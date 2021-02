FORNØYD: Hans Andreas Limi (Frp) mener forsterket krisestøtte til nedstengings-rammede bedrifter ga grunn til tilfredshet etter forhandlingene på Stortinget om den nye krisepakken. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Ny krisepakke: Mer nødhjelp til bedrifter i kommunene

Regjeringspartiene med støtte fra Frp legger inn en ny hjelpeordning for bedrifter i kommunene på 1,75 milliarder. De samme partiene senker taket på kompensasjonsordningen for bedrifter fra 80 til 50 millioner kroner i måneden.

Av Frank Ertesvåg

Det kom ut av avgivelsesmøtet i Finanskomitéen på Stortinget fredag kveld.

– Vi er veldig fornøyd med å få gjennomslag for å forsterke krisestøtten via kommunene. Formålet er å gjøre kommunene bedre i stand til å finansiere en beredskapsordning ved akuttsituasjoner. Regjeringens forslag om to ganger 500 millioner blir nå økt til totalt 1.750 millioner, sier Hans Andreas Limi, som er Frps finanspolitiske talsperson.

Formålet er å sprøyte ekstra midler inn i en kommunal hjelpeordning for bedrifter som er rammet av nedstengningene denne vinteren.

Opposisjonspartiene er skuffet over at Frp opptrer som støtteparti for regjeringen for noen av krisetiltakene.

– Når regjeringen og Frp finner sammen blir ikke resultatet rettferdig krisepolitikk, sier Eigil Knutsen finanspolitisk talsperson for Ap.

– For Arbeiderpartiet har det vært viktig å presse regjeringen mot en mer rettferdig krisepolitikk hvor vi sikrer at krisepengene redder arbeidsplasser, ikke aksjonærene. Resultatet i dag er bedre enn fryktet, men langt fra godt nok, sier Knutsen.

Han reagerer også på at store støttemottakere ikke får utbyttenekt.

– Så lenge de store kan ta ut utbytte, mens de små bedriftene ikke få den støtten de trenger er ikke Ap fornøyd. Krisen rammer skjevt, og gjennom krisepolitikken må vi rette opp i disse skjevhetene. Det er skuffende, men ikke overraskende at regjeringen ikke evner å gjøre noe med dette, sier Knutsen.

KRF-FORHANDLER: Tore Storehaug er KrFs finanspolitiske talsperson på Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Hans Andreas Limi i Frp forsvarer at det fortsatt er mulig å ta ut utbytte i virksomheter som er krisestøtte- og kompensasjonsmottakere.

– Også vi mener man skal være forsiktig med å ta ut utbytte i en slik situasjon. Men samtidig må det være mulig å kunne bruke utbytte til å betale formuesskatt og reinvestere. Et forbud mot utbytte vil være uheldig, sier Limi til VG.

Regjeringen får også fullmakt til å redusere grensen for maksimal støtte per måned per bedrift med inntil 30 millioner kroner til 50 millioner - etter Stortingets forhandlinger fredag.

KrFs forhandler Tore Storhaug, var mest fornøyd med helheten i den nye krisepakken:

– Pandemien skaper dessverre fortsatt både utrygghet og usikkerhet. Mange er redde for å bli syke, det er krevende tider for familiene, og det er fortsatt mange som er arbeidsledige eller redde for å miste jobben. Derfor er KrF fornøyde med å ha fått flertall for en styrket krisepakke som skal bidra til å gjøre folks hverdag lettere, sier Storehaug.

De andre tiltakene som kommer ut av de siste krisepakkeforhandlingene på Stortinget: