NYANSATT: Vebjørn Varlid (t.h.) har fått jobb i Senterpartiets kommunikasjonsgruppe. Her med partifelle Jan Bøhler og partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Berit Roald

Sp-Vedum henter tidligere PR-rådgiver: − Ikke karrierefremmende

Trygve Slagsvold Vedum har tatt en rekke nådeløse oppgjør med PR-bransjen. Nå har han selv ansatt en ny kommunikasjonsrådgiver – med bakgrunn fra PR-byrået Geelmuyden Kiese.

Publisert: Nå nettopp

– Du er et like bra menneske om du går til PR-bransjen. Men da har du valgt deg bort ifra politikken, uttalte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Klassekampen i 2019.

Men man velger seg ikke bort fra politikken så veldig lenge. Selv ikke i Senterpartiet.

Det nyeste tilskuddet i Sps kommunikasjonsavdeling er nemlig Vebjørn Varlid (30). På CV-en hans står to og et halvt år som konsulent i PR-byrået Geelmuyden Kiese, fra september 2016 til februar 2019.

Det er nettopp slike PR-byråer Vedum har langet ut mot i VG igjen og igjen.

Vedum: Ikke merket for alltid

– Jeg har hele tiden vært krystallklar på at det ikke skal være direkte overgang mellom PR-bransjen og politikk. Men det er ikke sånn at hvis du har jobbet i PR-bransjen en gang i livet, så er du merket for alltid, sier Vedum til VG nå.

Da VG intervjuet Vedum om hans «PR-frist» i desember, landet han på omtrent ett år. Varlid gikk fra Geelmuyden Kiese til arbeidsgiverorganisasjonen Virke i 2019, og har vært ute av PR-bransjen i to år.

– Det kan ikke være sånn at hvis du har jobbet en plass, så henger det ved deg for alltid, sier Vedum.

– Han hadde ikke fått denne jobben hvis han jobbet i Geelmuyden Kiese. Da hadde han ikke hatt sjans, slår han fast.

Vebjørn Varlid, her fotografert i anledning et internartikkel på nettsidene til Geelmuyden Kiese. Nå skal han gi kommunikasjonsråd til Senterpartiet. Foto: Geelmuyden Kiese

Varlid, som også er tidligere NM-vinner vektløfting, ble aktiv i Oslo Sp i 2018. Han er nestleder i fylkeslaget, og ledet nominasjonskomiteen som plasserte tidligere Ap-politiker Jan Bøhler på 1. plass.

– Jeg ønsker at det ikke skal være karrierefremmende å ha vært i PR-bransjen. Det skal være karrierefremmende i et parti å ha engasjert seg i lokallag, fylkeslag, nominasjonsprosesser og alt det som hører partidemokratiet til, sier Vedum.

– Så oppfordringen er: Hvis du skal ha en sjans, slutt i PR-byrå og begynn i lokallaget?

– Så fort som mulig, sier Vedum.

VG har vært i kontakt med Vebjørn Varlid og presentert innholdet i saken. Han har ikke ønsket å kommentere saken, men viser til uttalelsene fra Vedum.

Geelmuyden: – Godt oppdratt

Varlids tidligere sjef, Hans Geelmuyden, roser Sp for ansettelsen av den tidligere PR-rådgiveren og vektløfteren.

– Du har kanskje hørt at en av dine største kritikere har ansatt en av dine tidligere ansatte?

– Vebjørn, ja. Han er godt oppdratt, og godt opplært. Jeg har for en stor del gjort det selv, så det håper jeg Vedum vil ha nytte av. Og hyggelig at Vedum vil bruke kunnskap fra vår bransje, sier Geelmuyden til VG.

– Du har sikkert lest hva Vedum sier, og det er ikke grenser for hvor begredelig han mener det står til i vår bransje. Kanskje han har ombestemt seg?

– Så du synes det er en god ansettelse?

– Absolutt. Vebjørn er jo vektløfter. Han må være Norges sterkeste kommunikasjonsrådgiver.

FULL AV ROSENDE ORD: Hans Geelmuyden forteller til VG at han har oppdratt og opplært Senterpartiets nye rådgiver, Vebjørn Varlid. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

PR-kunnskap inn i Senterpartiet

Vedum svarer på de rosende ordene om sin nye rådgiver fra Geelmuyden slik, ved å si at han «ikke tviler på at Vebjørn er en flink mann», før han smeller til mot PR-toppen.

– Geelmuyden vet at han at han får mindre jobb om vi får mer makt. For PR-byråene er blant dem som vil tape mest på et regjeringsskifte.

– Geelmuyden mener dere nå får kunnskap fra PR-bransjen inn i Senterpartiet?

– Vi har hentet en som har vært aktiv i lokal- og fylkes laget i Oslo, og som har høy tillit i Senterpartiet. Hadde han jobbet i PR-bransjen fremdeles, så hadde han vært uaktuelt til denne jobben. Det ville være en direkteovergang, og det har vi et 100 prosent selvpålagt forbud mot, sier Vedum.

PR-PAUSE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum raser mot svingdøren mellom PR og politikk, og nekter å hente rådgivere fra PR-byråene. Med mindre de har hatt en annen jobb i rundt ett år. Foto: Tore Kristiansen

– God kommunikasjon flytter makt

I et en nettsak på Geelmuyden Kiese egne nettsider fra 2017 omtaler Varlid seg selv som «PR- og Senterparti-mann», og forteller hvor godt han trives i PR-selskapet:

– Jeg er opptatt av kommunikasjon fordi det skaper samfunnet vårt. God kommunikasjon flytter makt. De gruppene som klarer å utforme effektive budskap, og når ut med dem, vinner frem, uttalte han på PR-byråets egne nettsider.

Varlid var aktiv i Senterungdommen på midten av 2000-tallet, og satt i fylkesstyret i Sogn og Fjordane. Men så fikk vektløftingen forrang, sier han til iFørde.

Han forteller også at det var Sp som tok kontakt med ham – og tilbød ham «drømmejobben», skriver avisen.