DYREBARE DRÅPER: Pfizers vaksine er ettertraktet, og en av de tre som er godkjente for bruk i Norge. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Mener FHI-råd gjør at Norge kaster flere vaksinedoser

Det er mulig å få ut syv doser av Pfizers vaksineglass. Mens andre land oppfordrer til det, er FHIs anbefaling at man holder seg til seks.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er veldig positivt å se at de i Finland går aktivt inn for syv doser, og jeg skulle ønske vi kunne gjøre det samme i Norge også, sier fastlege Sunniva Nyberg Karlsen i Verdal i Trøndelag.

Finlands folkehelseinstitutt har nylig godkjent en teknikk som gjør det enklere å få ut syv Pfizer-doser, og lagt ut instruksjoner for hvordan man kan få det til. Danmark har lenge hatt en nasjonal anbefaling om at man tar ut opp til syv doser fra glassene.

Men i Norge anbefaler FHI bare at man tar ut seks doser.

Hvis det mer igjen i glasset, og man holder seg til anbefalingen, kaster man altså resten.

FHI sier ikke at det er ikke er lov å ta ut mer. Men hvis noen velger å gjøre det, eller bruker en annen metode enn den som står i veilederen, skriver FHI at det er «off-label». Det må godkjennes av ansvarlig lege/virksomhetsleder «som da står ansvarlig for eventuelle konsekvenser av en slik bruk».

– Gjør at vi får vaksinert færre

I hvert Pfizer-glass er det minst fem doser, men en sikkerhetsmargin gjør at det er opptil to ekstra doser i hvert glass. I januar ble glassene derfor omdefinert til å inneholde seks doser.

Fastlege Karlsen har brukt en teknikk som minner om den som nå løftes frem av finske helsemyndigheter, etter at en sykepleier demonstrerte den.

Hva er teknikken? Metodene sikrer doser uten at man trenger spesielle sprøyter med lavt dødsvolum: Ved å la det være litt luft øverst i sprøyten, dytter man ut restene som ellers ville blitt liggende igjen i kanylen. Da trenger man ikke å trekke opp mer enn akkurat 0.30 ml vaksinevæske per dose. Teknikken kan også brukes for andre vaksiner. Vis mer

– Norske helsemyndigheters manglende aksept av nullsvinnsteknikk gjør at mange ikke tør, eller får lov til, å benytte denne metoden. Og det gjør at vi får vaksinert færre, sier Karlsen.

Hun har også lært opp andre vaksinatører i teknikken. Det sier hun at har gått bra.

– Det er vaksinatører rundt omkring i landet som føler seg kompetente og trygge til å bruke nullsvinnsteknikk. Mange kan synes det er skummelt å begynne med en ny teknikk de ikke nødvendigvis har erfaring med fra før, men det er ikke vanskelig.

– Med en gang man får opplæring og ser at dette faktisk fungerer og er enkelt, så er det en trygg teknikk, sier fastlegen.

FASTLEGE: Sunniva Nyberg Karlsen skulle ønske at norske helsemyndigheter gikk aktivt inn for å hente ut flere vaksinedoser. Foto: PRIVAT

– Forholder oss til FHI

Etter å ha bedt om en avklaring fra FHI om det var mulig å hente ut flere doser, sendte statsforvalteren i Trøndelag et brev til alle kommuneoverlegene. Der presiserte FHI at det med korrekt prosedyre er mulig å få ut seks doser av glassene, og at det er den metoden som er forsvarlig å bruke.

– Vi forholder oss til FHI på dette. Den nasjonale prosedyren er laget for store vaksinasjonslag, og veldig krevende og tekniske prosedyrer er en risiko i seg selv, sier Marit Dybdal Kverkild, vaksinasjonskoordinator i Trøndelag.

Vaksinekoordinator John Sverre Dahl i Vestfold og Telemark sier statsforvalteren forholder seg til det fagmyndigheten sier, og videreformidler det.

– Det har vært tatt opp på noen av de ukentlige møtene som vi har hatt med kommunene, Helsedirektoratet og FHI. Man vil jo ha flest mulig vaksiner, men føringene fra FHI har vært veldig klare på at vi skal gjøre det FHI og produsenten anbefaler.

