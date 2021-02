DOBBEL TRØBBEL: I Bristol i England har den britiske varianten plukket opp en mutasjon som den sørafrikanske varianten også har – mutasjonen som kan ha skylden for vaksine-motstanden. Foto: Ben Birchall / PA Wire

Vaksiner kan ha dårligere effekt – denne mutasjonen får skylden

Hvorfor kan vaksiner virke dårligere mot den sørafrikanske varianten? Et nøkkelord i svaret er E484K.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De nedslående nyhetene om den sørafrikanske varianten begynte å tikke inn fra januar. Flere vaksineprodusenter har nemlig gjort studier som viser at vaksinene deres kanskje biter dårligere på den sørafrikanske.

Den som nå har dukket opp flere steder i Norge.

Men hvorfor? Mange peker på E484K – mutasjonen som har fått kallenavnet «Eek» eller «Eric».

Angripes av antistoffene

På samme måte som en bil består av flere deler som påvirker hvordan den fungerer, består hver variant av coronaviruset av ulike mutasjoner som påvirker hvordan det fungerer.

Det er denne delen i den sørafrikanske varianten som skaper bekymring.

Varianten som ble oppdaget i Sør-Afrika har altså en mutasjon (eller del, kalt E484K), som antas å skape trøbbel for vaksinene. Varianten har også en mutasjon (eller del, kalt N501Y) som antas å gjøre viruset mer smittsomt.

Varianten som ble oppdaget i Storbritannia har også – denne mutasjonen N501Y, som altså antas å være grunnen til at det smitter lettere.

I de store, «gode gamle» variantene som har dominert i Norge så langt, har de ikke sett noen av disse.

MOTGANG: Sør-Afrika har store utfordringer med den nye varianten av coronaviruset – som både er mer smittsom og viser motstand mot vaksiner. Her testes AstraZeneca-vaksinen på en forsøksperson utenfor Johannesburg. Foto: Jerome Delay / AP

Vi spør Folkehelseinstituttet (FHI): Hva er det med E484K (eller Eek) som gjør at vaksinene biter dårligere?

– Det tror jeg ikke man vet helt. Men dette er et av de områdene på spike-proteinet som immunapparatet vårt skal reagere mot, når vi er blitt vaksinert, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

For å forklare det veldig forenklet: Hvis vi er vaksinert har vi produsert antistoffer. Når viruset da kommer inn i kroppen, vil det angripes av disse antistoffene. De fester seg til viruset og nøytraliserer det. Spørsmålet er imidlertid om denne mutasjonen gjør at de ikke fester seg like godt. Og dermed beskyttes vi ikke like godt.

– Det er proteiner som produseres av forsvarscellene våre som setter seg fast på smittestoffet og gjør at det på ulike vis blir nøytralisert. Da klarer ikke viruset å formere seg lenger, sier Bukholm.

– Og når antistoffene som immunforsvaret vårt produserer ikke klarer å feste seg like effektivt, da har vi et svekket immunforsvar i møte med dette smittestoffet, fortsetter han.

Og her ligger det noe interessant ...

Kan stoppe det i tide

For å vite sikkert hvor godt vaksinene virker mot det sørafrikanske viruset, trengs det mer forskning. Men FHI tror at alle de tre vaksinene som er godkjent i Norge har en svekket effekt – på mild og moderat sykdom.

Det betyr imidlertid ikke at vaksinene beskytter dårligere mot alvorlig sykdom.

KOMMER FLERE VARIANTER: Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier vi må være forberedt på å få varianter fremover som unnslipper noe av vaksine-effekten. «Den situasjonen er jeg helt sikker på kommer», sier han, og påpeker at det vil kreve tilpassede vaksiner. Foto: Frode Hansen

En av grunnene til at både FHI og internasjonale eksperter tror den kan beskytte godt likevel, er følgende:

Hvis en får det sørafrikanske viruset så angriper antistoffene det, men de treffer ikke like hardt i starten. De kan likevel ta viruset – bare senere – før du rekker å bli alvorlig syk. Da ble du ikke beskyttet mot mild sykdom, men viruset ble stoppet før du ble alvorlig syk.

– Dette smittestoffet kan noen ganger klare å komme litt i gang med infeksjonen. Men etter at immunforsvaret er blitt aktivert, vil det trappe opp sin virksomhet og til slutt inaktivere viruset, på et senere tidspunkt i infeksjonen. Infeksjonene stoppes før det har klart å lage en alvorlig sykdom. Dette er en forenklet forklaring på hvordan vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom, forklarer Bukholm.

Vi vet altså ikke hvor god effekt vaksinene har på alvorlig sykdom fra den sørafrikanske, men det er ikke gitt at den er dårligere.