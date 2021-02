MØTE: Frode Berg etter et møte med EOS-utvalget i 2019. Her med advokat Brynjulf Risnes. Foto: Helge Mikalsen

EOS-utvalget nektes å publisere Frode Berg-rapport

Stortingets utvalg for de hemmelige tjenester har nå klar en rapport om Frode Berg-saken, men nektes av forvaltningen å publisere innholdet.

Frode Berg ble arrestert og dømt for spionasje i Russland, til fordel for Norge.

Rapporten er imidlertid gradert, og forvaltningen nekter EOS-utvalget å publisere noe av den. I en innberetning til Stortinget skriver utvalget at Stortinget selv må ta stilling til om de nå vil motta rapporten.

– Utvalget har i flere omganger forelagt for forvaltningen spørsmål om opplysninger i uttalelsen kan av- eller nedgraderes, inkludert om utvalgets konklusjoner kan meddeles ugradert til Stortinget.

Forventer selvkritikk fra E-tjenesten

Forvaltningen har besluttet at alle opplysningene er sikkerhetsgraderte, også om det er uttalt kritikk eller ikke, skriver EOS-utvalgets leder Svein Grønnern i et brev til Stortinget torsdag.

– Jeg har ikke noe problem med at dette er gradert. Jeg er egentlig bare litt spent på hva konklusjonen er og håper at jeg blir innkalt til en samtale på Stortinget om innholdet, sier Frode Berg til VG.

– Er dette så hemmelig at jeg ikke kan få vite resultatet, så kan jeg leve godt med det. Jeg forventer at E-tjenesten har vært ærlige i sine samtaler med kontrollutvalget og at de har tatt selvkritikk. Spesielt rundt deres arbeid her i Sør-Varanger når det kommer til hvordan de har brukt lokalbefolkningen.

Behandles i en særskilt komité

Stortinget bekrefter at de vil motta den graderte rapporten om Frode Berg-saken. Ifølge stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) vil det bli oppnevnt en egen komite som skal behandle rapporten fra EØS-utvalget.

– Presidentskapet vil etter dialog med de parlamentariske ledere fremme forslag i Stortinget i løpet av kvelden torsdag 25. februar om at denne saken skal behandles i en særskilt komité. Forslaget er at komitéen vil bestå av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomitéen, samt en representant fra hver av partigruppene KrF, Rødt og MDG, skriver Stortinget i en pressemelding torsdag.

Ifølge EOS-kontrolloven skal EOS-utvalgets særskilte meldinger være ugraderte, men utvalget kan i slike meldinger varsle Stortinget om at det foreligger gradert materiale som Stortinget bør gjøre seg kjent med.

– Nå har vi mottatt denne meldingen, og vi vil sikre at saken blir forsvarlig behandlet i Stortinget, sier Trøen.