGREP: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum angriper Frp, blant annet for å svikte landets drosjesjåfører. Foto: Helge Mikalsen

Vedums kraftfulle oppgjør med Frp

Midt under Frp-landsmøtet går Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til frontalangrep på Frp. Han gjør det i ti punkter. Sylvi Listhaug svarer med å klebe ham til venstresiden.

Lørdag gikk Siv Jensen av som partileder etter 15 år og Sylvi Listhaug tok over som partileder.

Frp og Sp kniver om mange av de samme velgerne og nå blir det Listhaug og ikke Jensen som skal i brytekamp med Sp-sluggeren.

For tiden har Vedum og Sp lykkes bedre i sitt stemmefiske enn Jensen og Listhaug. Sp har vaket rundt 20 prosent, men har slitt litt mer i det siste - Frp har rundt ti prosent oppslutning.

– Frp er ikke et parti for folk flest

Vedums dom over konkurrenten er knallhard.

– En må se på hva Frp har gjort de siste årene, siden de kom i regjering. De har vært helt avgjørende for utviklingen av politikken på høyre-siden i de siste åtte årene, sier Sp-lederen.

– Problemet er at de har forandret seg, sier han:

– Frp er ikke et parti for folk flest, de har glemt å lytte til folk. I den perioden hvor de hadde makt og satt i regjering, så glemte de å lytte.

RETT FRA LEVRA: Med den gamle Sp-høvdingen Per Borten i ryggen, hamrer Trygve Slagsvold Vedum løs på Frp. Foto: Helge Mikalsen

Han er ikke i tvil om hovedårsaken til at Frp sliter med målinger under og rundt ti prosent.

– Mange har stemt på Frp i forventning om at de skulle gjøre livet bedre for dem. Men så har de oppdaget at det ikke har skjedd.

Vedum har laget ti punkter som han mener er en viktig årsak til Frps problemer.

– Det er ti punkter som viser hvordan FrP har gjort livet vanskeligere for folk, sier han:

1. Tvang

– De har programfestet bruk av og snakker varmt om folkeavstemninger, men de tvangssammenslo Finnmark og Troms - selv om 87 prosent sa nei i en folkeavstemning - og de slo sammen Viken og presset gjennom kommunesammenslåinger i en rekke kommuner i hele landet.

2. Politisentralisering

– De har gjennomført tidenes sentralisering av politiet. Vi har medlemmer i politiet som før var i Frp, som hadde trua at når Frp kom i regjering så skulle det bli mindre byråkrati og mer tillit til lokale politifolk. De opplevde i stedet at det ble en enorm sentralisering. De kalte det nærpolitireform, fordi det høres så fint ut. Men det var det motsatte som skjedde.

3. Eierskap av jord og skog

– Sylvi Listhaug var den første statsråden siden 1905 som har foreslått å fjerne alle lovreguleringer for hvem som skal eie norsk jord, skog, fjell og norske naturressurser. Hadde hun fått gjennomslag kunne en kineser kjøpt store deler av Norge.

4. Energi

– Det var Frps Tord Lien, da han ble olje- og energiminister, som endret loven som gjorde at man kunne bygge kabelen som åpnet for at mye av vår strøm kunne eksporteres til EU.

– Og det var Frps Terje Søviknes som meldte Norge inn i Acer. De har gitt EU makt over norsk energipolitikk, som gjør at norske forbrukere får høyere strømregning. Samlet har de økt elavgiftene med rundt 50 prosent siden de overtok.

5. Bensin- og dieselavgiften

– De økte bensin- og dieselavgiften mer på ett år enn Senterpartiet gjorde i løpet av åtte år. Det har selv Erna Solberg bekreftet på en pressekonferanse, med Siv Jensen tilstede.

6. Pendlerfradrag og brakketillegg

– De har kuttet i pendlerfradrag, innført skatt på hyretillegget for sjøfolk, som utgjøre 12000 kroner - og innført fordelsbeskatning for alle arbeidsfolk som må bo på brakke. Og de har fjernet alle goder, som eksempelvis frikort på bussen for bussjåfører og de som jobber i Widerøe, som kunne få fly litt billigere.