Oslo kommune følger anbefaling fra FHI. Hvis noen klarer å hente ut en ekstra, full dose fra hetteglasset, har smittevernlegen besluttet at den kan benyttes, opplyser Helseetaten.

– Får konsekvent ut syv

Men det er altså lov å hente ut flere doser – og det sier fastlege Asbjørn Grini på Nesoddtangen at de har gjort på Varden legesenter, der han jobber.

– Vi forholdt oss til at FHI gikk ut i januar og sa at vi skulle få ut så mange doser som mulig. Vi får konsekvent ut syv doser, og det er ved hjelp av nullsvinnprosedyren, så vi har til og med igjen en liten rest etter syv doser.

Han presiserer at han ikke vet hvilke metoder som er brukt ellers i kommunen.

– Det er jo klart at det er «off label» med syv doser, men det er desperate tider og det er et kappløp mot de mer smittsomme mutantene. Vi har trent på nullsvinnprosedyren og er helt trygge på at vi får ut syv fulle doser, så da synes jeg at det er uetisk å kaste en hel vaksinedose per glass.

Han mener det må en klarere nasjonal oppfordring og anbefaling til.

– Dette er en teknikk som man kan trene på, og lære seg ganske raskt. I Finland har de hatt Webinar med 2000 vaksinatører som har blitt kurset i nullsvinnmetoden.

– Skjønner at de ikke kan pålegge

I Vang i Innlandet har de hentet ut syv doser fra Pfizer-glassene hele veien, ifølge fastlege og kommuneoverlege Marit Tuv.

– Man må være nøye og gjøre det med omhu, men det har ikke vært problematisk. Jeg tenker jo at det er viktig å utnytte de dråpene som finnes.

Hun sier de er sikre på at de har gjort dette på en riktig og trygg måte, og er vant til å ha et ansvar for alt de gjør.

– Som overordnet fagmyndighet kan jeg for så vidt forstå at det er lettere å legge seg på en linje man vet alle behersker – man vet jo ikke akkurat hvordan ting fungerer hos alle kommuner i Norge. Jeg skjønner at de ikke kan pålegge det, for da må alle gjøre det.

–Men jeg synes ikke at de som får det til skal sitte med en følelse av å gjøre noe som ikke er rett.

Forskjellen: Norge fikk 10 832 Pfizer-glass denne uken. Hadde vi fått syv doser ut av alle glassene i stedet for seks, ville det gitt 10 832 ekstra doser.

Legemiddelverket: Off label-bruk er tillatt

Preben Aavitsland i FHI viser til vaksineveilederen, og sier at FHI ikke ønsker å anbefale en bruk som er utenfor det som er godkjent av Legemiddelverket.

– Vi anbefaler ikke dette, men den ansvarlige for vaksinasjon i kommunen kan på eget ansvar gjøre dette.

– Bør vi ikke gjøre det vi kan for å sørge for at man får brukt så mye som mulig av vaksinene vi får?

– Vi synes det er tryggest å følge de reglene som legemiddelmyndighetene har satt.

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier til VG at glassene er godkjent for å trekke ut seks doser, og at Legemiddelverket må forholde seg til det som er godkjent i Europa.

– Hvis man trekker ut syv doser, så er det off label bruk. Men off label bruk er tillatt i Norge. Da påtar den som bruker legemiddelet seg et ekstra ansvar for at det skjer på en trygg måte, sier han.

– Burde man være bekymret hvis man blir vaksinert med en sånn teknikk?

– Nei, jeg tror det er veldig liten grunn til bekymring hvis man har en teknikk som gjør at man får syv korrekte doser. Det er at dosene som skal være korrekte som her er poenget, sier Madsen.

– Utfordringen med å trekke ut syv doser, er at du må ha en helt nøyaktig teknikk slik at alle de syv dosene er på 0.3 ml. Hvis man får til det, så er det liten risiko for at det skal skje noe galt med pasientene.

Han sier «off label» bruk omfatter alle forhold som ikke er i tråd med en prepatomtale – fra antall doser, til metode, til hvem medisinen brukes på.