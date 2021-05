forrige







fullskjerm neste STOR STAS: Jan Hendrik Solhaug (9) trodde først det var en bombe da han fant en merkelig pakning i en råtten trekiste i skogen. Nå håper han på å finne mer penger neste gang han går tur i skogen.

Skoleklasse fant nedgravd kiste med pengesedler fra 60-tallet

KVINESDAL (VG) En liten tissepause bak noen grantrær ledet til et spektakulært funn for skoleklassen. Politiet holder kortene tett til brystet om barnas mystiske oppdagelse.

Av Caisa Linea Hagfors og Tomm W. Christiansen (foto)

– Jeg har aldri sett så mye penger før, forteller ni år gamle Jan Hendrik Solhaug begeistret til VG.

Torsdag fikk Jan Hendrik og de andre elevene i tredje- og fjerdeklasse ved Feda barneskole i Kvinesdal en skoledag de neppe glemmer.

Ute på tur i skogen, midt mellom to gamle grotter, godt skjult bak et par grantrær og under noen steiner, oppdager niåringen en råtten trekasse. Jan Hendrik vinker til seg resten av klassen, og sammen fisker de ut to store forpakninger. Etter å ha revet bort flere lag av papir, plastikk og muggent tøy, åpenbarer det seg to rustne pengeskrin foran dem.

Funnet får barna til å hyle og læreren til å måpe. I pengeskrinene ligger det bunke på bunke med pengesedler fra 60-tallet.

fullskjerm neste OPPDAGERNE: Det var disse tre guttene som først oppdaget kisten med pengene i skogen. Fra venstre: Herman Olander Mejlænder, Jan Hendrik Solhaug og Julian Berg Skranefjell.

– Det så ut som om pengene kom rett fra banken. Sedlene hadde ingen skader, de var like fine der de lå, forteller kontaktlærer Torunn Omland.

Hun har tatt med elevene sine på «skattejakt» i skogen flere ganger før, men at de en dag skulle ramle over en ekte, bortgjemt skatt, hadde hun aldri forestilt seg.

– Jeg ble helt sjokkert og tenkte at dette kan ikke være sant. Jeg lurte jo på om det var falske penger, men det var det ikke. Vi tok med oss alt tilbake og ringte politiet, fortsetter læreren.

Politistasjonssjef i Flekkefjord, Asbjørn Skåland, bekrefter til VG at skolebarna har gjort funn av sedler fra 60-tallet. Han anslår at det trolig er snakk om under hundre tusen kroner.

Slik så det ut da de åpnet pakken:

fullskjerm neste RUSTENT: Er kraftig mugglukt møtte barna og læreren da de fikk åpnet pakken. Skrinet var tydelig rustent.

Spår mange barn på «skattejakt» i helgen

Fredag morgen fikk barna som gjorde pengefunnet besøk av politiet på skolen. Rektor Torbjørn Johnsen trodde det var en spøk da han først fikk tilsendt bilder av hundrekronerssedler av Omland.

Han forteller til VG at han tror det blir mange barn som skal ut på skattejakt i skogen i ukene fremover.

– Elevene er helt euforiske. De har akkurat truffet politiet og overlevert pengene til dem, sier rektoren.

Han forteller videre at elevene ikke har en vanlig skoledag fredag på grunn av den store hendelsen dagen før.

– I alle fag skriver, tegner og dikter vi fantasihistorier om denne skatten og hva som kan ha skjedd. Vi har nok knapt sett dem så motivert til å skrive før, forteller Johnsen og legger til:

– De lurer veldig på hvordan pengene har havnet der.

HEMMELIGHETSFULL: Politistasjonssjef i Flekkefjord, Asbjørn Skåland, vil ikke si noe om hvor sedlene muligens kam komme fra. Foto: Tomm W. Christiansen

På spørsmål om hva pengefunnet kan dreie seg om, holder politistasjonssjefen foreløpig tyst. Skåland vil foreløpig ikke kommentere saken av hensyn til etterforskningen, men røper at politiet så langt ikke har koblet sedlene opp mot noe kriminelt.

– Dette skal vi undersøke i tiden fremover, bekrefter politistasjonssjefen.

Tipper på kriminelt tyvgods

Jan Hendrik, som var den som første av elevene til å oppdage kisten i bakken, tror at pengene kommer fra et bankran.

– Jeg tror det var en mann eller en jente som var redd for pengene, som han eller hun gjemte det bort under en stein og sprang vekk, sier 9-åringen med stor innlevelse.

Selv er han helt sikker på at det finnes mer penger der.

– Jeg tror jeg skal prøve å finne mer penger i skogen, sier han bestemt.

MYSTERIUM: Ingen vet hvor pengene kommer fra eller hvordan de har havnet gjemt i en kiste i skogen, men politiet jobber for å løse mysteriet nå. Sedlene er datert fra 1967 til 1969. Foto: Privat

I likhet med sin elev, mistenker også kontaktlærer Omland at de har ramlet over kriminelt tyvgods:

– Den gamle E18 gikk rett nedfor, kanskje 400 meter fra der vi fant kisten. Det er fort gjort å springe opp dit og gjemme noe, sier hun.

Nå håper klassen på både finnerlønn og en oppklaring fra politiet om hvor pengene kommer fra.

– Jeg klarer ikke å la være å tenke på det og hva som kan ha skjedd. Jeg håper vi får greie på historien bak pengene, sier Omland.