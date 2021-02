Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Fem pågrepet etter knivstikking i Stavanger

En mann i 30-årene ble mandag kveld knivstukket på gaten utenfor en adresse nær sentrum av Stavanger.

Mannen ble fraktet til Stavanger Universitetssjukehus, der han ble operert. Tilstanden hans skal være stabil, opplyser politiet i Sør-Vest på Twitter.

De har i løpet av natten pågrepet fem personer i forbindelse med knivstikkingen.

– Vi pågrep først en person i 00.30-tiden, via avhør og ulike opplysninger i saken, før vi senere pågrep fire personer på én adresse. Vi mener disse har en tilknytning til hendelsene, men vi vet ikke enda hvem som har gjort hva, sier politiets operasjonsleder Victor Fenne-Jensen til VG.

Han opplyser at kriminalteknikere gjør undersøkelser på det de mener er åstedet, og at det er gjort beslag i en kniv i nærheten.

– Både fornærmede og de pågrepne er kjent for politiet fra tidligere forhold, og det er ikke noe som tyder på at dette var uprovosert. Det konkrete kjenner vi ikke, men de involverte er ikke ukjente for hverandre, sier operasjonslederen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.04 mandag.

De vil nå jobbe med å foreta avhør av de fem personene som er pågrepet.

– Vi må også få gjennomført et ordentlig avhør av fornærmede når det lar seg gjøre, sier operasjonsleder Fenne-Jensen.