7. Flyseteavgiften

– Den innførte de og gjorde det dyrere å fly i Norge. Og det utløste at Rygge flystasjon forsvant. Avgiften var innrettet slik at en tur/retur Bodø-Stokmarknes fikk dobbel så stor økning i avgiften som tur/retur Oslo-New York.

«BONANZA»: Vedum angriper Frp for å ha bidratt til «direktør-bonaza». Foto: Helge Mikalsen

– Det var et grønt tiltak?

– Det var noe som ble sagt, men i finansminister Siv Jensens egne dokumenter, står det at det er en såkalt fiskal inntekt: Altså en måte å få inn penger på.

8. Drosjesjåførene

– De har ødelagt arbeidsmarkedet for drosjesjåførene. Da de fikk makt økte de avgiftene for dem som kjører drosje. Og så bidro de til frislipp i drosjemarkedet som gjorde at det ikke ble mulig å ha en forutsigbar arbeidshverdag. Ideologien ble viktigere enn å se folk.

9. Jernbanereformen

– Det er stoltheten til Frp. Der har de hatt et direktør-bonanza, hvor antallet direktører er doblet og lønnsutgiftene til direktørene er tredoblet. Men de som vasker gulvet og er konduktører, har fått press i pensjonsrettigheter.

10. Venstre-garantist

– Sylvi Listhaug og Frp er garantisten for at Venstre får regjere i Norge. Vi snakker om et parti som vil avvikle kongehuset, ta Norge inn i EU og som over natten avviklet en hel næring, pelsdyrnæringen.

DET OGSÅ: Selv om angrepene er harde og han hamrer løs, sitter som vanlig latteren løst. Foto: Helge Mikalsen

Han oppsummerer:

– Frp har glemt Erik Byes læresetning: At politikere skal være folkets tjenere, ikke folkets herrer.

Listhaugs svar

Frp-leder Sylvi Listhaug har fått seg forelagt Vedums ti punkter og uttalelser.

Hun velger ikke å svare ut de enkelte punktene.

– Hvorfor angriper Vedum FrP? I mange saker fremstår det som om han er enig med oss. Dessverre har han valgt å samarbeide med partier som står for det motsatte, sier hun.

Hun fortsetter med klebe ham til venstresiden.

– Vedum hevder å være opptatt av skatter og avgift, likevel skal han samarbeide med partier som kappes om å øke skatter og avgifter. Spørsmålet er bare hvor stor økningen blir, sier hun.

– Vil koste 40–50 milliarder

Hun fortsetter med samme linje i sin kommentar til klimapåstandene hans.

TALTE: Sylvi Listhaug på vei til talerstolen på Frps landsmøte på Gardermoen søndag. Foto: Helge Mikalsen

– I klimapolitikken høres det også ut som om Sp er enige med oss, men de vil samarbeide med partier som kreativt finner på stadig nye forbud, påbud, og avgifter, fremholder Listhaug.

Hun sier hun hører Vedum hevder å være opptatt av lave strømpriser.

– Men de støtter å ta strøm fra land og sende til oljeplattformene. Det vil koste skattebetalerne 40-50 milliarder kroner og gi industri og folk flest en kraftig økning i strømpriser.

Tar litt selvkritikk

Listhaug går opp et skille mellom Frp og Sp i flyktningepolitikken.

SKIFTE: Det ble en tårefull overgang mellom påtroppende og avtroppende Frp-leder under valget lørdag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum

– Vedum sier han vil at Norge skal ha større suverenitet, likevel vil han at FN skal bestemme hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta imot. FrP mener at dette er noe vi skal bestemme selv.

Men Listhaug tar litt selvkritikk.

– Det er lett å innrømme at ikke alle reformene vi var med å innføre er perfekte. Men Vedum sier hele tiden hva han er mot, men hva er han egentlig for annet enn å reversere gjennomført politikk, spør hun.

Listhaugs løfter

Hun avslutter med å gi løfter.

– Frp skal redusere skatter og avgifter, sikre tilgang til medisiner og nyeste behandling slik at folk ikke dør mens byråkratiet somler. Vi vil bygge landet og investere mer her hjemme og sende mindre penger ut av landet i bistand, kutte i symbolske klimatiltak.