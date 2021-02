LANG KØ: Her strekker køen seg fra testsenteret i Fredrik Langes gate, rundt hjørnet i Storgata og videre nedover Kirkegata. Foto: RONALD JOHANSEN/ iTromsø

Her strekker køen seg for coronatesting

Tromsø kommune oppfordrer alle som har mulighet til det, om å teste seg på coronasenteret i bydelen Kroken på fastlandet.

Allerede fra klokken 10.30 fredag formiddag begynte køen å strekke seg fra

coronatest-lokalet i Tromsø sentrum. Da klokken nærmet seg 11.30, gikk køen rundt hjørnet forbi Rødbanken i Storgata, som er en møteplass midt i hjertet av Tromsø.

Tromsø kommune har to steder der man kan teste seg i Tromsø, det ene er på coronasenteret i bydelen Kroken på fastlandet. Det andre ligger i sentrum.

– De som har symptomer og har mulighet for å dra til Kroken, det er fint om de gjør det. Det er for at vi ønsker færrest mulig med mange symptomer i sentrum, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Hun understreker at det viktigste er at man faktisk tester seg.

– De som ikke har noen andre muligheter, de drar til sentrum og tester seg. Det viktigste er at dere tester dere, sier Trandem.

Mange nærkontakter

Den lange køen skyldes smitteutbruddet som nå er i Tromsø. Til sammen ble åtte personer bekreftet smittet i går. Syv av dem knyttes til private fester forrige fredag og lørdag.

Smittesporingsteamet sier det er et betydelig antall nærkontakter og har gått bredt ut for å teste flest mulig, slik at de raskest mulig kan få oversikt over utbruddet.

– Viktig at alle følger de nasjonale anbefalingene og reglene. Særlig er det viktig at vi nå begrenser de sosiale kontaktene og ikke har mange på besøk, sier Trandem.

Gruet seg

To av dem som sto i coronatest-kø fredag formiddag, var Lasse Josefsen (26) og Jan Fredheim (25). De er litt skremt over utbruddet.

– Nå kommer realiteten tilbake. Jeg har gruet meg til at folk skal komme tilbake etter å ha vært ute og reist på vinterferie. Jeg håper bare ikke vi må stenge ned igjen, for det setter så mye på pause, sier Josefsen.

– Nå er vi inne i en fase der alt handler om å stoppe smitten og å hindre et større lokalt utbrudd. Derfor er det satt ekstra ressurser i smittesporingsarbeidet og testing.